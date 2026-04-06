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HaJo Kremer
2h

Diese Daten kann man m.E. leicht überbewerten.

Ja, es gab einen Anstieg 1-14 Tage nach Dosis 2. Daraus ergibt sich aber kein klinisch relevanter Effekt oder auch nur Erhöhung des Risikos.

Ja, rund die Hälfte der Teilnehmer mit Daten zeigten einen Anstieg um 50% dieses Markers, Auch hier: kein relevanter Effekt und keine Erhöhung des Risikos.

Die Autoren fanden angeblich keinerlei damit einhergehende Symptomatik.

Aus meiner Sicht bleibt:

1. Einige Soldaten hatten wohl Verum erhalten - vielleicht rund 50%. Einige könnten Placebo erhalten haben; unklar bleibt, wie viele.

2. Ich halte es für denkbar bis naheliegend, dass uns ein paar Teilnehmer mit schlimmen Ereignissen vorenthalten wurden.

3. Angeblich keine kardiovaskulären Ereignisse, aber siehe Punkt 2!

4. Die Daten sprechen m.E. nicht dagegen, dass die Plörre eher über eine erhöhte Infektanfälligkeit das bekannte extrem heterogene Nebenwirkungsspektrum machen. Nur wurde zufällig kein solcher Fall in dieser Studie registriert (oder wenn doch, nicht berichtet). Man bedenke: Myokarditis bzw. Perikarditis wird praktisch immer durch eine Infektion ausgelöst, die meisten Gefäßerkrankungen (Thrombosen u.ä.) ebenfalls sehr oft. Bei Männern >60 wird statt Myokarditis fast immer AMI diagnostiziert, bei Männern <40 wird Myokarditis diagnostisch bevorzugt.

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