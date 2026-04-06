Grundlagen

Das biologisch aktive BNP und der verbleibende Teil des Prohormons, NT-proBNP (76 Aminosäuren), können mittels Immunoassay im menschlichen Blut gemessen werden. Herzmuskelzellen sind die Hauptquelle für BNP-verwandte Peptide. Der wichtigste Stimulus für die Peptidsynthese und -sekretion ist die Dehnung der Herzmuskelzellen. Das biologisch aktive BNP und der verbleibende Teil des Prohormons, NT-proBNP (76 Aminosäuren), können mittels Immunoassay im menschlichen Blut gemessen werden. Herzmuskelzellen sind die Hauptquelle für BNP-verwandte Peptide. Der Hauptreiz für die Peptidsynthese und -sekretion ist die Dehnung der Herzmuskelzellen. […] In den peripheren Organen bindet BNP an den natriuretischen Peptidrezeptor Typ A und bewirkt dadurch eine erhöhte intrazelluläre cGMP-Produktion. Zu den biologischen Wirkungen zählen Diurese, Vasodilatation sowie die Hemmung der Renin- und Aldosteronproduktion und des Wachstums von Herz- und Gefäßmuskelzellen. […] Während die Plasmakonzentration von NT-proBNP und BNP bei gesunden Kontrollpersonen in etwa gleich ist, ist die NT-proBNP-Plasmakonzentration bei Patienten mit Herzinsuffizienz 2- bis 10-mal höher als die von BNP. Diese relative Veränderung der Peptidspiegel lässt sich durch Veränderungen der kardialen Sekretion und/oder der Clearance-Mechanismen erklären.

“ProBNP wird durch die Protease Furin in NT-proBNP und BNP gespalten. Der wichtigste Regulationsmechanismus für die Produktion von (Nt-pro)BNP im Herzen ist die Belastung der Herzwand. Bei chronischer Herzinsuffizienz kommt es zu einer relativen Verlagerung der kardialen (Nt-pro)BNP-Produktion von den Vorhöfen zu den Herzkammern. Nach der Sekretion bindet BNP an die natriuretischen Peptidrezeptoren A und C. Zu den biologischen Wirkungen zählen Diurese, Vasodilatation, Hemmung der Renin- und Aldosteronproduktion sowie des Wachstums von Herz- und Gefäßmuskelzellen. Die biologischen Wirkungen von NT-proBNP sind unbekannt. Seine Halbwertszeit ist deutlich länger als die von BNP. Der Zusammenhang zwischen Herzwandbelastung und Hormonproduktion bildet die Grundlage für die Verwendung von NT-proBNP und BNP als klinische biochemische Marker für Herzerkrankungen.”

Anhand dieser kleinen Einleitung dürften dem regelmäßigen Leser einige Verbindungen zu bekannten Schadmechanismen des Spike-Proteins aufgefallen sein:

Im Herzen, wo BNP vor allem hergestellt wird, wird dieses aus proBNT durch Spaltung mit FURIN in (Nt-pro)BNP und BNP gespalten. Wo Furin ist, wir es auch Furin Schnittstellen zur Spaltung nutzen. Neben proBNT wird in Herzzellen parallel wohl auch das Spike-Protein in S1 und S2 gespalten

BNP ist ein gutes Peptid. Das Herz produziert es, um Reparaturmechanismen zu aktivieren. Das BNP soll daher möglichst in hoher Konzentration bleiben, weil es dem Herzen hilft, sich selbst zu heilen. Der Abbau von BNP kann mit Medikamenten wie Entresto verlangsamt werden. Und ja, die Studie war wohl geschönt und Entresto geht nur bei linksseitiger Herzinsuffizienz und nicht bei rechtsseitiger Herzinsuffizienz.

ABER, ich war als Pharmareferent für Entresto 11,5 Monate unterwegs und daher weiß ich, dass einige (Freiburger) Ärzte das Produkt off-label erfolgreich bei viraler Myokarditis eingesetzt haben. Sie gaben dem Patienten (natürlich nur, wenn er unter 50 war und noch arbeiten musste und Familie hatte, sonst rechnet sich das nicht und der Patient musste ich das auch leisten können, denn off-label zahlt die Krankenkasse nicht), Entresto für 12 Monate und heilten so die Myokarditis aus.

Je schwerer der Schaden, den das Herz genommen hat, desto mehr BNP wird es produzieren. Daher ist BNP und das Verhältnis von BNP:NT-proBNP ein Maß für Herzschäden und Herzinsuffizienz.

Die google KI hat mir die zentralen Unterschiede zwischen BNP und NT-proBNP zusammengefasst:

Normalerweise sind BNP und NT-proBNP in einem Stabilen Verhältnis zueinander vorhanden. Muss aber mehr BNP her, weil das Herz ein Problem hat, verschiebt sich das Verhältnis hin zu mehr NT-proBNP, weil BNP schneller abgebaut wird. Die Uni-Mainz misst NT-proBNP statt BNP bei Herzinsuffizienz. Allerdingt scheinen BNP und NT-proBNP diagnostisch schwer auseinanderzuhalten zu sein. “Aktuelle Immunoassays zeigen in unterschiedlichem Ausmaß Kreuzreaktionen mit Pro-B-Typ-natriuretischem Peptid (proBNP), NT-proBNP und verschiedenen BNP-Formen und können diese Formen nicht wirksam voneinander unterscheiden.“

Herzschäden durch modRNA-Injektionen

Die prozentuale Anzahl an messbaren Herzschäden nach modRNA-Injektionen schwankt je nach Messmethode.

Einige Publikationen habe ich diesbezüglich hier zusammengestellt. MRT misst die meisten Schäden, Spektralanalyse auf den arteriellen Puls ist knapp dahinter.

Diese Methoden sind aber nicht Routine und nicht Alltagstauglich in einer normalen Praxis.

BNP:NT-proBNP als Maß für Herzschäden nach modRNA-Injektion

BNP ist ein Routineparameter, den man auch in der Hausarztpraxis messen kann.

Zwischen April und Dezember 2021 führten wir eine prospektive Kohortenstudie mit gesunden erwachsenen Freiwilligen im Alter von 18 bis 55 Jahren durch, die aus dem Militärpersonal der Lufttransportbasis in Prag rekrutiert wurden. […] Keiner hatte eine persönliche Vorgeschichte mit Herzerkrankungen, Dyspnoe, Ödemen oder Niereninsuffizienz, und Personen mit akuten Erkrankungen wie Sepsis, Lungenembolie oder akutem Koronarsyndrom wurden nicht in die Studie aufgenommen. Alle Teilnehmer erhielten zwei Dosen eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs – entweder BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer–BioNTech) oder mRNA-1273 (Spikevax, Moderna). Während das vollständige Studiendesign und die Verfahren bereits zuvor beschrieben wurden, konzentrierten wir uns hier speziell auf die Auswertung von kardiovaskulären Biomarkern, die in Serumproben gemessen wurden, die während der gesamten Studie bei etwa −80 °C gelagert wurden. In der ursprünglichen Studie wurde über einen Zeitraum von etwa 130 Tagen Serum von 83 Teilnehmern entnommen, wobei sowohl die Zeiträume vor als auch nach der Verabreichung der ersten und zweiten Dosis abgedeckt wurden. Zusätzlich wurde bei jeder Blutentnahme für jeden Teilnehmer ein großes Blutbild erstellt. Pro Teilnehmer waren insgesamt neun Proben vorgesehen, und die Biomarkerdaten wurden gemäß dem ursprünglichen Protokoll in 14-Tage-Intervalle vor und nach jeder Impfung gegliedert.

Abb. 1: Zeitliche Veränderungen der NT-proBNP-Konzentrationen vor und nach der ersten und zweiten Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs (quasi-longitudinaler Datensatz). GMC – geometrischer Mittelwert der Konzentration; * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; **** – p < 0,0001.

Abb. 2: Zeitliche Veränderungen der relativen Anstiegsraten von NT-proBNP vor und nach der ersten und zweiten Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs (quasi-longitudinaler Datensatz). * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; **** – p < 0,0001.

Die Entwicklung der NT-proBNP-Werte im Zusammenhang mit der Verabreichung der ersten und zweiten Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs zeigte einen signifikanten frühen Anstieg nach beiden Dosen, die im Abstand von 4–5 Wochen verabreicht wurden. Der Anstieg war nach der zweiten Dosis besonders ausgeprägt. Dieser Anstieg war kurzzeitig und vorübergehend, da die NT-proBNP-Werte mehr als 14 Tage nach der ersten und der zweiten Dosis zu sinken begannen und letztlich keinen signifikanten Unterschied zu den Werten vor der Impfung zeigten. Dieser Ansatz ermöglichte die Beobachtung eines frühen Anstiegs der NT-proBNP-Werte nach der Impfung, ein Muster, das in früheren Studien nicht dokumentiert wurde. Obwohl der NT-proBNP-Grenzwert von 125 pg/ml bei drei Teilnehmern nach der zweiten Dosis überschritten wurde, lag keiner der Einzelwerte über 450 pg/ml – dem diagnostischen Schwellenwert für Herzinsuffizienz. Dieser Befund steht im Einklang mit dem Fehlen jeglicher klinischer Anzeichen oder Symptome, die auf kardiovaskuläre Komplikationen bei den Studienteilnehmern hindeuten. Bei fast 49 % der Teilnehmer war ein relativer Anstieg zu verzeichnen, der das 1,5-Fache ihres individuellen Ausgangswertes überstieg.

49% aller Menschen, welche dieses Produkt bekommen, haben messbare Herzentzündungen bzw. Herzstress nach der Injektion von modRNA-Produkten.

Das ist weniger, als mit den nicht alltagstauglichen, genaueren Methoden, aber doch immer noch schockierend hoch.

NT-proBNP sollte bei Impfgeschädigten möglicherweise überprüft werden. Wenn noch ein Schaden vorhanden ist, der nicht im Alltag auffällt, würde man das mit Routinediagnostik günstig prüfen könne, ohne Kardiologen oder 3D EKG, welches auch nicht jeder Hausarzt hat.

Dr. McMillan hat diese Publikation als Video erklärt:

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: