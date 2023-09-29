DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Fabian Spieker's avatar
Fabian Spieker
Sep 29, 2023

Hahaha sehr gut.

Expand full comment
Reply
Share
fabian's avatar
fabian
Oct 5, 2023

That is certainly true, but the numbers in Germany do not properly reflect the birth rate of the German people, which is even lower than it appears to be because children born to foreigners and immigrants here are automatically counted as Germans.

Most German women think about having children when it is almost too late and the amount of fertility treatment I have seen in women aged 30+ in my circle of friends and acquaintances is baffling. Men's sperm also is not what is used to be and that has been going on for decades but mobile phones, endocrine disruptors, vegan diets and the jab may be the nail in the coffin.

Furthermore, I am hearing that still births and strange birth defects are at an entirely new level. Not from telegram but from real people that I know.

I could not believe what was shared on TG months ago about the strange looks and behaviour of the NEW newborns. I thought it was all fake and hogwash. Now I am not so damn sure anymore because I've seen IT with my own eyes and held this NEW species in my own hands. Of course, all of my rambling does not prove anything, but it'll fall into place eventually, but not in a good way.

Nur ein Gott kann uns noch retten. But why should he.

Expand full comment
Reply
Share
10 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2025 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture