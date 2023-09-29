Vorab: Danke an Ladybug, der mir das Video aus seinem Archiv zugespielt hat und das Transkript erstellt hat.

[00:07] BNT162b2 ist ein Nukleosid-modifizierter mRNA-Impfstoff bei dem die mRNA das SARS-CoV-2 Spike Protein kodiert.

- Das Spike-Protein in der Prä-Fusions Konfirmation. Streng genommen BNT162b2.9 oder meinen die BNT162B2.8? Diesen kleinen Unterschied hat man hier, wohl um die Laien nicht zu verwirren, weggelassen.

- Das Spike-Protein ist übrigens auch falsch. Spätestens ab dem hybriden Booster aber auch schon bei Kreuzinjektionen waren hybride Spike-Proteine unterwegs. Bei 3 Impfungen sind es bereits 10 verschiedene Spike-Proteine.

- Clever ist die Verwendung von „ein Nukleosid-modifizierter mRNA-Impfstoff“ statt modRNA. So bleibt der Begriff mRNA statt modRNA. Babylonische Sprachverwirrung. Für BioNTech ist die klassische bio-mRNA nämlich uRNA.

[00:01] Es handelt sich um einen nicht-infektiösen Impfstoff, der in Lipidnanopartikeln eingekapselt ist, um die mRNA zu schützen und das Eindringen in die Zellflüssigkeit antigenpräsentierender Zellen zu ermöglichen.

- Nicht-infektiös finde ich persönlich grenzwertig. Ja, eine Transfektion ist etwas anderes als eine Infektion, letztendlich ist das Erbgut aber in der Zelle und wird vermehrt.

- Hier hätte man eigentlich „Nukleosid-modifizierte mRNA“ sagen müssen und nicht mRNA. Man suggeriert damit wieder, dass es bio-mRNA wäre bzw. uRNA.

- Welches genau sind die antigenpräsentierenden Zellen? Wird nicht definiert. Welche Zellen genau werden NICHT infiziert = transfiziert? (https://patents.google.com/patent/US20150086612A1/en und https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf S. 45 )

- Keine Erklärung der Lipidnanopartikel und deren Funktionsweise.

[00:31] Wenn der Impfstoff mittels Endozytose in die Zellflüssigkeit eindringt werden die Lipidnanopartikel nach der zellulären Aufnahme schnell verteilt.

- Wohin werden die Lipidnanopartikel genau verteilt? Kleiner Hinweis hier auf Seite 45: https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf

[00:39] Die mRNA wird in die Zellflüssigkeit freigesetzt und dort übersetzt.

- Die „Nukleosid-modifizierte mRNA“

- Von was übersetzt? Fehlerrate und Proteinfehlfaltung durch Nukleosid-Modifikation wird nicht angesprochen.

- Wie genau wird die modRNA eigentlich freigesetzt? Dazu gibt es diverse Theorien, aber keiner weiß das so genau.

- Wo verbleiben die künstlichen Lipide, also die Reste des LNP?

[00:48] Das Spikeprotein-Antigen, welches die Zielstruktur der Schutz-vermittelnden neutralisierenden Antikörper ist, wird den T-Helfer-Zellen präsentiert.

- Wie genau wird es präsentiert? Vielleicht über MHC II? Werden Bruchstücke vielleicht auch über MHC I T- Killerzellen (CD8) präsentiert? Wenn nein, wie wird das verhindert. Wenn ja, was würde denn dann passieren? (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sji.13160)

- Das Spike konnte auch an der Oberfläche von Exosomen gefunden werden (doi: https://journals.aai.org/jimmunol/article/207/10/2405/234284/Cutting-Edge-Circulating-Exosomes-with-COVID-Spike), das wird dann euphemistisch als „Neuer Mechanismus der Immunaktivierung durch mRNA Vaccine“ bezeichnet. Das fehlt dann wohl im Video. Was dieser neue Mechanismus wohl bewirkt?!

[01:00] Daraufhin aktivieren CD4-positive T-Helferzellen B-Zellen, welche Spikeprotein-spezifische neutralisierende Antikörper freisetzen.

- Wie lange neutralisieren denn diese AK? Was ist mit AK gegen Spike, das gar nicht mehr existiert, wie die Wuhan-1 Variante? Neutralisieren diese AK wirklich noch? Der Titer ist auch echt schnell gesunken, wenn man mal ehrlich ist, das kann man aus Pfizers eigenem ADVA sas Dataset herauslesen (https://twitter.com/StatChrisCotton/status/1639333283006644227)

[01:08] Diese sind für das Binden und Eliminieren des Virus entscheidend.

- Durch welche immunologischen Mechanismen werden Viren bekämpft?! Antikörper oder T-Killerzellen? (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3939995/ bzw. https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/biologie/unterrichtsmaterialien/7-10/humanbio/immunbiologie)

[01:13] Dadurch wird die Verbreitung von SARS-CoV-2 zwischen den Zellen gehemmt und das Virus wird neutralisiert.

- Zwischen welchen Zellen? Sicherlich nicht in den Schleimhäuten, da hätte man andere Antikörper gebraucht. IgA ist in den Schleimäuten aktiv, wird aber nach der Impfung nicht gebildet, da werden andere Immunglobuline wie IgG und leider auch IgG4 gebildet, die bringen einem in den Schleimhäuten, bei einer Atemwegsinfektion nichts. Bis das Virus wirklich bis zwischen die Körperzellen kommt, hätte man schon eine SIRS (ein einer Sepsis ähnelnder Zustand) entwickeln müssen.

[01:24] CD4-positive T-Helferzellen aktivieren zytotoxische CD8-positive T-Zellen die virusinfizierte Zellen angreifen und eliminieren.

- Nur virusinfizierte Zellen oder auch Zellen die das Impf-Spike Bruchstücke auf MHC I präsentieren? (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/sji.13160)

[01:34] Dies verhindert die Vermehrung neuer Viren.

- Welcher Viren? Die werden doch angeblich 1. Zwischen den Zellen abgefangen 2. Sind in den Schleimhäuten aktiv.

- Die CD8 Zellen könnten auch über MHCI direkt aktiviert werden, wenn Viren in Zellen sind, dafür hätte man den Umweg nicht gebraucht? Normalerweise erledigen das CD8 Zellen auch schon mal im Vorbeischwimmen und die AK- Produktion wird teils gar nicht hochgefahren?! Menschen mit einer Mutation, die keine B-Zellen haben, kamen laut einem Drosten Podcast gut mit dem Coronavirus klar, weil die CD8 Zellen das entspannt erledigt haben. (Keine Ahnung welcher Podcast das war, habe nur den einen gehört, wer weiß, welcher Teil das war, bitte in die Kommentare). ABER das gibt es auch als Nature Paper https://www.nature.com/articles/s41586-021-04186-8

[01:39] Die Lipidnanopartikel und die mRNA werden abgebaut und innerhalb von 1 bis 3 Tagen im Körper verstoffwechselt.

- Wie werden die Lipidnanopartikel abgebaut? Hat man das mittlerweile geklärt? Das war ja zum Zeitpunkt der Zulassung unbekannt. Da gab es nur einen „proposed pathway“ (https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf S.46)

- was passiert mit den modifizierten Nucleotiden nach dem Abbau der modRNA. Wo sind die Daten zum Abbau und zum Recycling der Nucleotide? Ich hätte da eine Vermutung: https://drbine.substack.com/p/haben-wir-es-teilweise-vielleicht

- 1-3 Tage? Wo sind die Daten dazu? Moderna gibt eine Halbwertszeit von bis zu 60h an (S. 190 https://www.judicialwatch.org/documents/jw-v-hhs-biodistribution-prod-4-02418/), was auf ca. 14 Tage rausläuft. Hat BioNTech entsprechende Messungen zur Halbwertszeit durchgeführt und wenn ja wie genau, denn eigentlich ist das nur schwer möglich und sehr ungenau (https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wrna.1586). Dazu habe ich mich auch schon ausführlich geäußert.

- Warum kann man die modRNA dann noch 30 Tage später in den Lymphknoten und im Herz nachweisen? https://doi.org/10.1038/s41541-023-00742-7, 8 Wochen in den Lymphknoten (https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.01.018), 15 Tage (https://doi.org/10.3390/biomedicines10071538) bis 28 Tage im Blut (https://doi.org/10.1111/apm.13294).

[01:47] Die Lipide werden über den Stuhl ausgeschieden.

- Alle? Vollständig oder wie genau abgebaut? Wie genau passiert das? Wurde das untersucht? Sieht halt in den Zulassungsunterlagen eher anders aus siehe der erwähnte „proposed pathway“ (https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf S.46).

[01:50] Nach der Impfung bildet das adaptive Immunsystem auch Gedächtnis-T- und B-Zellen die eine zukünftige SARS-CoV-2-Exposition erkennen und dadurch eine schnelle Immunantwort auslösen.

- Ja, wenn man dem alten Wuhan-1 Spike begegnet. Bei den neuen Varianten sagt selbst das CDC, das war ein Satz mit X, das war wohl nichts (https://icandecide.org/press-release/internal-cdc-presentation-shows-it-knew-for-months-that-covid-19-vaccine-efficacy-was-waning-and-kept-it-a-secret/).

[02:04] Diese wichtigen zellulären und humoralen Reaktionen wirken zusammen und gelten als entscheidende Faktoren für eine potentielle Krankheitsprävention

- Hätten sie auch ohne Impfung und das viel besser, sicherer und dauerhafter, weil es auch AK gegen Nucleocapsid gegeben hätte, die die Geimpften nun nicht mehr bilden (https://doi.org/10.1101/2022.04.18.22271936 und https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.09.05.23295073v1 und

https://twitter.com/JohnPau61360651/status/1700908009751302292?s=20. Dumm gelaufen, irgendwie. Das mit dem Nucleocapsidantikörper wusste BioNTech möglicherweise sogar: "AN DIESEM TAG vor 1 Jahr": BioNTech sagt die Wahrheit, aber keiner hört hin (tkp.at)

Das ist immer das Problem bei Theorie und Praxis.

Theoretisch hätte es funktionieren sollen.

Praktisch hat es halt nicht funktioniert.

Die Natur ist unberechenbar, besonders, wenn man einen Großteil der Mechanismen weder kennt, noch verstanden hat.

Unverhofft kommt dann halt oft.

Analysiert man das Video unter Propagandaaspekten fallen einem Klassiker auf