Was ist ein Plasmid?

Ich nehme so gerne einfach die Daten des Herstellers selbst, das spart mir Arbeit.

Ein Plasmid ist sozusagen eine kleine App, die man sich zusätzlich zum Betriebssystem Zellkern oder Hauptgenom einsammeln kann. Plasmide finden Bakterien in der Natur einfach herumliegen, wenn z. Bsp. ein anderes Bakterium gestorben ist (Leichenfledderei) oder es weggeworfen hat. Korrekt nennt sich diese Leichenfledderei horizontaler Gentransfer.

Plasmide sind ringförmig und können diverse Funktionen haben wie Antibiotikaresistenzen, die Fähigkeit exotische Zucker zu verdauen oder eben diverse für die Forschung gerade spannende Eiweiße.

Als Kopiermaschinen nutzt man dabei Escherichia Coli, ein Darmbakterium.

Der Haken an der Sache ist, es gibt nicht nur ein E. Coli auch gerne E. Cloni genannt. Das ist wie mit richtigen Kopiermaschinen, da gibt es viele verschiedene Varianten, die unterschiedliche Dinge können, wie farbig kopieren, einseitig- oder doppelseitig kopieren, scannen und auf USB Speichern, von USB drucken…

Das ist bei E. Coli ähnlich. Es gibt viele verschiedene E. Coli Varianten, die unterschiedliche Dinge können beim kopieren.

Zu meiner Zeit konnte man ab einem bestimmten Bestellwert einen E. Coli Stamm mitbestellen für seine Sammlung.

Ein Klassiker ist z. Bsp. XL1-Blue.

Welche Stämme man genutzt hat, listet man in den Material und Methoden. Bei mir waren das:

XL1-Blue macht kleine runde Kolonien und wächst langsam.

RV308 wächst SEHR VIEL SCHNELLER und macht 10x größere Kolonien, die eher wie Kuhfladen aussehen. Da kann man morgens transfizieren und abends picken, das geht mit XL1-Blue nicht.

Beides E. Coli aber sehr sehr unterschiedlich im Verhalten.

Die zentrale Referenz und das Zentrallager für alle in der Forschung genutzten Stämme ist https://www.atcc.org/

Da Unis chaotisch sind hinterlegt man neu entwickelte Stämme, vor allem, wenn man die Forschung hinterlässt bei ATCC, zumindest sollte man das.

Man bestellt aber nur sehr, sehr selten, wenn man etwas Besonderes braucht, bei ATCC. Die gängigen Stämme gibt es z. Bsp. bei NEB, die sind dann meist schon kompetent für den direkten Einsatz. Man kann aber auch selbst kompetente Zellen herstellen. Je nach Finanzlage des Labors.

So wie es laut Kevin McKernans neuesten Daten aussieht, hat Pfizer einen E. Coli Stamm für das Kopieren verwendet, der Methylierungen setzt. Methylierungen sind kleine epigenetische Marker, die vom Immunsystem erkannt werden können und dann Reaktionen hervorrufen, die unschön sein können. Methylierungen schalten Gene an und aus und markieren in Sperma und EI welche Gene vom Vater oder von der Mutter sind.

Diese Eigenschaften des jeweiligen E. Coli Stamms stehen im Beipackzettel des jeweiligen Stammes. Man weiß, wenn man mit Gentherapien arbeitet, dass man auf Methylierungen achten muss. Man hätte daher eher Stämme ohne diese Methylierungen wählen sollen, vermute ich.

1. Anfängerfehler: Die Auswahl des Stammes.

Selbst ich musste in meiner Promotion Stämme durchprobieren, weil der Standard nicht funktioniert hat, das ist normal. Man weiß, dass man den richtigen Bakterienstamm für die Produktion wählen muss. Für Plasmidproduktion wird das ein anderer Stamm sein als für Proteinproduktion. XL1-Blue ist z. Bsp. super für Plasmidproduktion aber war in meinem Fall ungeeignet für Proteinproduktion.

In Verfahren 2 hat man die DNA nicht mehr per PCR vermehrt sondern in E. Coli.

Was ist ein linearisiertes Plasmid?

Wichtig ist nun, dass es sich um LINEARISIERTE DNA handelt, mit der weitergearbeitet wird.

Linearisierte Plasmide sind nichts anderes als durchgeschnittene Plasmide.

Schneidet man einen Ring durch und biegt ihn auf hat man etwas mehr oder minder Gerades.

Ein Plasmid schneidet man mit Restriktionsendonucleasen, das sind Enzyme, die DNA an definierten Stellen schneiden.

Die gibt es mit klebrigen Enden (sticky end), dann schneiden die Enzyme die beiden DNA Stränge leicht versetzt, so dass es einzelsträngige Überhänge gibt.

Das sieht im NEB Katalog so aus:

Ich habe in meiner Promotion HindIII verwendet. Die Dreiecke in der Sequenz zeigen, wo das Enzym schneidet. Es bleiben danach 3 Basen als Überhang.

Die einfachste Art ein Plasmid zu linearisieren, und zwar so, dass es linearisiert bleibt ist wie folgt:

Wenn man das Plasmid mit zwei Enzymen an zwei nahe beieinander liegenden Stellen schneidet, ABER die beiden Enzyme nicht kompatible klebrige Enden haben. In diesem Fall kann sich das Plasmid nicht wieder schließen.

Das habe ich gemacht.

Ich habe mit HindIII und und XbaI geschnitten. Die klebrigen Enden AGCT und CTAG sind nicht miteinander kompatibel und verkleben nicht. Problem gelöst.

Man kann aber auch blunt-end schneiden, also einfach gerade durch ohne klebrige Enden, DANN kann sich das Plasmid wieder schließen, wenn man das nicht mit dem Entfernen der Phosphate am enden verhindert, das nennt man pollieren.

DAS MACHT MAN NICHT, wenn man nicht will, das das Plasmid sich wieder schließt, da nimmt man möglichst inkompatible sticky ends.

Leider wissen wir nicht, wie BioNTech/Pfizer linearisiert haben. Wir wissen nur: Es hat nicht funktioniert, sonst hätte Kevin McKernan an der Schnittstelle nicht durchlesen können bei der Sequenzierung, weil da ein Schnitt gewesen wäre und man daher nicht weiterlesen kann. Er konnte aber über die Schnittstelle lesen…

Ein weiterer Grund, warum eine Linearisierung nicht funktioniert haben kann ist, dass der Verdau zu kurz lief.

Ich habe meine Plasmidvektoren immer über nach verdaut, damit alles so gut wie möglich durch war und dann über ein Agarosegel gereinigt. Ungeschnittene Plasmide laufen im Gel, weil wie eine andere Struktur haben, langsamer als geschnittene Plasmide. Das kann man auch über HPLC machen, wenn man große Mengen hat. Das linearisierte Plasmid kann man anschließend aus dem Gel ausschneiden.

DAS SIND BASICS aus dem kleinen Genetischen Kurs im 5. Semester!!!!!!

Nicht einmal das hatte Pfizer im Griff!!!

Ob BioNTech das im Griff hatte wissen wir nicht, die hatten für ihre linearisierten Plasmide andere Zulieferer:

möglicherweise Pfizer Biomay AGC Biologics’ Heidelberg

Wir können also aktuell nicht sagen, ob das Pfizer Problem mit der Linearisierung auch auf BionTech zutrifft und auch nicht, ob es auf alle Chargen zutrifft, weil es in Deutschland 3 Lieferanten gab, die zudem unterschiedliche E. Colis verwendet haben können.

2. Anfängerfehler: Möglicherweise falsche Enzyme zum linearisieren (blunt end?)

Dafür gibt es im NEB Katalog extra Bereiche, die zeigen, wie effizient welches Enzym in welchem Puffer in Kombination mit welchem anderen Enzym schneidet. Und ja, manche Enzyme sind methylierungssensitiv. Das steht in der Tabelle drinnen. Und wenn man E. Colis nimmt, die an der Schnittstelle methylieren, kann das mit dem linearisieren schief gehen. Das steht im Katalog bzw. Beipackzettel des Enyzms.

Wie lange ein Enzym aktiv ist, steht übrigens auch im Katalog.

Wenn es mehr als 8 Stunden arbeitet, sollte man den Verdau über Nacht laufen lassen und das Enzym arbeiten lassen. So habe ich es immer gemacht. Wenn das Enzym nach 8 Stunden tot ist, kann man den Verdau auch beenden, dann tut sich nichts mehr.

3. Anfängerfehler: Möglicherweise zu kurz verdaut.

Maria Gutschi hat sich die EMA Daten zu diesem Themenkomplex angesehen und die Lücken sind groß wie Scheuentore.

Das Problem muss man also mit deutschen BioNTech Chargen noch einmal separat prüfen und zwar in so vielen Chargen, dass man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch alle Lieferanten erfasst hat, da wir nicht wissen, welcher Lieferant für welche Charge die linearisierten Plasmide geliefert hat, bzw. ob BioNTech selbst linearisiert hat oder das ein Lohnfertiger wie Rentschler gemacht hat.

Kevins Daten lassen aktuell keinen Schluss auf die deutschen BioNTech Produkte zu!