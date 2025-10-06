DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Braver Bürger's avatar
Braver Bürger
7h

Vielen Dank für diese einfach und klar zu verstehende Darlegung der Problematik. Allerdings ... keine der Ärzte in meinem Umfeld waren in der Lage, das Problem zu verstehen. Ich teile sie (diese Ärzte) in zwei Gruppen. a) Da gibt es die mittlerweile misstrauisch gewordenen, die würden niemals mehr die Coronaimpfung empfehlen. b) Dann gibt es die (größerer) Gruppe derjenigen, die das alles für Blödsinn halten, aber auch nicht verstehen, worum es genau geht (meine Unterstellung). Diese Gruppe allerdings rät zur baldigen Coronaauffrischungsimpfung, „da ja das Virus wieder zirkuliert und der Impfschutz gegen schwere Verläufe sehr gut für einige Monate gegeben sei.“ Leider sind diese Ärzte ziemlich beratungsresistent, einfach weil sie übernehmen, was man ihnen von vermeintlich vertrauenswürdiger Seite sagt. Ein echtes Problem der komplexen Zeit in der wir leben.

Expand full comment
Reply
Share
Creator's avatar
Creator
11h

Wow - das ging jetzt aber schnell, super, kaum zum Arbeitsschutz kommentiert, schon da. Weil ich der Nabel der Welt bin, q.e.d.. Im Ernst: ein ganz großes DANKESCHÖN für all das bereitgestellte Wissen! Langsam fügt sich alles zusammen.

Expand full comment
Reply
Share
6 replies by DrBines verbales Vitriol and others
8 more comments...

No posts

© 2025 DrBine
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture