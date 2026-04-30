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Werner
15m

Kleine Verbesserung in der Tabelle: 3.HWZ = 80 und 4.(nicht 5.) HWZ= 160 somit nach 160 Tagen ca. 3% Rest

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