DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Eckhard Umann's avatar
Eckhard Umann
16h

Putzig, dass sich niemand wagt, die Chinesen zu fragen, welche Gelder sie für welche Arbeiten Chinesischer Wissenschaftler in Chinesischen Laboren wann bekommen haben. Alle schauen betreten aus dem Fenster und pfeifen ihre Lieblingshits leise vor sich hin...

Reply
Share
3 replies by DrBines verbales Vitriol and others
Creator's avatar
Creator
16h

Die Fußnote zu Drosten und der Labortheorie würde ich vor dem Hintergrund der u.a. durch Rand Paul erwisenen Labortheorie und der Definition einer Impfung als "biologisches Arzneimittel", dessen Wirkstoff biologisches Ursprungsmaterial erfordert, hinterfragen. Auch die Ausnahme der Gentherapeutika nach Richtlinie 2009/120/EG greift nicht, weil die Ausnahme "Impstoffe gegen Infektionskrankheiten sind keine Gentherapeutika" nur für biologische Impfstoffe gilt. Kein Wirkstoff mit biologischem Ursprungsmaterial => keine Impfung.

Reply
Share
1 reply by DrBines verbales Vitriol
4 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture