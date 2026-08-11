Zur vertiefenden Recherche. Folgende Artikel wurden im obigen Interview besprochen/angesprochen:

Die Gelder, welche in die Firmen jeweils für Forschungszwecke von der Bundesregierung investiert wurden, finden sich in diesem Artikel:

Teil 2 und 3 als Vorabversionen, da noch in Arbeit

https://drbine.substack.com/p/b1a1a7cb-d684-44b4-b3c5-3732c117d478

https://drbine.substack.com/p/8c2fdc0e-fb14-4b24-8793-574466c8e1c1

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: