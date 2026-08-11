BIONTECH-DEAL HINTER DEN KULISSEN? Neue Dokumente belasten Spahns Ministerium
Fußnoten zur Vertiefung
Zur vertiefenden Recherche. Folgende Artikel wurden im obigen Interview besprochen/angesprochen:
The EU Vaccines Procurement Steering Committee & the Joint Negotiation Team Protocolls
Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 6.3 Wir wollen, dass der Spuk vorbei ist!
Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 8.2 - Der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen
Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 8.3 - Der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen
Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 8.4 - Der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen
Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 11.1 - Montag, 08. März 2021: »Ich war durch. Ganz einfach durch.«
Die Gelder, welche in die Firmen jeweils für Forschungszwecke von der Bundesregierung investiert wurden, finden sich in diesem Artikel:
Jens Spahn - Wir werden uns viel verzeihen müssen Teil 11.2 - Montag, 08. März 2021: »Ich war durch. Ganz einfach durch.«
Teil 2 und 3 als Vorabversionen, da noch in Arbeit
https://drbine.substack.com/p/b1a1a7cb-d684-44b4-b3c5-3732c117d478
https://drbine.substack.com/p/8c2fdc0e-fb14-4b24-8793-574466c8e1c1
Die Landsteiner Experimente von 1936, Korrelate und was “die Wissenschaft(TM)” daraus gemacht hat
Unterstützungsmöglichkeiten:
Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav
Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung:
Konto für Unterstützung für das Projekt Scan 2000
Dr. Merse DE34 4305 0001 0302 7851 75 Sparkasse Bochum
Horst Reissner: IBAN DE51 4401 0046 0406 4514 67
Dr. S. Stebel: https://ko-fi.com/einmalmitprofisarbeiten
Paypal: Sabine.Stebel@gmx.de
Wer sich an den Kosten der laufenden IFGs beteiligen möchte:
Dr. Sabine Stebel
DE 46 6809 0000 0015 9653 04
BIC: GENODE61FR1
Betreff: Unterstützung (für IFG-Anfragen)
Putzig, dass sich niemand wagt, die Chinesen zu fragen, welche Gelder sie für welche Arbeiten Chinesischer Wissenschaftler in Chinesischen Laboren wann bekommen haben. Alle schauen betreten aus dem Fenster und pfeifen ihre Lieblingshits leise vor sich hin...
Die Fußnote zu Drosten und der Labortheorie würde ich vor dem Hintergrund der u.a. durch Rand Paul erwisenen Labortheorie und der Definition einer Impfung als "biologisches Arzneimittel", dessen Wirkstoff biologisches Ursprungsmaterial erfordert, hinterfragen. Auch die Ausnahme der Gentherapeutika nach Richtlinie 2009/120/EG greift nicht, weil die Ausnahme "Impstoffe gegen Infektionskrankheiten sind keine Gentherapeutika" nur für biologische Impfstoffe gilt. Kein Wirkstoff mit biologischem Ursprungsmaterial => keine Impfung.