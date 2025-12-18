DrBine’s Newsletter

Würde "lebensähnliche Eigenschaften" grundsätzlich anders sehen - der Grad der Ähnlichkeit ist ja offen. Selbst-amplifizierendes Zeug gibt's schon seit Längerem und auch Steuerung durch externe Reize und Energiequellen von diversen Lichtreizen bis elektromagnetischen Feldern. Das passt so halbwegs, um es als mit Prozessen in Mitochondrien oder ggf. intrazellulärer Kommunikation "ähnlich" ansehen zu können. Interpretationsfrage, klar. Mich beunruhigt eher der zeitliche Gap zwischen dem, was aktuell möglich ist, und was uns als "neu" verkauft wird. Seit wann wird an LNP, Grippeviren, Stimme Gottes, Wunderwaffen, etc. geforscht? Nicht erst seit Mengele. Was davon ist öffentlich bekannt? Da sind wir noch nicht einmal bei dem, was im Rahmen der UFO-Forschung alles produziert wurde. Wissen wird gerne begraben, wenn es unangenehm ist. "Where do we put the meter?" - die Frage an Tesla sagt alles. Ich schätze den Gap zwischen tatsächlicher Umsetzungsmöglichkeit in diversen Militärprojekten und offiziellem Stand der Wissenschaft auf gut 25 Jahre.

