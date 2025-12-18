Ich bekomme immer mal Mails von Reasearchgate, dass meine Publikation (bei welcher mein Doktorvater sich den Erstautor genommen hat, seiner Frau den Letztautor (Gruppenleitung) gegeben hat und mit auf die TA Position verbannt hat) zitiert wurde.

Müller KM, Stebel SC, Knall S, Zipf G, Bernauer HS, Arndt KM. Nucleotide exchange and excision technology (NExT) DNA shuffling: a robust method for DNA fragmentation and directed evolution. Nucleic Acids Res. 2005 Aug 1;33(13):e117. doi: 10.1093/nar/gni116. PMID: 16061932; PMCID: PMC1182171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16061932/

Sibanda, I., & Nitschke, G. (2025). Bioengineering hybrid artificial life. Frontiers in Bioinformatics, 5. https://doi.org/10.3389/fbinf.2025.1676359

Dieser Übersichtsartikel ist wieder einmal ein klassisches Beispiel dafür, wie solche Artikel zu Stande kommen. Genau wie zu meiner Zeit schriebt ein Doktorand den aktuellen Stand des Fachbereichs zusammen. Wahrscheinlich schreiben er grade seine Promotion zusammen und konnten so die Einleitung direkt zu einem Übersichtsartikel zusammenfassen. So kam ich auch zu meinen Buchkapiteln. Ein Klassiker.

Der Zweitautor ist der Gruppenleiter: Geoff Nitschke | School of Information Technology, https://people.cs.uct.ac.za/~gnitschke/

Ich bin teilweise wohl mit Schuldig daran, dass und wie man versucht künstliche Lebensformen zu erzeugen. Also das, was diverse “Verschwörungstheoretiker” behaupten, schon alles möglich sein soll.

Ich habe Grok gebeten mit ein Bild zum Inhalt des Übersichtsartikels zu malen. Nicht einmal Grok konnte irgendetwas Fassbares in diesem Übersichtsartikel finden, dass die KI als Bild darstellen konnte.

Groks bildliche Interpretation würde ich beschreiben als: Irgendwas mit DNA, versponnenen Visionen und Computern.

Der nächst Prompt “Interpretiere den Inhalt der wissenschaftlichen Publikation als dekoratives Bild” ergab eine ähnliche Analyse, die ich als Computertraumwelten interpretieren würde.

Der Übersichtsartikel fasst den aktuellen “Forschungsstand” zusammen und hilft vielleicht, klar zu machen, was möglich ist und was nicht. SPOILER: Es ist immer noch praktisch nichts möglich und man scheint seit meiner Laborzeit eher Rückschritte gemacht zu haben.

Das Ziel der Bioingenieurwissenschaften in der synthetischen Biologie ist es, biologische Systeme für bestimmte Anwendungen mithilfe standardisierter Komponenten wie Promotoren und Ribosomen neu zu gestalten, neu zu programmieren und neu zu vernetzen. So wurden beispielsweise bioengineerte Mikroorganismen prognostiziert, die in der Lage sind, Umweltverschmutzungen zu beseitigen oder Antikörper de novo zu produzieren, um Viruspandemien abzuwehren.

Zu meiner Zeit ging es auch darum, Mikroorganismen für die chemische Industrie zu optimieren, um gezielt höhere Ausbeuten an z. Bsp. chiralen Chemikalien, zu ermöglichen.

Was die Antikörperproduktion angeht, so ist wahrscheinlich Physcomitrella patens, das kleine Blasemützenmoos gemeint, das man dafür seit vielen Jahren bei Greenovation Biotech erforscht, und sich 2008 zu diesem Zweck mit Merck zusammengetan haben. Viel scheint dabei nicht herausgekommen zu sein und Greenovation Biotech scheint wohl auch nicht mehr zu existieren. Die Firma war eine Ausgründung der AG Reski des Instituts für Biologie II der Universität Freiburg und hat wohl ihren Zweck als “Industriepartner” bei Anträgen herzuhalten, erfüllt.

Künstliches Leben (ALife) erleichtert das Design und Verständnis lebender Systeme, nicht nur der in der Natur vorkommenden, sondern auch des Lebens, wie es sein könnte, während die synthetische Biologie die Mittel bereitstellt, um Leben, wie es konstruiert werden kann, zu verwirklichen.

Hier wären die Bioethiker nach einer Definition von Leben gefragt. Ab wann beginnt Leben?

Trotz bedeutender Fortschritte ist die Synthese von sich entwickelndem, anpassungsfähigem und bioengineertem, problemlösendem ALife noch nicht praktisch realisierbar. Dies ist in erster Linie auf Einschränkungen bei der gerichteten Evolution, der Kartierung von Fitnesslandschaften und der Fitnessapproximation zurückzuführen. Daher entwickelt sich das derzeitige synthetische (biologische) ALife nicht weiter und passt sich nicht an veränderte Aufgaben und Umgebungen an.

Also praktisch, im Labor scheint das mit dem künstlichen Leben nicht wirklich zu funktionieren. ABER Simulationen am Computer funktionieren super toll. Ein weiteres Beispiel für die Nutzlosigkeit von Modellen und dass sie nicht viel mir der Realität zu tun haben.

Dies steht in krassem Gegensatz zum aktuellen digital basierten ALife, das sich in simulierten Umgebungen weiter anpasst und entwickelt und damit das Diktum „Leben, wie es sein könnte” demonstriert.

Es gibt keine definitive Definition von künstlichem Leben:

Künstliches Leben (Artificial Life, ALife) wird in erster Linie als die Erforschung und Schaffung von Systemen definiert, die lebensähnliche Eigenschaften aufweisen, mit dem Ziel, die Grundprinzipien lebender Systeme wie Selbstorganisation, Anpassung und Reproduktion durch synthetische Mittel zu verstehen. Es gibt jedoch keine allgemein akzeptierte Definition von ALife, was vor allem auf seinen interdisziplinären Charakter zurückzuführen ist, der Biologie, Informatik und Robotik umfasst (Heudin, 2006). Langton (1986) führte den Begriff ALife ein und beschrieb ihn als die Untersuchung möglicher Lebensformen, die über die in der Natur beobachteten hinausgehen (Langton, 1986). Er behauptete, dass ALife danach strebt, Leben zu verstehen, indem es es konstruiert, sei es in Software (Soft ALife), Hardware (Hard ALife) oder biochemischen Systemen (Wet ALife) (Bedau, 2003). In dieser Übersicht übernehmen wir die Definition von ALife von Langton (1986).

Computersimulationen als Leben oder lebendig zu bezeichnen, damit habe ich meine Probleme. Wenn man aber im Labor eine neue Lebensform erschafft muss man mal schauen, ob es die Bedingungen für Leben, wie sie im Biologiebuch stehen auch erfüllt. Viren gelten z. Bsp. nicht als lebendig.

Im Biologieunterricht der Mittelstufe lernt man folgende Kennzeichen des Lebens:

Sie können sich bewegen

Sie betreiben Stoffwechsel, indem sie Nahrung aufnehmen, umwandeln und nicht verwertbare Stoffe abgeben.

Sie wachsen und entwickeln sich.

Sie reagieren auf Reize.

Sie pflanzen sich fort.

Sie altern und sterben letztendlich.

An der Uni, werden diese Prinzipien auch gelehrt, aber komplizierter definiert:

Kompartimente: Lebewesen bestehen oder entstehen aus mindestens einer Zelle, einem durch eine Zellmembran umschlossenen Raum. In diesem Behältnis (Kompartiment) finden alle biochemischen Lebensvorgänge statt. Programm: Es existiert ein Informationsträger, also ein Programm oder ein genetischer Bauplan, der in Makromoleküle (Proteine) mit einer Funktion übersetzt wird. Das Programm kann archiviert und weitergegeben werden. Stoffwechsel (Metabolismus): Das System muss zudem fortwährend Stoffwechsel im Kontakt mit der Umwelt betreiben, um sich selbst zu erhalten und sich zu reproduzieren. Da Lebewesen aus thermodynamischer Sicht offene chemische Systeme sind, sind sie gezwungen, ständig mit der Umgebung Stoffe und Energie auszutauschen. Katalyse: In lebenden Zellen laufen komplexe chemische Reaktionen ab, die Energie verbrauchen. Damit dieses überhaupt schnell genug ablaufen können, sind bestimmte Katalysatoren – die Enzyme – nötig. Spezifische Katalyse ist unabdingbar für Leben, wie wir es auf der Erde kennen. Regulation: Lebewesen sind offene Systeme, die durch einen ständigen Energie- und Stofffluss in einem Fließgleichgewicht gehalten werden müssen. Das gelingt nur durch fein abgestimmte Regulation aller Stoffwechselvorgänge. Der konstant gehaltene Zustand des inneren Milieus wird auch Homöostase genannt. Wachstum: Vermehrung setzt Wachstum voraus. Und Wachstum ist das Ergebnis aufbauender Stoffwechselvorgänge. Eine Zelle wächst, bis sie sich teilt und Tochterzellen bildet. Reproduktion: Die genetische Information, das Programm, lässt sich vervielfältigen und an Tochterzellen vererben. So wird sichergestellt, dass der Informationsträger an kommende Generationen weitergegeben wird. Der biochemische Prozess wird Replikation genannt. Anpassung/Evolution: Im Zuge der Reproduktion kann es auch zu Veränderung kommen, verursacht durch zufällige Mutationen im Informationsträger. Genetisch leicht veränderte Nachkommen haben unter bestimmten Umweltbedingungen einen Überlebensvorteil und höheren Fortpflanzungserfolg und geben diese Mutation an kommende Generationen weiter.

Für die moderne Wissenschaft scheint Leben jedoch eher Definitionssache zu sein.

ALife hat eine Plattform für die Entwicklung selbstreplizierender Computerprogramme geschaffen, die in simulierten Umgebungen mutieren, sich weiterentwickeln und anpassen können (digitale Organismen) (Aguilar et al., 2014) und damit das Mantra „Leben, wie es sein könnte” in in silico (Simulations-)Systemen unterstützt, wie es von Langton (1986) (Bedau et al., 2007) vorgesehen war.

Man kann Leben also nicht genau definieren aber angeblich im Computer erschaffen?! Merkt der Autor an dieser Stelle, dass sich das irgendwie widersprechen könnte. Auch in der Systembiologie begeht man den Fehler, Modelle mit der Realität zu verwechseln und selbst als real/lebendig zu bezeichnen. Man versteht die Natur nicht einmal im Bereich Klima und neigt dazu das basische Meer, die Wolken, Mikroorganismen und deren diverse Stoffwechselarten… nicht im Modell zu berücksichtigen und das ist nur deskriptiv, das sind nur Gleichungen, die rückwirkend das Klima nicht korrekt vorhersagen. Eine Gleichung muss in beide Richtungen funktionieren, was die Zukunft vorhersagen will, muss sich an der korrekten “Vorhersage” der überprüfbaren Vergangenheit messen. Nicht einmal die Simulation der klassischen biochemical pathways bekommt man hin, aber man glaubt im Computer Leben simulieren zu können.

Roche hat übrigens mittlerweile sogar aufgegeben, die biochemical Pathways in ein Poster zu komprimieren. Ist wohl zu kompliziert geworden.

“Da die Grenzen der Wissenschaft immer weiter verschoben werden, hat Roche beschlossen, die Weiterentwicklung des Posters „Biochemische Stoffwechselwege“ einzustellen.”

Ein Pharmagigant gibt bei einer nicht dynamischen Darstellung der Biochemie in Form eines Posters aufgrund der Datenfülle nach 60 Jahren auf. Aber die Modellierer von künstlichem Leben wollen Leben im Rechner erschaffen, ohne diese Pathways als interaktive Systeme darstellen zu können?

Hybris, Dummheit oder schon Idiotie?

Die Ignoranz bzw. Arroganz dieser Fachrichtung ist schon an Lächerlichkeit grenzend. Glauben die Wissenschaftler das wirklich oder ist das nur Marketinggeblubber, das gut klingt und übertünchen soll, dass es hier nur um Träume und viel heiße Luft geht?

Es wird erwartet. Schon klar. Marketinggeblubber. Immer hohe Ziele setzen, die man lange nicht erreichen wird können, damit man Fördergelder bekommt und bis zu seinem Lebensabend Grundlagenforschung auf einer gesicherten Unistelle betreiben kann, vorzugsweise im Beamtenverhältnis. Ein Großteil des Abschnitts, den ich hier nicht übersetzt habe, eignet sich sicherlich wunderbar für Bullshit Bingo mit den Buzzwords der Systembiologie. Seit 15 Jahren hat sich im Bereich der Systembiologie nichts weltbewegendes ereignet und ich gehe davon aus, das wir noch mindestens 15 weitere Jahre so bleiben, weil wir bisher weder verstanden haben, wie Protein falten geschweige denn, der Genetische Code wirklich funktioniert. Es fehlt an den elementaren Grundlagen wie am Verständnis der biomolekularen Kondensate, die sicherlich in der Systembiologie nicht bedacht werden.

Man könnte sagen, das wirkt auf mich, als wenn ein Schreiner versucht mit Holz ein Smartphone zu bauen. Eine Art wissenschaftlicher Cargo Kult. Die Christen erwarten die Rückkehr Jesu seit über 2000 Jahren, die Systembiologen erwarten das ihre künstlichen Organismen irgendwann einmal die Menschheit retten. Die Parallelen sind irgendwie auffällig. Je mehr man darüber nachdenkt, umso klarer wird der Scientismus in allen Bereichen der modernen Wissenschaften. Wann hat sich die Wissenschaft vom Realismus verabschiedet?

Natürliche Prozesse nutzen häufig Regelungsarchitekturen, die denen in der Steuerungs-, Elektro- und Robotertechnik ähneln. Diese Ähnlichkeit hat zur Anwendung steuerungstheoretischer Methoden für die Konzeption und Umsetzung synthetischer biologischer Systeme geführt (Steel et al., 2017).

Dem muss ich widersprechen. Es ist genau anders herum. Elektro- und Robotertechnik nutzen häufig Regelungsarchitekturen, die denen in der Natur ähneln. Nicht die Natur ahmt die Technik nach, die Technik ahmt die Natur nach.

Aus welcher Arroganz dieser Satz nach Steel geboren wurde? Was sagt diese Verdrehung der Tatsachen über die Autoren aus?

Darüber hinaus wurden Plattformen auf Basis synthetischer Biologie als grundlegende Elemente für Mars-Missionsarchitekturen vorgeschlagen (Nangle et al., 2020), wobei die biologische Herstellung von Lebensmitteln, Materialien, Therapeutika und die Abfallverwertung eine sich selbst tragende Infrastruktur auf dem Mars unterstützen könnten (Santomartino et al., 2023).

Die Technologien funktionieren nicht einmal auf der Erde, daher schlagen wir vor, sie auf dem Mars einzusetzen, das erkauft uns Zeit, denn es wird noch lange dauern, bis es so weit ist, dass wir das beweisen müssen.

Obwohl On-Demand-Bioengineering heute teilweise realisierbar ist und einfache biologische Komponenten schnell entworfen und hergestellt werden können, besteht nach wie vor eine erhebliche Lücke bei der Erreichung einer robusten, anpassungsfähigen und sicheren Umsetzung (Brooks und Alper, 2021).

Ist das möglicherweise eine ganze dezente, verstecke Kritik an den On-Demand-Bioengineering Produkten von BioNTech/Pfizer und Moderna? Robust scheinen die Produkte leider gewesen zu sein, sicher jedoch nicht.

Schlüsselfunktionen wie automatisierte DNA-Synthese, zellfreie Expression und Biofoundries tragen zur Realisierbarkeit von Bioengineering auf Abruf bei; jedoch bestehen weiterhin Herausforderungen hinsichtlich der Vorhersagbarkeit, Skalierbarkeit und Eindämmung (Brookwell et al., 2021). ALife begegnet diesen Herausforderungen, indem es eine in silico-Evolution und digitale Zwillings-Stresstests ermöglicht und so den Übergang vom Entwurf zur Umsetzung verbessert (Hale und Stanney, 2014).

ALife ist das Systembiologische Äquivalent zur Pandemiemodellierung à la Neil Fergusson. Weit daneben, kein Realitätsbezug aber es gefällt der Politik und den Finanziers.

In einigen Fällen ist diese Einschränkung jedoch eher unbeabsichtigt als durch technische Zwänge bedingt, insbesondere durch die Unfähigkeit, funktionierende in vitro-Systeme in robuste, sich selbst tragende Einheiten zu übertragen, die in komplexen, realen Umgebungen zuverlässig funktionieren (Hitchins, 2008). Diese anhaltende Kluft zwischen Erfolg im Labor und operativer Durchführbarkeit außerhalb des Labors bleibt ein erhebliches Hindernis für die Entwicklung einsetzbarer künstlicher Lebenssysteme (Brooks und Alper, 2021).

Daher auch der Vorschlag mit dem Einsatz auf dem Mars, da kann keiner überprüfen, ob es funktioniert, weil wir nicht auf den Mars kommen. Es ist auch sicherer, das lieber erst auf fremden Planeten auszuprobieren, schätze ich.

Es ist beruhigend zu hören, dass diese Frankensteinzüchtungen aktuell außerhalb des Labors nicht lebensfähig sind.

Folglich hängt die Synthese von problemlösendem ALife von der Vorhersage evolutionärer Trajektorien ab, was wiederum ausreichende Kenntnisse über die zugrunde liegende Fitnesslandschaft des Organismus erfordert (Wortel et al., 2023).

GOF in der Systembiologie findet zum Glück wohl im Computer statt statt im Labor, um zukünftige Virenstämme vor der Natur zu entwickeln. Das Problem sind in beiden fällen die ausreichenden Kenntnisse der Fitnesslandschaft der Organismen, die wir bis heute nicht verstanden haben. Irgendwie muss man aber die arbeitslosen Informatiker beschäftigen, also sollen sie künstliche Organismen erschaffen, die sich, ähnlich wie Pokémon Go weiterentwickeln? Was ist der Unterschied zwischen deren Simulationen und einem Computerspiel?

Eine Fitnesslandschaft ist ein konzeptioneller Rahmen, der als mehrdimensionale Fläche visualisiert werden kann, wobei jeder Genotyp eine Position im Sequenzraum einnimmt und sein entsprechender Fitnesswert die Höhe an diesem Punkt bestimmt (Poelwijk et al., 2007). Auf molekularer Ebene ist der Sequenzraum der kombinatorische Raum aller möglichen Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen (Povolotskaya und Kondrashov, 2010).

Klingt super oder? Ungefähr wie der Faltungsraum für Proteine. Schöne, bunte Theorie, die einem in der Praxis gar nichts bringt, aber so weit gefasst ist, dass die Realität eine Untersumme der Hypothese ist.

Liegt es daran, dass ich raus aus dem akademischen Umfeld bin, dass mir das unrealistische Marketinggeblubber meiner alten Fachrichtung langsam auf die Nerven geht? Gut klingende Argumente, die einem wie Sand durch die Hände rieseln und einen letztendlich mit leeren Händen dastehen lassen. Aber man hat etwas gesagt, das gelehrt klang und hat seine Unwissenheit hinter schönen Worten versteckt.

Die Kartierung von Fitnesslandschaften hat sich als äußerst schwierig erwiesen (Poelwijk et al., 2007), sodass die Vorhersage und Steuerung der evolutionären Entwicklung biotechnologisch hergestellter Wirkstoffe nach wie vor eines der größten Hindernisse für die volle Entfaltung des Potenzials synthetischer (biologischer) künstlicher Lebensformen darstellt (Lässig et al., 2017).

Fitnesslandschaften sind also die Lösung, nur können wir sie nicht erstellen. Damit ist das Problem dann erst einmal gelöst und die Theorie ist gerettet, denn keiner kann sie erstellen, weil wir sie nicht verstehen und das ist nicht einmal das einzige Problem.

Obwohl das Verständnis von Fitnesslandschaften nicht die einzige Einschränkung bei der Konstruktion synthetischen Lebens darstellt, verdeutlicht es doch bedeutende methodische und konzeptionelle Herausforderungen (Brun-Usan et al., 2022).

Das Paper ist so voll heißer Luft, dass einem die Lust weiterzulesen mehr und mehr vergeht und ich bin noch nicht einmal an der Stelle, wo meine Arbeit zitiert wird. Vielleicht sollte ich froh sein, aus diesem sinnfreien Arbeitsfeld raus zu sein. Ich würde wahrscheinlich in Seminaren einige Male ausfällig geworden sein bei so viel verbalem Dünnpfiff.

Diese Herausforderungen schränken die Integration von molekularen, zellulären und systemischen Prozessen in einheitliche, sich weiterentwickelnde künstliche Systeme ein (Rothschild et al., 2024).

Im Klartext: funktioniert alles nicht. Wir brauchen mehr Geld. Der Name des Erstautors ist sicherlich purer Zufall.

Nach so viel Einleitung, die eigentlich nur sagt, dass der komplette Fachbereich auf Sand und dünner Luft gebaut hat, kommt das Kapitel, auf dem ich als Doktorand gearbeitet habe.

Directed evolution = Gerichtete Evolution

Gerichtete Evolution ist zumindest noch soweit handfeste Biochemie.

Die gerichtete Evolution (Directed Evolution, DE) ist eine evolutionäre Optimierung in einem geschlossenen Regelkreis, die den Prozess der natürlichen Evolution nachahmt, jedoch in einem kürzeren Zeitrahmen, wobei eine bestimmte Regel oder Berechnung zur Vergabe einer quantitativen Punktzahl, die die Güte einer möglichen Lösung für ein gegebenes Problem misst, ein bestimmtes Ziel objektiviert (Fitnessfunktion) und somit Individuen auf der Grundlage der gemessenen Leistung gemäß einer bestimmten Funktion oder einem bestimmten Ziel, wie z. B. katalytische Aktivität, Bindungsaffinität, Wachstumsrate und Substratspezifität (Fitness) (Knowles, 2010).

Vergleich zwischen traditioneller DE, wachstumsgekoppelter DE und KI-gestützter DE:

Seit meiner Zeit scheint in diesem Fachbereich eine Art schwarz-weiß Denken eingesetzt zu haben. Ich habe diese Fachbereiche damals nicht als getrennte Entitäten beschrieben, sondern als Methoden, die sich ergänzen und abwechseln eingesetzt werden können/sollten.

In diesem aktuellen Übersichtsartikel sieht man Parallelitäten der Vorgehensweisen und einige Gemeinsamkeiten:

Was ist aus dem damaligen Ansatz der synergistischen Arbeitsweise geworden? Der Fachbereich scheint mir eher Rückschritte gemacht zu haben und sich mehr auf billige Modellierung verlegt zu haben, für die man kein Labor mehr braucht. Kompletter Realitätsverlust, meiner Meinung nach, vor allem, so lange Modelle nicht in der Lage sind die Realität wirklich abzubilden sind sie geistige Selbstbefriedigung für arbeitslose Informatiker. Die Produktion der heißen Luft in diesem Fachbereich wird aber hoffentlich bald ChatGPT übernehmen, schlimmer kann es nicht werden, als es in diesem Artikel bereits beschrieben ist.

Obwohl solche Methoden zur Erforschung der Fitnesslandschaft (Erzeugung genetischer Vielfalt) für verschiedene in vitro-Anwendungen erfolgreich demonstriert wurden (Müller et al., 2005), stellt die komplexe, zerklüftete, hochdimensionale Topografie von Fitnesslandschaften eine erhebliche Herausforderung für ihre breitere Anwendung dar (De Visser und Krug, 2014). Solche Erkundungsmethoden sind noch unzureichend, um eine breite genetische Diversität zu erhalten und somit eine umfassende Erkundung von Fitnesslandschaften zu ermöglichen (Müller et al., 2005).

An dieser Stelle wir schnell mal meine Promotion abgefrühstückt.

“Stellt die komplexe, zerklüftete, hochdimensionale Topografie von Fitnesslandschaften eine erhebliche Herausforderung für ihre breitere Anwendung dar” ist ein frustriertes Eingeständnis, dass die Labormethode praktisch funktioniert aber keine Grundlage für sinnlose Modelle ist, weil die Experimente zu Ergebnissen kommen, die kontraintuitiv sind und rational nicht erklärt werden können. Daher passen sie nicht in unser Wunschbild einer Fitnesslandschaft. Scheiß auf Laborrealität. Die Realität passt nicht in unsere wunderbare herbeigerechnete Modelltraumwelt.

War eigentlich gar nicht so schlimm, in diesem Kontext zitiert zu werden.

Der Rest des Artikels ist noch mehr heiße Luft. Die Autoren machen sich wohl ungern die Hände im Labor schmutzig und sind Freunde der realitätsfremden Modellierung. Sollen sie doch lieber Computerspiele programmieren und die NPCs mehr Freiheitsgrade ermöglichen. Weiter ist diese “Wissenschaft” nicht.

Ich persönlich empfinde den Zustand meines alten Fachbereichs, der in unrealistische Computerwelten abgeglitten zu sein scheint, einerseits als frustrierend, wenn ich da noch aktiv wäre, andererseits als beruhigend, weil die so schnell nichts zustande bringen werden.

Also liebe Paranoiker, entspannt euch, das künstliche Leben ist noch weit, weit entfernt. Viel weiter als der Mars und noch weiter als zu meiner aktiven Laborzeit.