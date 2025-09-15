DrBine’s Newsletter

GeoffPainPhD
1h

Christie Laura Grace ließ ein wichtiges Papier über das kationische Lipid ALC-0315 von Pfizer aus, das zeigte, dass Aldehydrückstände aus der Herstellung Addukte mit Surrogat-mRNA bilden. Identifiziert durch Standardderivatisierung

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570023224000138

1 reply by DrBines verbales Vitriol
GeoffPainPhD
1h

Moderna probierte zahlreiche Reduktionsmittel aus, um die Bildung von mRNA-Addukten zu reduzieren.

Vitamin C war eines von vielen, die versagten.

Hier ist die Wirkung des Ersatzes von phosphatgepufferter Kochsalzlösung durch Tromethamin (Tris) zur Reduzierung der „Verunreinigungsgruppe“.

Patente lesen lohnt sich.

https://geoffpain.substack.com/p/vitamin-c-failed-in-moderna-mrna

2 replies by DrBines verbales Vitriol
