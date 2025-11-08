Was ist die Zählfenster-Verzerrung (counting window bias)?

Professor Norman Fenton hat das auf youtube sehr schön erklärt:

Norman Fenton hat versucht, diese billigen Trick, den die Hersteller seit Pasteur anwenden, zu publizieren, das Journal Vaccines will das aber nicht veröffentlichen.

Man kann das Paper aber auf einem Preprint Server lesen:

Martin Neil, Norman Fenton, Scott McLachlan. The extent and impact of vaccine status miscategorisation on covid-19 vaccine efficacy studies. medRxiv 2024.03.09.24304015; doi: https://doi.org/10.1101/2024.03.09.24304015

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.03.09.24304015v6

Beleg für Norman Fentons Erklärung anhand von echten Daten

Während Norman Fenton seine theoretische Abhandlung nicht publiziert bekommt, weil sie alle Impfstoffe betrifft seit ihrer Einführung betrifft und somit an den Grundfesten der Impfung an und für sich sägt, haben italienische Autoren das geschickter angepackt und einfach nur eine Regionale Beobachtung berechnet. Vielleicht hat Norman Fenton aber auch direkt einen Warnhinweis bei der Zeitschrift aufpoppen lassen, was bei den italienischen Autoren nicht der Fall ist.

Alessandria, M., Trambusti, G., Malatesta, G. M., Polykretis, P., & Donzelli, A. (2025). Classification bias and impact of COVID-19 vaccination on all-cause mortality: the case of the Italian region Emilia-Romagna. Autoimmunity, 58(1). https://doi.org/10.1080/08916934.2025.2562972 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08916934.2025.2562972#abstract

“Der vorliegende Artikel befasst sich insbesondere mit dem sogenannten „Case Counting Windows Bias” (Verzerrung durch Fallzählungsfenster), der die Assoziationsschätzungen erheblich verändern könnte, wie anhand eines theoretischen Modells gezeigt wurde . Diese von Fung et al. theoretisierte Verzerrung ist eine differentielle Fehlklassifikationsverzerrung, die sich asymmetrisch auf die verglichenen Gruppen auswirkt. Sie betrachtet die Probanden in dem Zeitraum zwischen der Verabreichung des Impfstoffs und dem Zeitpunkt, zu dem die Immunantwort als vollständig etabliert gilt (in der Regel 14 Tage, in einigen Ländern sogar 21 Tage), als „ungeimpft”. Daher werden alle Ereignisse (Infektion, Krankenhausaufenthalt oder Tod), die in dem oben genannten Zeitfenster auftreten, den Nicht-Geimpften zugeschrieben. Eine differentielle Fehlklassifizierung führt zu erheblichen Verzerrungen in den Assoziationsschätzungen, die unvorhersehbar sind, und tritt auf, wenn Probanden einer anderen Kategorie zugeordnet werden als der, der sie zugeordnet werden sollten; tatsächlich kann sie die Schätzung entweder in Richtung des Nullwerts verschieben oder davon weg. Wenn die Fehlklassifizierung jedoch nur in eine Richtung erfolgt (z. B. indem Probanden nur von der behandelten Gruppe in die Kontrollgruppe verschoben werden), entsteht eine Asymmetrie, die die Fälle in der Gruppe, die der Behandlung ausgesetzt war, aufhebt, und innerhalb von 14 Tagen nach ihrer ersten Impfdosis an COVID-19 erkrankten oder andere Probleme im Zusammenhang mit der Krankheit oder dem Impfstoff hatten, wurden „verewigt”. Das bedeutet, dass ihre COVID-19-Fälle oder andere Ereignisse nicht in der Gesamtzahl der Fälle für die geimpfte Gruppe gezählt wurden, aber dennoch in die Gruppe einbezogen wurden, die zur Messung der Wirksamkeit des Impfstoffs herangezogen wurde. Diese Verzerrung gilt auch für alle anderen Ereignisse, die innerhalb von 14 Tagen auftreten und die Sicherheit des Impfstoffs beeinträchtigen. Diese Fälle werden als nicht damit zusammenhängende Vorfälle bei einer sogenannten „ungeimpften Person” bezeichnet . Infolgedessen könnte diese Verzerrung dazu geführt haben, dass zahlreiche Nebenwirkungen, die innerhalb des Zeitraums nach der Impfung auftraten, nicht dem Impfstoff selbst zugeschrieben wurden, darunter akute kardiovaskuläre Ereignisse, schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie), Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom (TTS) und verschiedene Formen von Autoimmunreaktionen. Darüber hinaus kann das Versäumnis, diese Verzerrung zu erkennen und zu korrigieren, dazu führen, dass politische Entscheidungsträger aufgrund falscher Schlussfolgerungen über die Auswirkungen von Messfehlern auf Schätzungen falsche Informationen über das beobachtete Phänomen liefern.”

Der Abstract sagt das, was auch Norman Fenton in seinen Videos erklärt. Die Autoren zitieren auch Raphael Lataster, der diese Zusammenhänge immer wieder auf seinem Substack “Okay Then News” erklärt hat.

In Italien ist es gemäß einer Anweisung des Nationalen Gesundheitsinstituts (ISS) gängige Praxis, Personen, die vor weniger als 15 Tagen geimpft wurden, als nicht geimpft zu betrachten und diese Vorgehensweise bei jeder weiteren Dosisverabreichung zu wiederholen.

In Ugur Sahins Buch “Projekt Lightspeed” liest sich das wie folgt:

„Özlem argumentierte, dass die Sicherheitsdaten aus den mRNA-Onkologie-Studien von BioNTech und die ersten Daten aus Claudias Toxikologie-Studie gezeigt hätten, dass die meisten unerwünschten Ereignisse innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Verabreichung beobachtet wurden.“ (Projekt Lightspeed, S. 227)

Clever!

Oder einfach nur hinterlistig?

Das kommt wahrscheinlich auf die persönliche Sichtweise auf das Problem an.

„Özlem und ihr Team fanden eine Reihe weiterer Möglichkeiten, die Studie zu beschleunigen. Eine davon betraf das Verabreichungsprotokoll: In einer nicht pandemischen Situation würden die meisten klinischen Studien so angelegt sein, dass die zweite Spritze nach einem Abstand von mindestens 28 Tagen verabreicht wird, um der Immunantwort mehr Zeit zu geben, in Gang zu kommen, bevor man die verstärkende zweite Injektion verabreicht. Nach Abschluss der doppelten Dosis würden die Forscher weitere vierzehn Tage warten, bevor sie das Vorhandensein von Antikörpern und T-Zellen überprüfen – auch wieder, um die Werte dann zu messen, wenn sie hoch gestiegen waren. Es würde also 42 Tage dauern, bis überhaupt Blutproben entnommen werden könnten. Für die Covid-19-Studien beschlossen Özlem und ihr Team, einen Impfplan mit einem Abstand von nur 21 Tagen einzuführen und die Immunreaktionen sieben Tage nach der zweiten Impfung statt nach zwei Wochen zu testen. Insgesamt würde dies den gesamten Prozess um vierzehn Tage verkürzen.“ (Projekt Lightspeed, S. 228)

Viele 14-Tages-Fristen, wo die Gespritzten jeweils noch als Ungeimpft galten.

Was fanden die italienischen Forscher?

“Trotz potenzieller Fehlerquellen, die sich aus der Datenerhebung durch verschiedene italienische Behörden ergeben, zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass in den realen Daten eine „Verzerrung durch das Fallzählfenster” vorliegt, die bereits von früheren Autoren auf der Grundlage von Simulationen vermutet wurde. Diese Verzerrung könnte die Sterblichkeit der Ungeimpften künstlich erhöhen und die der Geimpften verringern, indem Todesfälle, die in den ersten 14 Tagen nach der Impfung auftreten, in den Status „ungeimpft” verschoben werden, mit der Begründung, dass dieser Zeitraum für die vollständige Entfaltung der Immunantwort erforderlich ist. Die systematische Wiederholung dieser Verschiebung kann die epidemiologischen Ergebnisse eines Ereignisses verzerren und zu falschen Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit führen.”

Die genaue Berechnung und Beweisführung kann man in der Publikation selbst nachlesen, welche frei zugänglich ist.

Das, was theoretisch bereits jedem mit ein wenig logischen Verstand offensichtlich war, konnte zumindest für eine Region in Italien belegt werden. Im Rest der Welt wird es nicht anders aussehen.

Und so läuft es mit allen Impfstoffen seit ihrer Einführung.

Bedenkt man, dass man die Wahrscheinlichkeit, sich mit der Krankheit zu infizieren durch eine Impfung nachweislich bei diversen Impfungen erhöht, sieht es bei Impfungen, welche die Infektionswahrscheinlichkeit schnell und stark erhöhen in der ungeimpften Gruppe somit gleich noch mal schlechter aus, solange die Geimpften noch als ungeimpft gelten.

Damit lässt man ein schädliches Mittel gleich noch mal besser dastehen.

Ein mieser Trick, den die Impfindustrie seit Jahrzehnten betreibt neben nicht vorhandenen echten Placebo (Kochsalzlösung).