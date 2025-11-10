Dass die Produktgruppe der COVID-Injektionen auf verschiedensten biologischen Wegen zu Autoimmunreaktionen führen würde war früh herleitbar und das habe ich auch schon vor vielen Monaten veröffentlicht.

Nun kommen die Veröffentlichungen zu den “experimentellen Daten” rein, da die Zensur in USA nicht mehr so extrem ist.

Kombinierte adaptive Immunmechanismen vermitteln Herzschäden nach COVID-19-Impfung

“Wir zeigen, dass T-Zellen von Patienten mit akuter Myoperikarditis (AMP) Spike-Epitope erkennen, die in Impfstoffen kodiert sind und denen von kardialen Selbstproteinen homolog sind. Eines dieser Epitope, das eine Aminosäuresequenz aus einem in Kardiomyozyten exprimierten K+-Kanal nachahmt, induzierte AMP bei Mäusen. Bei der Analyse der funktionellen Reaktionen auf Kv2 zeigten Patienten mit AMP nach mRNA-Impfung, nicht jedoch Patienten mit COVID-19, ein erweitertes Muster der Zytokinproduktion, ähnlich dem, das bei AMP-Mäusen und bei autoimmuner Myokarditis beobachtet wurde. Entscheidend ist, dass sich die T-Zell-Autoimmunität auf kardiotrope cMet (c-mesenchymaler Epithel-Transitionsfaktor)-exprimierende T-Zellen beschränkt und durch cMet-Hemmung verhindert wird, was darauf hindeutet, dass die durch die einzigartige Biodistribution des mRNA-Impfstoffs ermöglichte Imprinting des Herzens für die Entwicklung von AMP erforderlich ist.”

Die T-Zellen erkennen also Strukturen des Spike-Proteins, die gleichzeitig leider körpereigenen Strukturen ähnlich sind. Es kommt zu einer Kreuzerkennung und somit zu einer Autoimmunreaktion. Nicht überraschend bei einem Protein, das bis zu 78.4% Homologie zu körpereigenen Strukturen. Das nennt man Molekulare Mimikry und davor wurde von Anfang an gewarnt.

Klinische Perspektive Was gibt es Neues? • T-Zellen von Patienten, die nach einer mRNA-COVID-Impfung eine Myoperikarditis entwickelten, erkennen durch den Impfstoff kodierte Spike-Epitope, die denen von kardialen Selbstproteinen homolog sind. • Eines davon, das eine Peptidsequenz aus einem von K+-Kanälen exprimierten Kardiomyozyten nachahmt, induziert bei anfälligen Mäusen eine akute Myoperikarditis. • Die Entwicklung eines T-Zell-Tropismus für das Herz (Expression des c-mesenchymalen Epithel-Transitionsfaktors) ist für die Krankheitsentwicklung entscheidend. Was sind die klinischen Implikationen? • Die Myoperikarditis nach mRNA-Impfung wird durch molekulare Mimikry bei anfälligen Personen ausgelöst. • Die Biodistribution des mRNA-Impfstoffs bestimmt das Auftreten einer kardial selektiven Autoimmunität, indem sie die Homing-Prägung des Herzens begünstigt. • Diese Erkenntnisse bieten eine Grundlage für die Innovation von mRNA-Impfstoffen.

Was ist der “Trick” mit welchem die Autoren das Problem erkennen und nachweisen konnten?

Sie haben das korrekte Mausmodell verwendet!

“Frühere Studien, die die kardialen Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen modellierten, haben widersprüchliche Ergebnisse geliefert. Li et al. beobachteten die Induktion einer multifokalen Myoperikarditis nach hochdosierter intravenöser Verabreichung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech (BNT162b2) bei weiblichen Balb/CaN-Mäusen, jedoch nicht nach intramuskulärer Verabreichung des mRNA-Impfstoffs BNT162b2 in die Hinterbeine. 28 Dies konnte bei 12 Wochen alten männlichen Balb/cOlaHsd-Mäusen nach intravenöser Verabreichung von BNT162b2 in einer 2-Dosis-Behandlung mit einem Abstand von 14 Tagen zwischen den Dosen nicht reproduziert werden. 29 Zirkenbach et al. konnten nach intramuskulärer BNT162b2-Impfung keine Herzentzündung bei männlichen oder weiblichen A/J- und C57BL/6-Mäusen feststellen,30 während nach intramuskulärer mRNA-Impfung von C57BL/6- und Balb/C-Weibchen nur bei Vorliegen einer LPS-induzierten Entzündung eine erhöhte Herzentzündung und Zytokinproduktion beobachtet werden konnte.31

Aufgrund dieser Berichte entschieden wir uns für männliche Balb/CAnN-Mäuse, die anfällig für Myokarditis sind (männliches Geschlecht und Anfälligkeit sind auch Merkmale von AMP beim Menschen), und verwendeten die intramuskuläre Verabreichung des mRNA-1273-Impfstoffs (Moderna) in die Vordergliedmaße (wie beim Menschen) in einer 2-Dosis-Behandlung mit einem Abstand von 14 Tagen zwischen den Dosen.”

Welches Tiermodell haben die Hersteller verwendet? Eines, welches für Myokarditis ähnlich dem Menschen anfällig ist oder eines, das die Probleme nicht anzeigt?

JJ: Was Johnson&Johnson wusste Teil 2

AZ: Was AstraZeneca wusste Teil 2

BNT und Moderna:

Sieht mir schwer danach aus, dass man auf Seiten der Hersteller bewusst standard Tiermodelle gewählt hat, die entsprechende Probleme NICHT zeigen.

Pfizer selbst hat in internen Dokumenten zugegeben, dass sie keine Tiermodelle für Myokarditis haben, angeblich, weil es keine gäbe. Dieses Paper beweis das Gegenteil.

Pfizer wusste um das Phänomen von impfstoffinduzierter Autoimmunität:

Pfizer kannte das Problem der molekularen Mimikry, mit dem wir es hier zu tun haben.

Pfizer wusste, dass normale Mausmodelle wie BALB/c NICHT ausreichend sind:

Da es keine guten, etablierten Tiermodelle für Myokarditis/Perikarditis gibt, hat man wohl einfach standard Versuchstiere genommen, die das Problem nicht zeigen.

Was zeigen die Autoren des Papers, welches die Autoimmunmyokartidis im Tiermodell nachweist?

“Wie in Abbildung 1A und 1B gezeigt, entwickelten immunisierte Mäuse pathologische Läsionen, die mit AMP nach RNA-Impfung übereinstimmen.32 Insbesondere wiesen Perikard- und Subepikardflecken intensive und diffuse Entzündungsinfiltrate auf, die überwiegend aus Lymphozyten und Makrophagen bestanden. Das erkrankte Gewebe zeigte Anzeichen einer Verkalkung, die mit einem lokalisierten intensiven Zelltod übereinstimmten. Außerdem wurden eine diffuse moderate T-Zell-Infiltration im tiefen Myokardgewebe, Anzeichen einer Kardiomyozyten-Degeneration und erhöhte Troponinwerte beobachtet (Abbildung S1A bis S1D). Wichtig ist, dass die Läsionen, wie bei der Erkrankung beim Menschen,32 vor allem im rechten Ventrikel lokalisiert waren. Die Echokardiographie zeigte ebenfalls funktionelle Veränderungen, die mit AMP übereinstimmen, darunter Anzeichen einer rechtsventrikulären Dysfunktion und daraus resultierende Auswirkungen auf die linksventrikuläre Funktion (Abbildung 1C).33”

Als Ursache und Übeltäter wurden T-Zellen identifiziert (Details bitte selbst im frei verfügbaren Paper nachlesen, wenn man es genau wissen will).

“Reaktion von T-Zellen aus mit mRNA-1273 immunisierten Mäusen auf Spike-Epitope. T-Zellen aus mit mRNA-1273 immunisierten Mäusen (Tag 21) wurden mit CFSE markiert und erneut mit den angegebenen Peptiden behandelt. Die Zellen wurden 5 Tage später geerntet und auf CFSE-Verdünnung und cMet-c-mesenchymale Epithel-Transitionsfaktor-Expression analysiert. Der mittlere Teilungsindex ist in A dargestellt. B bis E, Die Produktion der angegebenen Zytokine durch cMet+- und cMet−-T-Zellen wurde 6 Stunden nach der erneuten Stimulation mit den angegebenen Antigenen durch intrazelluläre Färbung und Durchflusszytometrie gemessen. Die statistische Analyse wurde mit einer 2-Wege-ANOVA durchgeführt, gefolgt von einem Tukey-Mehrfachvergleichstest. Alle Daten sind als Median ± Interquartilsbereich dargestellt. *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,005, ****P<0,001 (N=3, Kontrolle n=3, PS5 n=10, P87 n=10, P177 n=10).”

Ich war immer der Meinung, echte Ergebnisse sieht man mit bloßem Auge ohne Statistik… Das ist hier der Fall, würde ich sagen. Zur Unterstützung wurden die wichtigen Balken von den Autoren rot gefärbt.

Von Menschen auf Mäuse zu schließen ist nicht unbedingt ein Beleg. Daher haben die Autoren ihre Hypothese an menschlichen Proben getestet und zwar an Patienten, welche nach der Spritze wegen Vacc-AMP im Krankenhaus waren.

“Als Nächstes wollten wir feststellen, ob Patienten mit Vacc-AMP ebenfalls eine Immunantwort gegen die oben beschriebenen Epitope entwickelt hatten, indem wir ihre peripheren mononukleären Blutzellen mittels Durchflusszytometrie analysierten. Darüber hinaus untersuchten wir eine Kohorte von Patienten, die aufgrund einer schweren COVID-19-Erkrankung (definierte COVID-19) am zweiten Tag nach der Aufnahme auf die Intensivstation verlegt worden waren.44 Bemerkenswert ist, dass diese Patienten keine Herzsymptome aufwiesen und keine schweren Anzeichen einer Herzschädigung zeigten, gemessen anhand der BNP- und hochsensitiven kardialen Troponin-T-Werte.

[…] Zusammengenommen deuten diese Daten darauf hin, dass die Exposition gegenüber kreuzreaktiven Spike-Epitopen die Differenzierung von Th1/2-kardiotropen T-Zellen induziert, ein Merkmal, das teilweise mit der durch den Impfstoff mRNA-1273 induzierten AMP bei Mäusen (Abbildung 1) und der viralen/autoimmunen Myokarditis beim Menschen übereinstimmt.35”

Fazit der Autoren:

“Wir zeigen, dass T-Zellen von Patienten mit AMP Spike-Epitope erkennen, die mit denen von kardialen Selbstproteinen homolog sind. Eines dieser Epitope, das eine Aminosäuresequenz aus einem in Kardiomyozyten exprimierten K+-Kanal nachahmt, induzierte AMP bei Mäusen. Bei der Analyse der funktionellen Reaktionen auf Kv2 zeigten Patienten mit AMP nach mRNA-Impfung, nicht jedoch Patienten mit COVID-19, ein erweitertes Muster der Zytokinproduktion, ähnlich dem, das bei AMP-Mäusen und bei autoimmuner Myokarditis beobachtet wurde. Entscheidend ist, dass sich die T-Zell-Autoimmunität auf kardiotrope cMet (c-mesenchymaler Epithel-Transitionsfaktor)-exprimierende T-Zellen beschränkt und durch cMet-Hemmung verhindert wird, was darauf hindeutet, dass die durch die einzigartige Biodistribution des mRNA-Impfstoffs ermöglichte Imprinting des Herzens für die Entwicklung von AMP erforderlich ist.”

“Bei der Analyse der funktionellen Reaktionen auf Kv2 zeigten Patienten mit AMP nach mRNA-Impfung, nicht jedoch Patienten mit COVID-19, ein erweitertes Muster der Zytokinproduktion.”

Dieser Autoimmunreaktion ist also nur durch die Injektion verursacht und NICHT durch die Infektion!

Das ist jetzt nicht so neu, das habe ich auch schon in einem früheren Artikel besprochen.

Mein Fazit: