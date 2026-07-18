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Beweis
2h

Verstehe ich nicht. Warum können unbenutzte Staubschutzmasken nach ein paar Jahren nicht mehr "verwendet werden"? Sind da organische Substanzen drin, die vergammeln? Letztens habe ich erst wieder eine FFP2 benutzt, als ich Eichenprozessionsspinner entsorgt habe. Auch bei Schleifarbeiten oder Farbsprühen sind die gut.

Ist doch eine riesige Umweltsauerei und Ressourcenverschwendung.

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2 replies by DrBines verbales Vitriol and others
Margot Dimi, das Wortweib🖋️'s avatar
Margot Dimi, das Wortweib🖋️
2h

So lief es in Schnitzelland:

Rauch-Kallat: Der November 2006 war bacherlwarm, von der Vogelgrippe gab es keine Spur. Die Hersteller hatten Angst, dass Baufirmen die Masken dann unterpreisig aufkaufen. Deswegen hat sich die Republik verpflichtet, Restbestände zu erwerben. Rund sieben Millionen Masken blieben übrig und wurden erworben. Davon gingen welche als Hilfsmaßnahmen an das Rote Kreuz oder zum Beispiel in die Ukraine. Restbestände wurden jetzt gefunden und waren trotz abgelaufenen Haltbarkeitsdatums noch benutzbar – so gesehen habe ich mich gefreut, dass eine sinnvolle Verwendung möglich ist.

Quelle: https://www.derstandard.de/story/2000117273199/ex-gesundheitsministerin-rauch-kallat-ueber-masken-vogelgrippe-und-angst

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