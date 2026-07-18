Die Bild berichtete, dass die Vernichtung der Masken ausgeschrieben wäre, war aber nicht so nett, einen Link zur Ausschreibung zu setzen.

Ich habe beim BMG angefragt, und die waren so nett, mir nach einem Monat tatsächlich den Link zur Ausschreibung zu geben, die im übrigen öffentlich zugänglich ist.

377712-2026 - Wettbewerb. (n.d.). TED. https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/377712-2026

377712 2026 Wettbewerb Ted 268KB ∙ PDF file Download Download

Die BILD hat also einen öffentlich einsehbaren öffentlichen Auftrag (man muss nur wissen, wo man suchen muss) zu einer angeblichen Geheimsache aufgeblasen durch den einfachen Trick, dem Leser den Link zur Quelle zu versagen.

So einfach kann man sich eine Titelseite stricken und zum Skandal aufblähen.

Daher hat die BLÖD auch mehr Leser als ich, die Menschen wollen mit aufgeblasenen Nichtigkeiten unterhalten und belogen werden.

Unterstützungsmöglichkeiten:

Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav

Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung: