Ausschreibungstext zur Maskenvernichtung
Aus einer öffentlichen Ausschreibung machte die BILD einen Skandal mit Geheimhaltung.
Die Bild berichtete, dass die Vernichtung der Masken ausgeschrieben wäre, war aber nicht so nett, einen Link zur Ausschreibung zu setzen.
Ich habe beim BMG angefragt,2 und die waren so nett, mir nach einem Monat tatsächlich den Link zur Ausschreibung zu geben, die im übrigen öffentlich zugänglich ist.
377712-2026 - Wettbewerb. (n.d.). TED. https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/377712-2026
Die BILD hat also einen öffentlich einsehbaren öffentlichen Auftrag (man muss nur wissen, wo man suchen muss) zu einer angeblichen Geheimsache aufgeblasen durch den einfachen Trick, dem Leser den Link zur Quelle zu versagen.
So einfach kann man sich eine Titelseite stricken und zum Skandal aufblähen.
Daher hat die BLÖD auch mehr Leser als ich, die Menschen wollen mit aufgeblasenen Nichtigkeiten unterhalten und belogen werden.
Unterstützungsmöglichkeiten:
Bücherwunschzettel: https://www.amazon.de/registries/gl/owner-view/30LG3DJ4ET90L?ref_=list_d_gl_lfu_nav
Andere Unterstützungsmöglichkeiten für Holgers und meine Forschung:
Konto für Unterstützung für das Projekt Scan 2000
Dr. Merse DE34 4305 0001 0302 7851 75 Sparkasse Bochum
Horst Reissner: IBAN DE51 4401 0046 0406 4514 67
Dr. S. Stebel: https://ko-fi.com/einmalmitprofisarbeiten
Paypal: Sabine.Stebel@gmx.de
Hoeren, D. (2026, June 8). Irrsinn geht weiter: Ministerium lässt über 2000 Tonnen Masken vernichten | Politik. bild.de. https://www.bild.de/politik/inland/irrsinn-geht-weiter-ministerium-laesst-ueber-2000-tonnen-masken-vernichten-6a253f7927d9ac9142ccd8fb
Ausschreibungstext Maskenvernichtung. (n.d.). https://fragdenstaat.de/anfrage/ausschreibungstext-maskenvernichtung/#nachricht-1134772
Verstehe ich nicht. Warum können unbenutzte Staubschutzmasken nach ein paar Jahren nicht mehr "verwendet werden"? Sind da organische Substanzen drin, die vergammeln? Letztens habe ich erst wieder eine FFP2 benutzt, als ich Eichenprozessionsspinner entsorgt habe. Auch bei Schleifarbeiten oder Farbsprühen sind die gut.
Ist doch eine riesige Umweltsauerei und Ressourcenverschwendung.
So lief es in Schnitzelland:
Rauch-Kallat: Der November 2006 war bacherlwarm, von der Vogelgrippe gab es keine Spur. Die Hersteller hatten Angst, dass Baufirmen die Masken dann unterpreisig aufkaufen. Deswegen hat sich die Republik verpflichtet, Restbestände zu erwerben. Rund sieben Millionen Masken blieben übrig und wurden erworben. Davon gingen welche als Hilfsmaßnahmen an das Rote Kreuz oder zum Beispiel in die Ukraine. Restbestände wurden jetzt gefunden und waren trotz abgelaufenen Haltbarkeitsdatums noch benutzbar – so gesehen habe ich mich gefreut, dass eine sinnvolle Verwendung möglich ist.
Quelle: https://www.derstandard.de/story/2000117273199/ex-gesundheitsministerin-rauch-kallat-ueber-masken-vogelgrippe-und-angst