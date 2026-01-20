“ASS gehört zur Gruppe der nicht steroidalen Antirheumatika (NSAR). Der Wirkstoff hemmt bestimmte Enzyme (die Cyclooxygenasen COX1 und COX-2), die unter anderem an der Bildung von entzündungs- und schmerzvermittelnden Botenstoffen (Prostaglandinen) im Körper beteiligt sind.

Das Enzym COX-1 ist außerdem an der Bildung eines weiteren Enzyms (Thromboxan A2; TXA2) beteiligt, das wichtig für die Blutplättchen (Thrombozyten)-Produktion ist. Da ASS das Enzym COX-1 hemmt, wirkt sich das folglich auch auf die Blutplättchenaktivierung aus – die Thrombozyten können dann weniger gut miteinander verkleben und ein Blutgerinnsel (Thrombus) bilden. Dies ist bei Verletzungen eines Blutgefäßes an sich gewollt, um eine Blutung zu stoppen, wird aber gefährlich, wenn sich ein Gefäß im Inneren verstopft.”

“Jüngste klinische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass entzündungshemmende Medikamente, insbesondere nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR), einen vielversprechenden therapeutischen Ansatz zur Begrenzung der Schwere von COVID-19 darstellen (13). Tatsächlich wurden in mehreren Beobachtungsstudien NSAR, insbesondere selektive Cyclooxygenase-2 (COX-2)-Hemmer, als Teil multipharmakologischer Protokolle für die frühzeitige ambulante Behandlung untersucht (14, 15).

Unter diesen Wirkstoffen hat sich Aspirin (Acetylsalicylsäure, ASS) als wirksam erwiesen, um die Krankenhaussterblichkeit und schwere Verläufe bei COVID-19-Patienten zu reduzieren, wie aus mehreren retrospektiven Analysen und Metaanalysen mit Tausenden von Patienten hervorgeht (16–31), wenn auch mit gemischten Ergebnissen (32, 33).”

Das was spätestens im Oktober 2021 klar, da kam zu verschiedenen Studien zu Aspirin und COVID ein Übersichtsartikel heraus, der besagte:

“Die Verwendung von Aspirin war signifikant mit einem verringerten Sterberisiko bei Patienten mit COVID-19 verbunden. Aufgrund der begrenzten Anzahl an Studien konnte die Wirkung von Aspirin auf das Auftreten von Thrombosen und Blutungen bei Patienten mit COVID-19 nicht eindeutig festgestellt werden.”

Im italienischen Fernsehen, war Aspirin schon im November 2020 als Mittel gegen COVID bekannt (Danke an Chris D).

Aspirin war neben Clopidogrel einer der Plättchenaggregationshemmer, den ich acht Wochen lang genommen habe, um meine verklebten Blutplättchen wieder auseinanderzubekommen. Paradoxerweise verschwanden unter der doppelten Plättchenhemmung meine Blutgerinnungsstörungen und das Blut aggregierte so schnell wie schon lange nicht mehr, wenn ich mich verletzt habe.

In meinem Fall aggregieren die Plättchen durch die Aktivierung des Plättchenfaktors durch meine Mastzellaktivierung bei Spike-Kontakt. Ich schätze, ich werde in Zukunft, wenn ich unter Menschen muss, vorher 100mg Aspirin nehmen, damit die Plättchen nicht so schnell wieder verkleben.

“Der primäre Wirkmechanismus von ASA wird auf seine Fähigkeit zurückgeführt, Serinreste im aktiven Zentrum von COX-2 und COX-1 zu acetylieren und dadurch deren Aktivität zu hemmen (34).”

Soweit geklärt wurde dieser Mechanismus erst 2011, wie Referenz 34 zeigt. Das ist aber nicht der einzige Wirkmechanismus von Aspirin (ASA).

“Durch die Hemmung von COX-2 reduziert ASA die Produktion von Prostaglandinen, die wichtige Mediatoren der Entzündungsreaktion sind. Gleichzeitig verringert die Hemmung von COX-1 in Thrombozyten die Synthese von Thromboxan A2 (34), einem Schlüsselmolekül, das an der Förderung der Thrombozytenaggregation und Vasokonstriktion beteiligt ist. Diese antithrombotische Wirkung hat ASA zu einem Kandidaten für die Prävention thromboembolischer Ereignisse bei schweren Erkrankungen gemacht (35), die stark mit dem Mortalitätsrisiko von COVID-19 assoziiert sind (4–8).

Über diese entzündungshemmenden und antithrombotischen Wirkungen hinaus hat ASA eine direkte antivirale Aktivität gegen verschiedene RNA-Viren gezeigt, darunter Hepatitis (36–38), Flavivirus (39), Rotavirus (40) und Atemwegsviren (41–43) sowie DNA-Viren wie Varicella-Zoster (44, 45) und Cytomegalovirus (46).“

SARS-CoV2 ist übrigens ein RNA-Virus. Man hätte den schweren Fällen also nur Mittel geben müssen, die RNA-Viren nicht mögen:

Zink + Querzitin

Asprin

Methylenblau + Licht

Wäre alles aber zu billig und mit zu wenigen Nebenwirkungen behaftet gewesen.

“Im Zusammenhang mit COVID-19 gibt es Hinweise darauf, dass ASA die SARS-CoV-2-Replikation sowohl in Zellkulturen als auch in ex vivo-Modellen mit präzise geschnittenen menschlichen Lungenschnitten hemmt (47). Diese Studien zeigten, dass ASA durch mehrere Mechanismen eine antivirale Wirkung entfaltet, darunter die Hemmung der Virusreplikation, die Acetylierung von Virus- oder Wirtsproteinen, die Unterdrückung der NF-κB-Signalübertragung und die Modulation der Stoffwechsel- und posttranslationalen Signalwege des Wirts, wodurch letztlich die Virustranskription und -assemblierung eingeschränkt wird.”

Mehrere Mechanismen bedeutet, dass das Virus da nicht raus kommt, weil es parallel mehreren Wirkmechanismen gleichzeitig ausweichen müsste, ähnlich wie bei Ivermectin, nur Aspirin war nie verboten nur verfehmt, weil man bei zu hoher Dosierung Magenprobleme und andere Probleme bekommen kann, die seit über 100 Jahren bekannt sind. Lange hieß es in den Medien, dass Aspirin bei der Nebenwirkungsliste heutzutage keine Zulassung mehr bekommen hätte und man stieg daher nach und nach auf andere, ebenfalls schädliche Schmerzmittel um.

Aspirin kommt so übrigens nicht in der Natur vor. Natürlich ist die Salicylsäure. Aspirin ist die acetylierte Variante, also Acetylsalicylsäure.

Salicylsäure:

Acetylsalicylsäure:

Same, same but different.

ASA hemmt die S1-ACE2-Bindung in Vero-Zellen:

S1 ist der obere Teil des Brokkoli, wie Florian Schilling das so schön erklärt hat. Das Ende des Spikes-Proteins das binde. Der Brokkolistrunk ist S2.

“ASA hemmt die S1-ACE2-Bindung in Vero-Zellen.

(A) Repräsentative Bilder und Quantifizierung der Bindung des Spike-Proteins (RBD, rot) an Vero-Zellen nach 24-stündiger Behandlung mit 20 nM S1, das über Nacht mit Kontrollmedium (S1) oder steigenden Konzentrationen von ASA in Kontrollmedium (S1+ASA 5 mg/L, S1+ASA 20 mg/L und S1+ASA 50 mg/L) inkubiert wurde. Als Kontrolle dienten Zellen, die nur mit Medium behandelt wurden. Die Zellkerne wurden mit DAPI (blau) gegengefärbt. Die Daten sind als Prozentsatz der positiven Fläche pro Hochleistungsfeld bei 63-facher Vergrößerung angegeben (% Fläche/Feld, n = 3 pro Gruppe). Maßstab 20 µm.

(B) Schematische Darstellung (oberes Feld, erstellt mit BioRender.com) und Quantifizierung (unteres Feld) des ELISA-Assays, der zur Bewertung der Bindung von ACE2 an S1-Protein verwendet wurde, das über Nacht mit PBS 1X (S1) oder mit steigenden Konzentrationen von ASA in PBS 1X (S1+ASA 5 mg/L, S1+ASA 20 mg/L und S1+ASA 50 mg/L) behandelt wurde. Die Daten sind als Prozentsatz der relativen Bindung im Vergleich zu S1 angegeben (n = 7 pro Gruppe).

(C) Schematische Darstellung (oberes Feld, erstellt mit BioRender.com) und Quantifizierung (unteres Feld) des ELISA-Assays zur Bewertung der Bindung eines Anti-S1-Antikörpers an S1-Protein, das über Nacht in PBS 1X (S1) oder mit steigenden Konzentrationen von ASA (S1+ASA 5 mg/L, S1+ASA 20 mg/L und S1+ASA 50 mg/L) behandelt wurde. Die Daten sind als Prozentsatz der relativen Bindung im Vergleich zu S1 angegeben (n = 4 pro Gruppe).

(D) Repräsentative Phasenkontrastbilder, die die zytopathischen Effekte in Vero-Zellen 4 Tage nach der Exposition gegenüber einem SARS-CoV-2-positiven Abstrich zeigen, der 1 Stunde lang mit Kontrollmedium (SARS-CoV-2-positiver Abstrich) oder mit ASA 20 mg/L (SARS-CoV-2-positiver Abstrich + ASA 20 mg/L) inkubiert wurde. Mit ASA 20 mg/l behandelte Zellen dienten als Kontrolle. Maßstab 50 µm. Die Ergebnisse sind als Mittelwert ± SEM dargestellt und wurden mit dem Tukey-Test für multiple Vergleiche analysiert. **p-Wert < 0,01 und ***p-Wert < 0,001 vs. Kontrolle; °°p-Wert < 0,01 und °°°p-Wert < 0,001 vs. S1.”

Aspirin verhindert S1-induzierte Lungenschäden, Fibrose und Entzündungen bei hACE2-KI-Mäusen.

(A, B) Repräsentative Bilder von Lungenabschnitten, gefärbt mit H&E (A) und Masson-Trichrom

(B), von Mäusen, denen intratracheal ein Vehikel, 15 μg S1, das über Nacht mit einem Vehikel vorbehandelt wurde (S1), 15 μg S1, das über Nacht mit 20 mg/l ASA vorbehandelt wurde (ASA-behandeltes S1) oder 15 μg S1, das über Nacht mit Vehikel vorbehandelt und unmittelbar danach über denselben Weg mit 20 mg/l ASA verabreicht wurde (S1+ASA) (n = 3 pro Gruppe). Maßstabsbalken: 100 µm für H&E- und 20 µm für Masson-Trichrom-Färbung.

(C-E) Repräsentative Bilder und Quantifizierung von Fibronektin (C, rot), MAC2+-Makrophagen (D, rot) und GR1+-Neutrophilen (E, rot) in Lungengewebeschnitten von Mäusen, denen intratracheal Vehikel, S1, ASA-behandeltes S1 oder S1+ASA verabreicht wurde, nach 7 Tagen (n = 3 pro Gruppe). Lungenstrukturen und Zellkerne wurden mit WGA-Lektin (grün) bzw. DAPI (blau) gegengefärbt. Maßstab: 20 µm. Die Daten sind als Prozentsatz der Fibronektin-Fluoreszenzfläche pro Hochleistungsfeld bei 63-facher Vergrößerung (% Fläche/Feld) und als durchschnittliche Anzahl von MAC2+- oder GR1+-Zellen pro Hochleistungsfeld bei 63-facher Vergrößerung angegeben. Für alle Felder werden die Ergebnisse als Mittelwert ± SEM dargestellt und wurden mit dem Tukey-Test für multiple Vergleiche analysiert. *p-Wert < 0,05, **p-Wert < 0,01 und ***p-Wert < 0,001 vs Vehikel; °°p-Wert < 0,01 und °°°p-Wert < 0,001 vs S1; ##p-Wert < 0,01 und ###p-Wert < 0,001 vs ASA-behandeltes S1.”

Fazit:

Das Paper schließt mit folgendem Fazit:

“In der vorliegenden Studie identifizieren wir eine neuartige antivirale Aktivität von ASA, die die Interaktion zwischen dem S1-Protein von SARS-CoV-2 und dem menschlichen ACE2-Rezeptor direkt beeinträchtigt. […] Diese Beobachtungen deuten auf einen eindeutigen, nicht-kanonischen molekularen Mechanismus von ASA bei der Blockierung der S1-Interaktion mit ACE2 hin, der von den gut etablierten entzündungshemmenden und antithrombotischen Wirkungen von ASA getrennt ist.

[…]Unsere Ergebnisse könnten darauf hindeuten, dass ASA die Bindung von zirkulierenden SARS-CoV-2- oder viralen Antigenen an den zellulären Rezeptor des Wirts hemmt und dadurch die Gewebeschädigung in ACE2-exprimierenden Organen verringert. Die breite Gewebeverteilung von ACE2, die dem Organtropismus und den gewebespezifischen Schäden zugrunde liegt, die bei einer schweren SARS-CoV-2-Infektion beobachtet werden (68), legt nahe, dass ASA durch direkte Beeinflussung der Spike-ACE2-Bindung eine schützende Wirkung auf mehrere anfällige Gewebe ausüben könnte.

Darüber hinaus wurde gezeigt, dass ASA antiglykative Eigenschaften aufweist (60), was die interessante Möglichkeit nahelegt, dass dieser Mechanismus seiner Fähigkeit zugrunde liegt, die Bindung des S1-Proteins an ACE2 zu stören. […] Unabhängig von […] inhärenten Variationen in der Glykosylierung des nativen Spike-Proteins zeigten unsere Daten entscheidend den Verlust spezifischer Glykanstrukturen auf S1 nach der Behandlung mit ASA. […] Insgesamt unterstreichen diese Ergebnisse einen glykosylierungsbasierten Mechanismus, durch den ASA seine funktionelle Interaktion mit ACE2 beeinträchtigt und letztlich antivirale Wirkungen entfaltet. Da unser System rekombinantes Spike-Protein umfasste, das direkt ASA ausgesetzt war, deuten die beobachteten Glykosylierungsveränderungen stark auf nicht-enzymatische chemische Modifikationen hin. In diesem Zusammenhang ist eine plausible Erklärung die gut dokumentierte Acetylierungsfähigkeit von ASA (86), die die Glykosylierung durch verschiedene Mechanismen beeinträchtigen kann, darunter lokale Konformationsänderungen oder Wechselwirkungen mit den Glykanketten selbst.

[…] Aus klinischer Sicht ergänzen diese Erkenntnisse die gut etablierten entzündungshemmenden und antithrombotischen Wirkungen von ASA und bieten eine mechanistische Begründung für die Umwidmung von ASA als wirksame Intervention zur Verhinderung des Fortschreitens von leichtem zu schwerem COVID-19.”

Aspirin hat also biochemisch noch einige Überraschungen auf Lager, wie es scheint. So wie es aussieht, hätte man statt Ivermectin auch einfach Aspirin geben können. Eine einfache, billige Therapie, die bei 100mg Dosierung schon lange als Dauertherapie erprobt ist.

Aspirin könnte eine neue, alte und vor allem billige, rezeptfeie Medikation im Kampf gegen Impfschäden sein. Das auszutesten und die Daten in vivo im Menschen zu bestätigen ist nun Aufgabe der behandelnden Ärzte.