DrBine’s Newsletter

DrBine’s Newsletter

Discussion about this post

User's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag's avatar
Manfred Johann Schmuckerschlag
11h

... ja !

Und das Zeug kann mehr ...

-

The use of aspirin for primary prevention of cardiovascular disease is associated with a lower likelihood of COVID-19 infection

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.15784

... und

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33621437/

Eugene Merzon, Ilan Green, Shlomo Vinker, Avivit Golan-Cohen, Alessandro Gorohovski, Eva Avramovich, Milana Frenkel-Morgenstern, Eli Magen

The FEBS Journal - Volume 288, Issue17 - Special Issue:COVID‐19, one year on

September 2021 - Pages 5179-5189

https://doi.org/10.1111/febs.15784

First published: 23 February 2021 (!)

-

Heilung und Prävention aber war nicht das Ziel.

Reply
Share
John Pearse's avatar
John Pearse
11h

> Wäre alles aber zu billig und mit zu wenigen Nebenwirkungen behaftet gewesen.

Und vor allem überall rezeptfrei verfügbar. Das Spielchen mit der Beschlagnahmung von aus Indien bestelltem IVM (letztendlich Beihilfe zur Körperverletzung mit häufiger Todesfolge) wäre nicht möglich gewesen.

UND es wurde ja Alles gemacht, psychologische Kriegsführung, Verdrehung von Tatsachen eingeschlossen und alles vom gleichgeschalteten ÖRR Tag und Nacht rausgepustet, um möglichst viele Menschen auftragsgemäß in die toxischen Genspritzen zu treiben,. Seelenlose materielle Ärzte als Handlanger des Bösen, wie von Rudolf Steiner vor 100 Jahren schon prognostiziert.

Dass mit Gesunden kein Geld zu verdienen ist kommt höchstens erschwerend hinzu.

Wem nicht langsam aber sicher endgültig der Kragen platzt hat sich und seine Familie schon aufgegeben.

UPDATE: Japanese database now links 42 MILLION COVID-19 VACCINE BATCHES to 500,000 DEATHS

With more than 42 million doses tracked and linked, if this doesn’t stop the mRNA vaccines by waking people up to their dangers, nothing will.

Tess Lawrie, - Jan 12, 2026

https://drtesslawrie.substack.com/p/update-japanese-database-now-links

Reply
Share
2 more comments...

No posts

Ready for more?

© 2026 DrBine · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture