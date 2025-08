Immer wieder wird mit auf Telegram der gleiche nervige Artikel weitergeleitet. Das kommt mittlerweile so oft vor, dass ich mich genötigt sehe, diesen Schwachsinn im Detail zu zerlegen.

Methylenblau kommt der Transhumanismus-Agenda zugute ‼️‼️ Methylenblau ist ein Industriegift. Es handelt sich um eine giftige Chemikalie, die 1876 erstmals als synthetischer Textilfarbstoff hergestellt wurde. Dieser Industriefarbstoff wurde später vom Rockefeller Institute als pharmazeutische Behandlung untersucht und war die erste synthetische, also künstlich hergestellte medizinische Behandlung am Menschen. - Methylenblau unterstützt die genetische Modifikation von Zellen. - Methylenblau baut die menschliche DNA ab und mutiert sie. - Methylenblau wirkt als Katalysator zur Aktivierung von Graphenoxid. - Methylenblau wird zur Versorgung der Gewebegerüsttechnologie verwendet, die die langen, weißen, faserigen Gerinnsel erzeugt, die Einbalsamierer in den Venen toter, geimpfter Personen gefunden haben (die Gewebegerüsttechnologie basiert auf Graphenoxid). - Methylenblau ermöglicht es Graphenoxid-Nanopartikeln, das Wachstum synthetischer Biologie im Körper durch die COVID-19-Technologie zu regulieren. - Methylenblau ist ein synthetischer Farbstoff, der für die biodigitale Konvergenz scharfe, giftige Nanomaterialien in unserem Körper synthetisiert. Dr. Young erklärt, wie Methylenblau in die interstitielle Flüssigkeit gelangt und Ihre Organe „tätowiert“ und blau färbt. Ja, Methylenblau verursacht eine charakteristische blaugrüne Verfärbung der Organe. Diese Verfärbung wird oft als „Pistaziengrün“ oder „Avatarblau“ beschrieben und wurde in Organen wie Gehirn, Herz, Leber und Nieren beobachtet. (Das erklärt, warum Ihr Urin durch Methylenblau grün wird. Es bedeutet, dass Ihr Körper versucht, den giftigen Farbstoff auszuscheiden.) Postmortale viszerale (blaue) Verfärbungen durch Methylenblau wurden bei den Leichen der Verstorbenen klinisch dokumentiert. Auch die grün-blauen Verfärbungen des Gehirns in den Farben „Pistazie“ und „Avatar“ durch Methylenblau wurden bei den Verstorbenen klinisch dokumentiert. Das Färben Ihrer Organe und Zellen mit Methylenblau ist, als würde man den Patentinhabern von COVID 19 einen Auslöser direkt in die Hände legen. Kein Wunder, dass keine Anstrengungen unternommen werden, die Normalisierung von Methylenblau zu stoppen. Es kommt dem Transhumanismus-Projekt zugute. Was bedeutet die orale oder intravenöse Einnahme von Methylenblau für COVID-19-Geimpfte oder Personen mit Graphen oder Graphenoxid im Körper? Dr. Robert Young und seine Mikroskopie-Studenten entdecken Graphenbrocken und Graphenoxid-Mikrogeräte in den Blutproben aller Personen, deren Blut sie analysieren. Methylenblau synthetisiert mit Graphenoxid-Quantenpunkten und Gold-Nanobots, um mit DNA zu interagieren und sie zu untersuchen . Methylenblau-Kohlenstoffpunkte (Quantenpunkte) werden als elektrochemische DNA-Sensoren verwendet. Es gibt keine Möglichkeit, sich davon zu entgiften und es aus dem Körper zu entfernen. Die Forschung kommt zu dem Schluss, dass kein Gegenmittel zur Behandlung einer Methylenblau-Toxizität gefunden wurde. - Methylenblau lagert sich in Ihrer DNA ein. Methylenblau wurde der Öffentlichkeit als Behandlung gegen COVID-19-Graphenoxid-Nanokomposite und Quantenpunkte verkauft. Tatsächlich ist es ein entscheidender Bestandteil des Betriebssystems, der die Transfektion aktiviert und ermöglicht und die Spike-Protein-Produktion aufrechterhält. Die oben genannten Punkte habe ich aus den folgenden Artikeln entnommen: Methylenblau bindet an DNA! Stew Peters verbreitet falsches Narrativ https://drloveariyana.substack.com/p/methylen-blue-binds-to-dna-stew?r=zirpq&utm_medium=ios&triedRedirect=true WARNUNG! Methylenblau aktiviert Graphenoxid! EDTA erhält die Spike-Protein-Produktion! https://drloveariyana.substack.com/p/warning-methylen-blue-activates?r=zirpq&utm_medium=ios&triedRedirect=true Methylenblau ist Industriegift https://drloveariyana.substack.com/p/methylen-blue-is-pharmaceutical Die ganze Wahrheit über Methylenblau https://inagene.com/blogs/whats-new/the-whole-truth-about-methylen-blue

Schauen wir uns den BS, der da verbreitet wird, mal im Detail an:

Methylenblau ist ein Industriegift. Es handelt sich um eine giftige Chemikalie, die 1876 erstmals als synthetischer Textilfarbstoff hergestellt wurde. Dieser Industriefarbstoff wurde später vom Rockefeller Institute als pharmazeutische Behandlung untersucht und war die erste synthetische, also künstlich hergestellte medizinische Behandlung am Menschen.

Was ist ein Industriegift?

Das Wort “Industriegift” ist nicht im Duden definiert.

Meint man damit eine Chemikalie, die giftig ist oder ein chemisch hergestelltes Gift. Meint man damit alles, was chemisch hergestellt ist und nicht natürlichen Ursprungs? Es erweckt beim Leser zumindest negative Gefühle und das ist wohl der Sinn dieses im deutschen nicht näher definierten Begriffs.

Methylenblau wird als “giftige Chemikalie” bezeichnet, die in der medizinischen Literatur seit 150 Jahren als selbst im Grammbereich gut verträglich untersucht ist.

Die Giftigkeit einer Chemikalie wird durch die LD50 definiert.

“In der Toxikologie ist die mittlere letale Dosis, LD50 (Abkürzung für „letale Dosis, 50 %“), LC50 (letale Konzentration, 50 %) oder LCt50 eine toxikologische Einheit, die die letale Dosis einer bestimmten Substanz angibt.”

Eine männliche Ratte wiegt 700 – 900 g

1180 mg = 1,180g bei einem Körpergewicht von 900g entspricht bei einem Menschen von 70kg grob 70g Methylenblau. Das wäre bei einer 1% Lösung

1g Methylenblau in 100 ml

7 L Methylenblau Lösung 1%

70 g Methylenblau wären also bei 50% der Menschen tödlich, wenn sie das MB pur essen würden.

Das muss sogar die Deutsche Apothekerzeitung (zähneknirschend?) zugeben:

Dermal fehlt, weil es als Mittel gegen Pilzerkrankungen der Haut verwendet wird, würde ich vermuten und weil es die Hautalterung reduziert.

Lösungen werden für gewöhnlich eher nicht inhaliert, MB wurde aber als Tracer verwendet, um zu schauen, ob Pulver inhalierbar sind. Augenirritation wurde nicht gemessen, weil man es Augentropfen früher zugefügt hat und es bis heute Augentropfen mit MB gibt.

Rockefeller war Amerikaner und hat mit MB praktisch nichts zu tun. MB wurde hauptsächlich in Deutschland und Österreich erforscht und eingesetzt und die medizinischen Spuren verliert sich in der Library of Congress sehr schnell. Deutlich früher als in Deutschland und Österreich, möglicherweise weil man ab dem 1. Weltkrieg nicht mehr an die “German Colors” heran kam.

Wenn also Rockefeller, der hier als Trigger verwendet wird, das MB so super toll fand, warum verschwanden die entsprechenden Anwendungen in USA deutlich früher als in Europa und warum gerieten die diversen Anwendungen nach 1945 immer mehr in Vergessenheit?

- Methylenblau unterstützt die genetische Modifikation von Zellen. - Methylenblau baut die menschliche DNA ab und mutiert sie. - Methylenblau wirkt als Katalysator zur Aktivierung von Graphenoxid.

Wo sind die Quellen und Studien, die das belegen? Ich habe mittlerweile sehr viele Paper zu Methylenblau gelesen und da war keine dabei, die gezeigt hätte, dass MB an DNA bindet. Wäre das der Fall würde man es als ungiftigen Farbstoff in Agarosegelen (Gele zum Nachweis von DNA) verwenden statt giftigerem Ethidiumbromid oder anderen interkalierenden Substanzen wie CYBR Green… MB wäre so viel billiger als diese anderen Farbstoffe. MB bindet an Proteine und faltet diese, sollte es sich um Prionen handeln, wieder zurück.

Wie wurde die angebliche Aktivierung von GO gemessen und was soll diese Aktivierung bewirken? GO ist ein Monolayer, den man im normalen Mikroskop gar nicht sehen kann.

Welche Mikroskope bis zu welcher Größe Dinge sichtbar machen können ist Stoff der Mittelstufe, meist der 9. oder 10. Klasse. Das lernt man in den Stunden bevor man die Zwiebelschale mikroskopiert.

Wenn man seinen Mittelstufenstoff vergessen hat, wäre es aber auch sehr einfach gewesen, die Vergrößerungsbereiche der Mikroskoptypen zu googeln. Aber selbst dazu sind die Shitposter, die den obigen Müll verbreiten zu dumm oder zu faul.

Jenseits des Schulbuchwissens wäre dieses Bild, welches aufwändigere Mikroskopieverfahren listet, mit denen man in den Bereich käme, GO zu sehen, wenn es kein Monolayer wäre, der sich im Mikroskop wie durchsichtiges Glas in Wasser verhält. Materialkunde 6! Setzen!

“Auflösungsskala verschiedener mikroskopischer Techniken und ihre möglichen Anwendungen im Bereich der Superauflösungsmikroskopie (in dunkelblau) zur Charakterisierung von Strukturen und biologischen Vorgängen in Lebensmitteln”

- Methylenblau wird zur Versorgung der Gewebegerüsttechnologie verwendet, die die langen, weißen, faserigen Gerinnsel erzeugt, die Einbalsamierer in den Venen toter, geimpfter Personen gefunden haben (die Gewebegerüsttechnologie basiert auf Graphenoxid).

Exakt das Gegenteil ist der Fall. MB faltet Prionen zurück und bringt sie wieder in Lösung. Man könnte somit vermuten, dass der Verfasser des BS, mit dem ich hier meine Lebenszeit verschwende, satanische Umkehr betreibt, um mal selbst einen Trigger zu stehen.

Diese Fasern sind wahrscheinlich entweder fehlgefaltete Spike-Protein und/oder Spike-Protein, welches Fibrinogen vernetzt hat.

- Methylenblau ermöglicht es Graphenoxid-Nanopartikeln, das Wachstum synthetischer Biologie im Körper durch die COVID-19-Technologie zu regulieren.

Wo sind die Publikationen und Belege?

- Methylenblau ist ein synthetischer Farbstoff, der für die biodigitale Konvergenz scharfe, giftige Nanomaterialien in unserem Körper synthetisiert.

Wo sind die Publikationen und Belege?

Dr. Young erklärt, wie Methylenblau in die interstitielle Flüssigkeit gelangt und Ihre Organe „tätowiert“ und blau färbt. Ja, Methylenblau verursacht eine charakteristische blaugrüne Verfärbung der Organe. Diese Verfärbung wird oft als „Pistaziengrün“ oder „Avatarblau“ beschrieben und wurde in Organen wie Gehirn, Herz, Leber und Nieren beobachtet. (Das erklärt, warum Ihr Urin durch Methylenblau grün wird. Es bedeutet, dass Ihr Körper versucht, den giftigen Farbstoff auszuscheiden.)

Das hat schon Paul-Ehrlich beschrieben. Das verfärben von Organen ist gut dokumentiert und nur vorübergehend. Somit nicht dauerhaft, wir “Tätowiert” unterstellen soll, sondern nach wenigen Tagen ist das wieder entfärbt, wenn der Mensch lebt.

Den BS mit dem “giftig” habe ich bereits oben mit der LD50 erklärt.

Postmortale viszerale (blaue) Verfärbungen durch Methylenblau wurden bei den Leichen der Verstorbenen klinisch dokumentiert. Auch die grün-blauen Verfärbungen des Gehirns in den Farben „Pistazie“ und „Avatar“ durch Methylenblau wurden bei den Verstorbenen klinisch dokumentiert.

Das ist soweit korrekt, den entsprechenden Artikel habe ich unten verlinkt. Die Organe waren blau, weil man versuchte den Patienten nach einem Autounfall mit MB zu retten und zu stabilisieren, er aber dennoch verstarb und seine Organe daher verfärbt blieben, statt sich binnen weniger Tage zu entfärben.

Das Färben Ihrer Organe und Zellen mit Methylenblau ist, als würde man den Patentinhabern von COVID 19 einen Auslöser direkt in die Hände legen. Kein Wunder, dass keine Anstrengungen unternommen werden, die Normalisierung von Methylenblau zu stoppen. Es kommt dem Transhumanismus-Projekt zugute.

Was will der Autor mit mit diesem Satz sagen? Wo sind die Belege? Was meint der Autor. Welchen Aspekt des “Transhumanismus-Projekts” meint der Autor?

Was bedeutet die orale oder intravenöse Einnahme von Methylenblau für COVID-19-Geimpfte oder Personen mit Graphen oder Graphenoxid im Körper? Dr. Robert Young und seine Mikroskopie-Studenten entdecken Graphenbrocken und Graphenoxid-Mikrogeräte in den Blutproben aller Personen, deren Blut sie analysieren. Methylenblau synthetisiert mit Graphenoxid-Quantenpunkten und Gold-Nanobots, um mit DNA zu interagieren und sie zu untersuchen . Methylenblau-Kohlenstoffpunkte (Quantenpunkte) werden als elektrochemische DNA-Sensoren verwendet.

Dr. Young kann mit seinem Mikroskop gar nichts entdeckt haben. GO sieht man nur im Raman Photometer. Zudem, wenn man irgendwas im Mikroskop sieht ist das kein Nachweis einer Substanz, die muss danach bestätigt werden. Woher will er wissen, dass es GO ist (welches man im Lichtmikroskop bzw. Elektronenmikroskop gar nicht sehen kann) und nicht Dieselfeinstaub aus der Luft? Fusseln und Verunreinigungen dieser Art lassen sich nur in einem Reinluftraum verhindern und da wurde sicherlich nicht mikroskopiert. Wer schon mal versucht hat Objektträger Fusselfrei zu bekommen weiß, wovon ich hier rede. Jeder Raum hat seine eigenen Fusselspezies. Jeder Ort seine eigene Luft Feinstaubbelastung. Nur weil ich Krümel im Präparat habe, kann ich nicht so einen BS von “Graphenoxid-Quantenpunkten und Gold-Nanobots” verbreiten. Zudem wo ist die chemische Herleitung, wie diese angebliche Synthese vonstatten gehen soll? Zumindest eine hypothetische chemische Herleitung.

Keinerlei Quellen, Belege oder Experimente. Wenn das doch angeblich funktioniert, müsste man diese ganzen genialen Funktionen doch in Zellkultur zum laufen bringen? Warum funktioniert diese Supertechnologie nirgends in Zellkultur als Proof-of-Principle? Bevor ich so einen Schwachsinn in die Welt setze, muss ich dessen Funktionalität und Existenz zumindest experimentell bewiesen haben. Das steht noch aus.

Es gibt keine Möglichkeit, sich davon zu entgiften und es aus dem Körper zu entfernen. Die Forschung kommt zu dem Schluss, dass kein Gegenmittel zur Behandlung einer Methylenblau-Toxizität gefunden wurde. - Methylenblau lagert sich in Ihrer DNA ein.

Wenn Methylenblau sich an DNA anlagern würde (interkalieren würde), könnte man damit DNA auf einem Agarosegel färben. Das geht aber nicht. Somit bindet MB nicht an DNA.

Methylenblau wurde der Öffentlichkeit als Behandlung gegen COVID-19-Graphenoxid-Nanokomposite und Quantenpunkte verkauft. Tatsächlich ist es ein entscheidender Bestandteil des Betriebssystems, der die Transfektion aktiviert und ermöglicht und die Spike-Protein-Produktion aufrechterhält. Die oben genannten Punkte habe ich aus den folgenden Artikeln entnommen: Methylenblau bindet an DNA! Stew Peters verbreitet falsches Narrativ

Keine Ahnung, wer Leichtgläubigen MB als Entgiftung verkaufen wollte, es gibt viele, die Wundermittel verbreiten und Leichtgläubige finanziell ausnutzen. Dafür kann Methylenblau nichts.

Stew Peters verbreitet vieles, der ist keine zitierfähige Quelle, noch unseriöser als die BILD Zeitung.

Was die verlinkten Quellen angeht, so sind diese keine wissenschaftlichen Primärquellen und somit nicht zitierfähig und keine Belege für auch nur irgendwas.

https://drloveariyana.substack.com/p/methylen-blue-binds-to-dna-stew?r=zirpq&utm_medium=ios&triedRedirect=true

Der Artikel existiert nicht (mehr). Er ist auch bei Archive.org nicht hinterlegt.

Vermutlich war dieser Link und dieser Artikel gemeint, der exakt den BS enthält, der derzeitig auf Telegram seine Runde macht. Warum man nicht einfach den Artikel verlinkt hat ist mir schleierhaft. Warum sind die Shitposter nicht mal in der Lage Links zu prüfen?

WARNUNG! Methylenblau aktiviert Graphenoxid! EDTA erhält die Spike-Protein-Produktion! https://drloveariyana.substack.com/p/warning-methylen-blue-activates

Der Artikel existiert nicht (mehr). Er ist auch bei Archive.org nicht hinterlegt.

Methylenblau ist Industriegift https://drloveariyana.substack.com/p/methylen-blue-is-pharmaceutical

Der Artikel existiert nicht (mehr). Er ist auch bei Archive.org nicht hinterlegt, auch wenn der Link selbst archiviert wurde, führt er erneut nur auf die Substack Übersicht.

https://web.archive.org/web/20250503012457/https://drloveariyana.substack.com/methylen-blue-is-pharmaceutical

Die ganze Wahrheit über Methylenblau https://inagene.com/blogs/whats-new/the-whole-truth-about-methylen-blue

Der Artikel existiert nicht (mehr). Er ist auch bei Archive.org nicht hinterlegt, auch wenn der Link selbst archiviert wurde, führt er erneut nur auf eine nicht existierende Seite.

BS bei dem nicht einmal die nicht zitierfähigen Quellen existieren.



Dieser Post, der gerade bei Telegram intensiv geteilt wird ist BS vom feinsten. Und diejenigen, die ihn teilen, haben nicht einmal die spärlichen “Quellen” geprüft, um festzustellen, dass nicht einmal diese existieren.

Also BITTE‼️‼️hört auf, mir diesen Schwachsinn immer und wieder zuzuschicken. Meine Antwort habt ihr jetzt.