Am 25.09.2024 erschien ein Artikel zu Methylenblau, in welchem die Apotheken-Umschau ihre Unkenntnis offen zur Schau stellen.

Es gab vor einigen Jahren einen Bericht in der ARD oder im ZDF darüber, dass Apotheken gezwungen sind, die Apothekenumschau zu bezahlen und sie zwangsweise bekommen. Diesen Bericht kann ich leider nicht mehr finden. Wenn ihn noch jemand hat, bitte in die Kommentare.

Die Apotheken-Umschau ist ein Propagandablatt der Pharmazeutischen Industrie und keine freundliche Dienstleistung der Apotheke vor Ort, hieß es in der Doku.

Es gibt zumindest noch einen Kritischen Bericht aus der SZ aus dem Jahr 2012.

“Für die Leser ist die Zeitschrift zwar kostenlos und deshalb sehr beliebt. Das gilt aber nicht für die Apotheker: Ein Apotheker, der 50 Exemplare der Apotheken Umschau abonniert hat, die Mindestabnahme, zahlt etwas mehr als 52 Cent pro Stück. Ein Apotheker, der 1000 Stück bezieht, jeweils knapp über 35 Cent.

[…]

Dabei wissen nur wenige Eingeweihte, wie viel Geld der Verlag mit der Umschau verdient. Die Chefredakteure verweisen auf den Geschäftsführer, Beckers Sohn Hartmut, der aber entgegnet, man könne ja seinen Vater fragen. Wie viel Umsatz also?

»Eine Menge«, sagt Rolf Becker.

Und Gewinn?

»Machen wir«, sagt er.

”

Ich analysiere in diesem Artikel näher, wie die Apotheken-Umschau sprachlich manipuliert und Fakten verdreht.

“Die Chemikalie Methylenblau soll angeblich das Immunsystem stärken, das Gedächtnis verbessern und sogar Krebs vorbeugen. Menschen, die auf TikTok oder YouTube ihre schlumpfblauen Zungen in die Kamera strecken, schwärmen, dass sie sich seit der Einnahme dieser Substanz vitaler und gesünder fühlen. Manche preisen den Farbstoff gar als blaues Wunder an.”

Methylenblau wird direkt als Chemikalie bezeichnet, was chemisch gesehen durchaus korrekt ist, aber eine negative Konnotation hat. Methylenblau wird seit 1890 als Medikament eingesetzt. Man hätte Methylenblau auch als Medikament bezeichnen können, hat sich aber für den negativ konnotierten Begriff der Chemikalie entschieden.

Mit dem Wort “angeblich” werden die durch Studien belegten Wirkmechanismen des Methylenblau relativiert. “Angeblich” ist negativ konnotiert und unterstellt, dass es sich um ein Gerücht handeln würde. Dem ist aber nicht so.

Von der angeblichen Stärkung des Immunsystems habe ich noch nie etwas gehört, das ist ein reines Gerücht, das die Apotheken-Umschau behauptet und nicht referenziert.

Aber Methylenblau wird als anti-aging Mittel erforscht, was als Review dann im Schurbelmagazin Cells veröffentlicht wird.

Ja, Methylenblau kann das Gedächtnis verbessern, indem es Prionen rückfaltet oder Entzündungen im Hirn reduziert. Es wird als Mittel gegen Alzheimer erforscht.

Methylenblau wird in Studien gegen Krebs seit Jahren erfolgreich getestet und wurde bereits 1894 von Professor Mosetig erfolgreich gegen Krebs eingesetzt.

Mit der Verwendung des Begriffs “schlumpfblau” statt blau wird zugleich eine politische Nähe zur AFD erzeugt. Man spielt damit auf die Schlumpfaffäre an. Somit schwingt unterschwellig mit, dass Methylenblau ein Mittel der rechten Verschwörungstheoretiker ist, ohne dass das explizit ausgesprochen wird.

“Einige Befürworterinnen und Befürworter bezeichnen sich selbst als Biohacker. Ihr Ziel ist es, die menschliche Biologie zu verstehen und das gewonnene Wissen bestmöglich für sich zu nutzen. Manche berufen sich dabei sogar auf wissenschaftliche Studien, die sie allerdings auf ihre eigene Weise deuten. Fachleute jedenfalls warnen davor, Methylenblau zu schlucken. Hier erklären wir, aus welchen Gründen.”

Das referenzieren auf Wissenschaftliche Studien ist, nach Ansicht, der Apotheken-Umschau meine persönliche Interpretation der Wissenschaftlichen Daten. Daten sind nur korrekt gedeutet, wenn es durch die ominösen “Fachleute” geschieht, die aber nicht näher benannt werden.

Was braucht es, um eine Fachperson zu sein? Reicht dafür ein Chemie, Biologie oder Medizinstudium? Leider wird das nicht näher spezifiziert.

“Bereits Ende des 19. Jahrhunderts erkannte der deutsche Forscher und Arzt Paul Ehrlich, dass der Farbstoff gegen Malaria wirkt und setzte Methylenblau erstmals zur Therapie dieser Tropenkrankheit ein. [1]Später wurde die Substanz durch bessere synthetische Mittel ersetzt. Vor einigen Jahren wurde Methylenblau erneut an Menschen getestet, um zusammen mit anderen Malaria-Mitteln Erreger zu bekämpfen, die auf herkömmliche Medikamente nicht mehr ansprachen.[2] Doch es folgte keine weitere, größere Studie mit diesem Wirkstoffmix und daher auch keine Zulassung als Malaria-Medikament.”

Es ist korrekt, dass Methylenblau von Paul Ehrlich als Malariawirkstoff publiziert wurde. ABER schon damals ging man damit gegen Stämme vor, die chininresistent waren, das ist kein neues Phänomen. Warum Methylenblau ersetzt wurde wissen weder die Apotheken-Umschau, noch habe ich es bisher herausgefunden. Möglicherweise lag der an der Zerschlagung der IG-Farben und dass der Farbstoff nicht mehr in den Mengen zur Verfügung stand.

Neben der Phase 2 Studie in Mali, welche die Apotheken-Umschau zitiert ist die Forschung an Methylenblau gegen Malaria aber mitnichten eingestellt, wie die Apotheken-Umschau behauptet, sondern geht aktuell noch weiter, sowohl in vivo als auch in Tiermodellen . Man schaut sich sogar Farbstoffe wie Bengalrosa an.

“Heutzutage ist Methylenblau ein Notfallmedikament. Ärztinnen und Ärzte nutzen es vor allem als Gegenmittel bei Nitrit- und Anilinvergiftungen.[3] Unter dem Einfluss dieser Stoffe nimmt die Fähigkeit des Blutes ab, Sauerstoff aus den Lungen zu den Organen zu transportieren. „Wir sehen solche Vergiftungen beispielsweise nach Arbeitsunfällen mit Anilinfarbstoffen. Zu einer solchen Vergiftung kann es auch durch die Einnahme sogenannter Poppers kommen. Das sind Drogen, die Amylnitrit enthalten und in der Homosexuellen-Szene verbreitet sind“, sagt Prof. Dr. Florian Eyer, Chefarzt der Abteilung für Klinische Toxikologie am TUM Klinikum der Technischen Universität München. Hintergrund: Poppers sollen die sexuelle Lust steigern. Und sie entspannen die Muskeln. Was wiederum den Analsex erleichtert. Kommt es zum Notfall, injiziert die Ärztin oder der Arzt eine bestimmte Dosis Methylenblau, um die Vergiftung zu behandeln.”

Methylenblau wurde schon 1926 gegen Vergiftungen CO und Zyankali-Vergiftung eingesetzt. Auch heute noch, wird Methylenblau zu diesem Zweck und diversen anderen Zwecken Eingesetzt:

“So kann es beispielsweise zur Behandlung von Vasoplegie nach Transplantationen [11], zur Malariabehandlung (Dosierung: 36–72 mg/kg über 3 Tage) [12] und zur Heparinneutralisation [13] eingesetzt werden.”

“MB wird häufig in der chirurgischen Färbung, bei Malaria und Methämoglobinämie eingesetzt [1]. Darüber hinaus wurde 1928 gezeigt, dass MB Bakterien durch Licht inaktiviert [20], und kurz darauf wurden seine starken antiviralen Wirkungen entdeckt [21]. MB kann auch als antimykotisches und antiparasitäres Desinfektionsmittel für Aquarien verwendet werden, selbst in sehr hohen Dosierungen (Millimolar) [22,23]. MB wurde auch in der photodynamischen Therapie bei verschiedenen Krebsarten eingesetzt, darunter Lungenkrebs [24], Brustkrebs [25] und Prostatakrebs [26]. Überraschenderweise zeigte eine französische Studie mit 2500 Patienten, die mit MB und einer Standard-Chemotherapie behandelt wurden, keinen einzigen Fall einer COVID-19-Infektion [27]. Eine Studie zeigte, dass niedrige Dosen (0,5–4 mg/kg) von MB die mitochondriale Atmung in vivo wirksam stimulieren und bei Tieren und Menschen sicher sind [17]. Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass MB ein sicheres Medikament ist.”

ABER was nimmt die Apotheken-Umschau als Beispiel? Anilinvergiftung (weil Methylenblau ein Analinfarbstoff ist) und Poppers. Auch hier versucht man damit negative Konnotationen zu erzeugen.

“Therapeutisch darf Methylenblau nur von Ärztinnen und Ärzten als Injektion angewendet werden. Die Chemikalie Methylenblau gibt es allerdings auch zum Beispiel im Internet als Pulver oder Lösung. Sie ist zur Färbung von Papier oder Textilien vorgesehen – oder zum Mikroskopieren. „Methylenblau ist in der EU nicht als Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel(zusatz) zugelassen. Somit ist auch der Reinheitsgrad fragwürdig,“ warnt Susanne Lutz, Professorin für Biochemische Pharmakologie am Institut für Pharmakologie und Toxikologie an der Universitätsmedizin Göttingen. So muss nicht kontrolliert werden, ob das Präparat zum Beispiel mit Fremdstoffen verunreinigt ist. Die meisten Hersteller kennzeichnen Methylenblau mit dem Hinweissatz „Gesundheitsschädlich bei Verschlucken“.

Therapeutisch als Injektion ist etwas vollkommen anderes als einige Tropfen in einem Getränk, war man hier aber gleich setzt.

Was den Reinheitsgrad angeht, so sind natürlich die Varianten für das Färben von Stoffen nicht so sauber, wie die USP Varianten. USP ist das amerikanische pharmazeutische Handbuch und wenn man USP kauft sollte auch USP drinnen sein. Für die Korrektheit der Angabe ist der Händler zuständig und hat entsprechende Zertifikate zu hinterlegen. Statt dass man an dieser Stelle die Leser über die verschiedenen Reinheitsstufen von Chemikalien aufzuklären, unterstellt man, dass die Nutzer so dumm sind nicht USP-Chemikalien zu nutzen.

JEDE nicht USP Chemikalie (oder alternativ zu USP jedes andere pharmakologische Handbuch) ist nicht zum menschlichen Gebrauch geeignet, das gilt auch für Aspirin oder Antibiotika.

“Auch Apotheken können die Chemikalie Methylenblau verkaufen. Apothekerinnen und Apotheker sind jedoch angehalten, bei jeder Nachfrage nach dem Farbstoff den Verwendungszweck zu erfragen. „Arzneimittel unterliegen zu Recht strengen Anforderungen an Reinheit, Qualität und Sicherheit. Chemikalien – wie Methylenblau oder andere Substanzen – müssen diese hohen Anforderungen nicht erfüllen, da sie nicht zur Einnahme vorgesehen sind“, sagt Dr. Ursula Sellerberg, Apothekerin und stellvertretende Pressesprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, kurz ABDA. Sie rät grundsätzlich dringend davon ab, Chemikalien einzunehmen. „Die Risiken sind unkalkulierbar“, erklärt Sellerberg. Apotheken sind auch nicht dazu verpflichtet, Methylenblau zu verkaufen. In einer aktuellen Stellungnahme auf Facebook rät die ABDA den Apothekenteams sogar generell davon ab, den Farbstoff zu verkaufen.”

Apotheker fragen auch nach der Verwendung, wenn man Skalpelle, Spritzen oder Alaun kauft. Mit Alaun habe ich als Schüler Kristalle gezüchtet und es auch problemlos in größeren Mengen bekommen (die riesigen Kristalle habe ich bis heute). Skalpelle kaufe ich a) zum schneiden von lederhartem Porzellan oder b) zum Herausnehmen von Fischaugen bevor man die Karkasse für Suppe nutzt. Das geht einfacher mit einem Skalpell. Bei Spritzen habe ich diese statt eines Malhörnchens zum Malen mit Engobe auf Steinzeug verwendet. Das ging besser und genauer als mit einem Malhörnchen. Fragen ist keine Verhinderung eines Kaufs. Methylenblau kauft man halt zum Mikroskopieren. Ob die Apotheke dafür auch Eosin hat?

“Die übliche Dosis für das Medikament sind 1 bis 2 Milligramm (mg) pro Kilogramm (kg) Körpergewicht: die Ärztin oder der Arzt injiziert das Methylenblau über einen Zeitraum von fünf Minuten hinweg. Insgesamt darf die Höchstdosis von 7 mg/kg Körpergewicht nicht überschritten werden. Wenn das passiert, kann die betroffene Person in Sauerstoffnot geraten.”

Hier wird wieder Injektion von großen Mengen mit der Einnahme von wenigen Tropfen oral verglichen. Das ist unseriös. 7mg/kg Körpergewicht wäre bei 75kg 525 mg als grob 1050 Tropfen. Viel Spaß beim Zählen. Selbst als Schmerzmittel hat Paul Ehrlich übrigens bis zu einem Gram Methylenblau oral eingesetzt, was in der alten Literatur immer noch als gut verträglich berichtet wird.

Ich kenne niemanden, der sich 1% MB Lösung spritzen würde.

“Auch die Kombination von Methylenblau mit anderen Wirkstoffen birgt Risiken. Methylenblau hemmt unter anderem ein bestimmtes Enzym im Körper (die sogenannte Monoaminooxidase A). Dieses Enzym wiederum blockiert unter anderem den Abbau des Nervenbotenstoffs Serotonin. Wenn jemand ein Präparat einnimmt, das den Serotoninspiegel erhöht, kann es zu einem Überangebot des Botenstoffs kommen. Das kann das potenziell lebensbedrohliche Serotonin-Syndrom auslösen.[4] Unterschiedliche Substanzen haben diese Wirkung. Zum Beispiel bestimmte Antidepressiva und Antibiotika, das Opioid Tramadol oder die Droge Ecstasy. Typische Merkmale bei einem leichten Verlauf des Serotonin-Syndroms: Der Herzsschlag wird schneller, der Blutdruck steigt, die Körpertemperatur erhöht sich. Betroffene sind unruhig und ängstlich. Die Muskeln werden steif oder zittern. „Das ist ein ernstzunehmendes Krankheitsbild, mit dem wir in der klinischen Toxikologie immer mal wieder zu tun haben“, sagt Experte Eyer. Ein schwerer Verlauf kann zum Organversagen bis zum Tod führen.”

Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Hier hätte die Apotheken-Umschau zum Schutze der Patienten und Nutzer klar formulieren sollen, wann MB kontraindiziert ist, z. Bps. bei Favismus oder Einnahme von Psychopharmaka (besonders SSRI Blockern) oder anderen Stoffen, die die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Und ja, daran kann man versterben, wenn man von den Dosierungen spricht, welche Ärzte intravenös verabreichen. Auch bei 1% Lösung oral kann es bei Favismus zu unschönen Nebenwirkungen kommen.

“Viele Biohacker dürften sich der Risiken durch Methylenblau nicht bewusst sein. Sie schwärmen in den sozialen Medien davon, dass sie deutlich mehr Energie hätten und sich besser konzentrieren könnten, seitdem sie Methylenblau schlucken. Theoretisch wäre eine solche Schutzwirkung vorstellbar, in Studien nachgewiesen wurde sie bislang nicht. „Dank seiner physikochemischen Eigenschaften kommt das Methylenblau tatsächlich in die Zelle – und dann auch in die Mitochondrien“, sagt Theo Dingermann, Professor für Pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. „Methylenblau sorgt in ihnen sogar für einen kurzzeitigen Energieschub. Aber der ist nicht anhaltend. Und es ist sehr fraglich, ob er für den Menschen überhaupt wahrnehmbar ist.““

Die Wirkung wurde in Studien nachgewiesen und ist biochemisch gut belegt.

“Abbildung 1. Struktur und Funktion von MB. (A) MB ist ein Phenothiazinderivat, dessen reduzierte Form LeucoMB ist. (B) Die mitochondriale Elektronentransportkette (ETC) ist an der ATP-Produktion und der ROS-Produktion beteiligt. MB kann als katalytischer Redoxzyklierer in Mitochondrien fungieren und die Aktivität des Komplexes I/III umgehen.”

“Ob Schlaganfall, manisch-depressive Erkrankung, Parkinson oder Alzheimer: In den vergangenen Jahren wurde erforscht, ob sich Methylenblau zur Therapie dieser und noch weiterer Krankheiten eignet.[5] Doch bislang ohne eindeutig nachgewiesenen Nutzen. Bei Alzheimer galt Methylenblau einige Jahre lang als Hoffnungsträger. Doch die Euphorie unter Wissenschaftlern ist längst verflogen. Obwohl einige Studien eine Wirksamkeit bei Alzheimer nahelegten, erfüllte Methylenblau schließlich nicht die Erwartungen. Die Substanz schnitt nicht besser ab als ein Scheinpräparat. Das ergab eine Studie mit 890 Freiwilligen, deren Ergebnisse im Jahr 2016 in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlicht wurde.[6] „Der Ansatz wurde aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse nicht weiterverfolgt“, weiß Dr. Katharina Bürger, Leiterin der Gedächtnisambulanz des LMU Klinikums in Großhadern und erste Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft München.”

“Die Substanz schnitt nicht besser ab als ein Scheinpräparat.” - Weil das Placebo so hoch dosiert war, dass es bereits Wirkung hatte, daher wurde die Studie erneut gestartet mit niedrigerer Placebo Dosierung, was man hier unterschlägt.

Dass Methylenblau bei Alzheimer funktioniert wurde schon 2008 publiziert, was man hier komplett unterschlägt. Der kognitiven Abbaus wurde binnen 50 Wochen um 81 % reduziert.

Man manipuliert durch weglassen von Kontext und Verkürzung der Geschichte. Ein Klassiker.

“Fachleute hoffen, dass der Hype um Methylenblau in den sozialen Medien bald wieder abebbt. Denn für medizinische Laien ist das Risiko bei der Einnahme von Methylenblau kaum einzuschätzen – und ein gesundheitlicher Nutzen ist nicht nachgewiesen. Auch wenn manche Biohacker das behaupten und dazu Studien zitieren.”

Die undefinierten Fachleute hoffen also.

Der gesundheitliche Nutzen ist schon lange nachgewiesen, wenn man in die alte Literatur von vor 1945 zurück geht und sich die damaligen Anwendungen anschaut. Wer die Literatur aber nicht kennt, verbreitet Unsinn wie die Apotheken-Umschau.

Des Weiteren ist “gesundheitlicher Nutzen” von der Apotheken-Umschau nicht definiert. Welchen Nutzen meint die Apotheken-Umschau in diesem Zusammenhang? Dass Methylenblau gegen Angina und Blasenentzündung noch in den 1960-1980er Jahren eingesetzt wurde? Von Paul-Ehrlich als Schmerzmittel, mit weniger Nebenwirkungen als heutigen Schmerzmitteln, eingesetzt wurde (abgesehen vom Blauen Urin). Man bleibt vage und ignoriert die Literatur vor 1945, als Ärzte das Mittel routinemäßig verwendete und es sogar bei Luftangriffen als essentielles Mittel mitzuführen war.

Die Manipulationsversuche der Apotheken-Umschau sind primitiv, peinlich und einfach zu durchschauen, wenn man die entsprechende Literatur gut kennt.