Für ein Theaterstück ganz gute Darstellung der Vorgänge im Wissenschaftsbetrieb

Ein gängiger Witz unter Genetikern ist ja: "Was haben Watson und Crick gefunden? - Roland Franklins Röntgenbilder".

Sogar der BBC gibt das in seinem Artikel zu James Watson Tod am 8.11.2025 im Alter von 97 Jahren offen zu.

“Working with images obtained by King’s College researcher Rosalind Franklin, without her knowledge, Crick and Watson were able to construct a physical model of the molecule.”

“Anhand von Bildern, die Rosalind Franklin, eine Forscherin am King’s College, aufgenommen hatte, gelang es Crick und Watson, ohne ihr Wissen ein physikalisches Modell des Moleküls zu konstruieren.”

Dieses Stück, generell, das was Rosalind Franklin passiert ist, das passiert heutzutage so immer noch an den Unis.

Rosalind wird unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ans Kings College in London gelockt. Statt unabhängige Gruppenleiterin zu werden, wie ihr versprochen wurde, ist sie letztendlich Assistentin unter einem Prof und muss erforschen, was er ihr als Thema vorgibt. Man kann sich denken, dass das Verhältnis der beiden eher eisig ist, obwohl sie immer wieder einen Neuanfang versuchen. Auch ihr Doktorand wurde zwangszugewiesen. Die Ausstattung entspricht nicht dem, was ihr versprochen wurde (was noch gut ist. Ich kenne Fälle, die standen in leeren Laboren, in denen nicht mal Stühle waren). Rosalind macht sich also brav daran Röntgenbilder von DNA Kristallen zu erzeugen.

Watson, jung, ambitioniert, Karrierist und durch und durch unsympathisch (er hat mittlerweile diverse Titel und Anerkennungen wegen seiner rassistischen Äußerungen aberkannt bekommen und musste aus finanziellen Gründen seine Nobelmedaille verkaufen ), macht das, was ich leider auch an der Uni erlebt habe. Er klaut die Ideen anderer, weil er die entsprechende Ausrüstung hat und schneller sein kann und man spielt ihm die Ergebnisse seiner Konkurrentin unter der Hand zu. Männerseilschaften halt. Der Rest ist Geschichte.

Ich kenne einen solchen Fall aus meiner Zeit an der Uni, dass eine Gruppe, welche die Methodik bereits etabliert hatte, eine hypothetische Idee von einem Kongress über’s Wochenende durchgezogen hat. DAS war aber eine Professorin und sie hat die Forscher, welche die Idee hatten, die sie inspiriert hat, mit auf die Publikation genommen. Man kann sich auch fair verhalten. Watson und Crick hätten Rosalind Franklin einfach nur als Mitautor auf das Paper nehmen müssen und gut wär’s gewesen.

Das Paper ist auch ein klassisches Beispiel, dass bahnbrechende Wissenschaft keine langen Publikationen braucht. Das Paper ist gerade mal etwas länger als eine Seite.

Es wäre an der Zeit, Franklin nachträglich in den digitalen Versionen als Mitautorin nachzutragen. In PDFs dieser Publikation ist sie im Dateinamen bereits mit dabei: 1953-nature-papers-watson-crick-wilkins-franklin.pdf

Die Geschichte einer Frau in der Wissenschaft. So viel besser ist es immer noch nicht, sage ich mal aus eigener Erfahrung. Ja, mittlerweile gibt es keine getrennten Speiseräume mehr, wo Frauen keinen Zutritt haben. Forschungsprojekte und Kooperationen werden aber immer noch beim Mittagessen oder abends an der Bar nach Konferenzen unter Dach und Fach gebracht, und da sind Frauen heute immer noch außen vor bei den Saufgelagen der Herren Forscher. Ich sage aus eigener Erfahrung, dass die Geldgeber mittlerweile Alkohol bei den Bewirtungskosten aus gutem Grund nicht mehr zahlen und es da schon einiges an Stress gab, bei der Abrechnung von Konferenzen. Die Herren werden meist zum Schluss rausgekehrt.

Auch heute ist der letzte Tag einer Konferenz eher schlecht besucht, milde ausgedrückt. Wer den letzten Vortrag hat, ist dumm dran.

Vorgesetzte, die die Arbeit ihrer Untergebenen als die eigene Ausgeben und dann drohen, die Fördergelder zu stoppen (S. 36) habe ich auch selber erlebt.

Und puplish or perish ist heute noch schlimmer als damals "That's what this rush to publish does. It means our publications are littered with ridiculous mistakes."

Rosalind Franklin war eine außergewöhnliche Wissenschaftlerin, die 3 Männern zu Nobelpreisen verholfen hat und leider selber zu früh verstarb, um selber einen zu bekommen.

Das Thema des Theaterstück ist somit gute LabLit und auch soweit realistisch dargestellt, auch wenn Rosalind hier deutlich früher verstirbt als in RL.

Die Umsetzung jedoch ist spartanisch. Kaum Regieanweisungen. Die Szenen scheinen parallel und auf verschiedenen Zeitebenen und teils parallel an verschiedenen Orten zu spielen. Mal Rückblicke, mal parallele Handlung, sehr schneller Wechsel. Nicht gut zu lesen, funktioniert wohl nur als Aufführung.

80 pages, Paperback

Published: March 29, 2016 by Oberon Books

ISBN: 9781783199358 (ISBN10: 1783199350)

Language: English