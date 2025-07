Auch heutzutage kennt man diese “Fachartikel”, die eigentlich Werbung sind. Teilweise ist das irgendwo klein am Rand vermerkt. Wenn man nicht darauf achtet, fällt man aber auf die sehr gut getarnte Werbung herein.

Für die Anilinfarben hat man möglicherweise 1916 und 1929 ähnliche Vermarktungsmethoden verwendet. Ein Artikel “Anilinfarben als Heilmittel” taucht einige Zeit nahezu identisch in diversen normalen Zeitungen für die breite Masse auf. Das kann Abschreiben sein, aber auch als Fachartikel getarnte Werbung. Das lässt sich heute wohl nicht mehr feststellen.

Vielleicht war es aber genau wie heute und Methylenblau wurde als Biohack für alle Wehwehchen angepriesen. Einige der Anwendungen kommen auch heute noch oder wieder bekannt vor aus diversen youtube Videos, wie Methylenblau bei Verbrennungen, Nagelpilz, Wunden…

Eine 4% Lösung ist jedoch, zumindest in Wasser, nicht möglich, weil jenseits der Löslichkeit des Stoffes in Wasser.

Salzburger Wacht Nr. 47, Dezember 1916, S. 4 (Unterhaltungsbeilage)

“Anilinfarben als Heilmittel. Der Königsberger Chirurg Dr. Erwin Baumann hat, wie die Klinisch-Therapeutische Wochenschrift erfährt, Anilinfarbstoffe in großem Maßstab als Heilmittel angewendet, und kann auf Grund von mehr als 400 Krankheitsfällen über außerordentlich günstige Erfahrungen mit dieser Neuerung berichten: die Anilinfarbstoffe übertreffen entwicklungshemmend und keimtötend alle bisher bekannten antiseptischen Stoffe; zudem verteilen sie sich gut, sie bringen Eiweiß nicht zur Gerinnung, und in den Mengen in denen sie angewendet werden, und ihre Vernichtung der Bakterien führt zu rascher Abnahme von Eiterungen, zur Reinigung von Wunden, zum Sinken der Temperatur sowie zum Besserwerden des Allgemeinbefindens, und schließlich wird bei ihrer Anwendung auch die Heilungsdauer abgekürzt. Baumann hat zunächst in einer großen Reihe von Fällen die Anilinfarbstoffe in der kleinen Chirurgie angewendet. Er benützte anfangs Methylenblau, später Methylviolett, was in den meisten Fällen besser wirkte. Bei Brandwunden, Riss- und Schnittwunden, Nagelgeschwüren, Sehnenscheibenvereiterungen sowie frischen Verletzungen der Kopfschwarte und in zahlreichen anderen Fällen wurde die Wundfläche mit einer vierprozentigen Farblösung bepinselt, und dann konnte die Wunde, falls sie nicht besonders stark verunreinigt war, sogleich geschlossen werden, als wäre sie keimfrei. Bei eigentlichen Wundhöhlen wurde keimfreie Gaze mit der Farblösung getränkt und in die Höhlung gelegt; wo die Fistelgänge vorhanden waren, wurde die Farblösung mittelst einer Spritze in die Tiefe gebracht. Schon nach ein- bis zweimaliger Anwendung der Farbe hörte meistens die Eiterung auf, der unangenehme Geruch verschwand, und die Wunde wurde trocken. Bei größeren Knocheneiterungen, sowie bei der typischen Osteomyositis wurde die Heilungsdauer erheblich abgekürzt. Auch bei Baucheiterungen, bei Abszessen des Wurmfortsatzes und bei abgegrenzten Bauchfellentzündungen wirkten die Anilinstoffe außerordentlich günstig; die Absonderungen nahmen gewöhnlich rasch ab, und die Höhlung granulierte in der Folge zu.”

Drogisten-Zeitung Nr. 1, 1917, S. 9

“Anilinfarben als Heilmittel. Ein Arzt schreibt: „Zu der interessanten Mitteilung, dass der Königsberger Chirurg Dr. Erwin Baumann mit Anilinfarben und speziell mit Einspritzungen von Methylenblau so günstige Erfolge erzielt, möchte ich einige Bemerkungen machen. Die Methode ist keineswegs neu. Sie ist vielmehr sehr alt und kehrt alle paar Jahre als neue Entdeckung wieder. In Wien hat der bekannte Chirurg Mosetig, dessen mysteriöses Verschwinden seinerzeit so viel Aufsehen machte, schon vor 25 Jahren die Anilinfarben als antiseptisches Wundmittel allerersten Ranges empfohlen. Er war es, der zuerst die Einspritzung von Methylenblau anwandte und speziell bei Neubildungen sehr schöne Erfolge erzielte. Ich erinnere mich an einige Fälle von bösartigen Geschwülsten, die er durch diese Einspritzungen zum Schwinden gebracht hatte. Seine Methode wurde damals in allem Wiener Kliniken geprüft. Es gab eine — allerdings kurze — Zeit, in der man sehr viele blaue Wunden sah. Aber wie der Mosetig befreundete Wiener Forscher Albert gleich prophezeit hatte: das Methylenblau erwies sich als kein Allheilmittel. Es hatte auch viele Nachteile. Abgesehen von der Verfärbung der Verbandstoffe, Kleider, Finger und Instrumente sind die Anilinfarbstoffe infolge ihrer großen Giftigkeit nur mit Vorsicht anzuwenden. (Die Wirkung ist meist eine so intensive, dass sogar der Urin blau gefärbt wird!) Die Giftigkeit des Anilins ist wohlbekannt. Das seinerzeit sehr warm empfohlene „Antifebrin“, das stärkste aller Fiebermittel, ist eigentlich ein essigsaures Anilin. Dieses sonst ausgezeichnete Mittel, das sehr billig und vollkommen geschmacklos ist, musste wegen seiner Gefährlichkeit aus dem Arzneischatz verschwinden. Es wird kaum mehr angewendet. Nach seinem Gebrauch sah man mitunter eine ausgesprochene Blaufärbung der Haut auftreten, die mehrere Tage bestehen blieb. Nach längerem Einnehmen von Antifebrin wurde große Hinfälligkeit und eine krankhafte Blässe konstatiert, weil das Anilin die Blutkörperchen zerstört. Sie haben ja an dieser Stelle auf die Gefährlichkeit der Tintenstifte aufmerksam gemacht, die durch Anspaltung von Anilin schwere Verätzungen machen können. Auch die gefährlichen Vergiftungen in Anilinfabriken (auch nach Genuss von Nitrobenzol, dessen Hauptbestandteil Anilin ist) mahnen zur Vorsicht. Aus diesem Grunde wurden die Versuche von Mosetig nicht fortgesetzt. Auch die Empfehlung von Dr. Baumann dürfte kaum nachhaltig wirken. Gewöhnlich melden dann einige Ärzte schädliche Nebenwirkungen, worauf das neue Heilmittel dann wieder in die Versenkung verschwindet, um leider nach ein paar Jahren wieder zum Vorschein zu kommen. “

Dieser Beitrag klingt ein wenig nach Peter Breggins.

Es gibt immer diese einzelnen Unken, die entgegen der Datenlage vor Giftigkeit warnen, während es klinisch bereits im Grammbereich ohne Probleme eingesetzt wird.

Wenn man Anilin nicht von seinen Derivaten unterscheiden kann, ist das halt einfach peinlich. Nur weil Bezol giftig ist, sind nicht alle Stoffe mit Benzolring automatisch auch giftig. Das ist ungefähr das Niveau dieser Kritik. Kleine Änderungen an einem Molekül können sehr große Wirkungen haben in der organischen Chemie. Das kenne ich aus meiner Doktorarbeit vom Chloramphenicol (ein Antibiotikum). Es reicht eine kleine Acetylgruppe, die das Resistenz verursachende Protein Chloramphenicolacetyltransferase an das Chloramphenicol anbringt und schon tut das Antibiotikum gar nicht mehr, obwohl es noch fast wie vorher aussieht.

Interessant ist, dass erwähnt wird, dass Mosetig verschwunden ist.

1929 beobachtet man eine ähnliche Kampagne.

Pester Lloyd, Mittwoch 24. Juli 1929. S. 6

“Anilinfarben als Heilmittel. Einer Gruppe wissenschaftlicher Mitarbeiter des Medizinischen Instituts unter Leitung des Professors Filatow in Odessa ist es gelungen, Jod als Heilmittel durch grüne Anilinfarbe zu ersetzen. Eine Probe dieser Anilinfarbe wurde an die medizinischen Kliniken in Wien, Bonn und Leipzig zum Studium gesandt. Seit vielen Jahren ist die Verwendung von anderen Anilinfarben, insbesondere von Methylviolett (Pyoktanin) als antiseptisches Mittel in der Medizin verbreitet, und auch die Verwendung des Methylenblau als intern zu reichendes Mittel bei Malaria ist viel verbreitet, wie auch das als Mittel bei Blutvergiftung empfohlene Argochrom eine Verbindung einer Anilinfarbe mit Silber ist. An der Möglichkeit, Anilinfarben im Heilschatze zu verwenden, ist also nicht zu zweifeln.”

Padua, 21. November. (Stefani.) Die Blätter melden, dass ein hiesiger Arzt über 1000 Kranke unter Anwendung von Anilinfarben mit glänzendem Ergebnis geheilt habe. Die Anilinfarben vermögen Infektionen aufzuhalten und Bazillen zu töten. Die Presse verweist auf die Bedeutung dieser Entdeckung und führt beispielsweise an, dass eine vierprozentige Lösung von violettem Methylanilin bei Schnittwunden, Geschwüren und Abszess diese Schließung der Wunde zur Folge habe.“

Die Anwendungen, die in den “Werbeartikeln” beschrieben werden, hatten sich damals bereits seit Jahrzehnten bewährt und waren somit nicht mehr neu oder eine Nachricht wert.