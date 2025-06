Mir wurde eine Publikation geschickt, die aktuell belegen soll, dass Methylenblau toxisch ist.

Schauen wir uns diese Publikation einmal näher an und was wirklich zur Toxizität in dieser Publikation steht:

Peter Olusakin Oladoye, Timothy Oladiran Ajiboye, Elizabeth Oyinkansola Omotola, Olusola Joel Oyewola,Methylene blue dye: Toxicity and potential elimination technology from wastewater, Results in Engineering, Volume 16, 2022, 100678, ISSN 2590-1230, https://doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100678. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123022003486)

“Methylenblau (3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-chlorid-tetramethylthioninchlorid) ist einer der synthetischen Farbstoffe, der in großen Mengen als Farbstoff für Papier, Wolle, Seide und Baumwolle verwendet wird [8]. Darüber hinaus verbrauchen auch die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie große Mengen an MB-Farbstoff für ihre Produktion [9]. MB hat zwar nachweislich einige medizinische Wirkungen, diese treten jedoch nur bei sicherer Anwendung gemäß den klinischen Anweisungen/Verschreibungen auf [10], nicht jedoch bei Aufnahme über kontaminiertes Wasser. So kann es beispielsweise zur Behandlung von Vasoplegie nach Transplantationen [11], zur Malariabehandlung (Dosierung: 36–72 mg/kg über 3 Tage) [12] und zur Heparinneutralisation [13] eingesetzt werden. Die Freisetzung von teilweise oder unbehandeltem MB-Farbstoffhaltigem Abwasser aus einer der oben genannten Industrien kann jedoch erhebliche Gesundheitsrisiken verursachen. Bei Menschen kann MB-Farbstoff unter anderem verschiedene Beschwerden wie Zyanose, Gewebenekrose, Heinz-Körperbildung, Erbrechen, Gelbsucht, Schock und erhöhte Herzfrequenz hervorrufen [14]. Auch für Pflanzen ist das Vorhandensein von MB zu einer großen Herausforderung geworden, da es unter anderem zu Wachstumshemmungen, Pigmentverlust und einer Verringerung des Proteingehalts der Mikroalgen Chlorella vulgaris und Spirulina platensis führt [15]. Die negativen Auswirkungen von mit MB-Farbstoffen belasteten Abwässern machen daher eine wirksame Entfernung vor der industriellen Einleitung erforderlich.”

Hier geht es um Umweltverschmutzung der INDUSTRIELLES Methylenblau, also nicht um die USP Variante, sondern um die billige Version, die mit Schwermetallen aus der Herstellung belastet sein kann!!!

JEDE NICHT USP CHEMIKALIE ist wegen der Produktionsbedingten Verunreinigungen potentiell Gesundheitsschädlich, das gilt auch für Antibiotika, PEG oder Aspirin. Die Rienheitsgrade (technich, zur Analyse, rein) sind ist NIE unbedenklich.

In diesem Artikel steht klar, dass MB medizinisch bei sicherer Anwendung, also als USP Chemikalie ohne Schwermetalle, eingesetzt wird.

“Die Anwendungsmöglichkeiten von MB sind vielfältig. In der Medizin gehörte Methylenblau zu den ersten synthetischen Malariamitteln, das Ende des 19. Jahrhunderts getestet wurde [36]. Es wurde auch in Kombination mit Amodiaquin eingesetzt und erwies sich als wirksam gegen Falciparum-Malaria, insbesondere bei afrikanischen Kindern und Erwachsenen [36,37]. Methylenblau hat auch breite Anwendung in der Medizin gefunden, wo es zur Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit Methämoglobinämie (einer Blutkrankheit, bei der ein abnormaler Methämoglobinspiegel vorliegt) indiziert ist [38]. Weitere klinische Anwendungen von Methylenblau sind unter anderem die Verbesserung von Hypotonie im Zusammenhang mit verschiedenen klinischen Zuständen, die therapeutische Anwendung bei Hypoxie und hyperdynamischer Zirkulation bei Leberzirrhose [39].Darüber hinaus wurde berichtet, dass MB zur Behandlung von hartnäckigen hypotensiven Beschwerden bei septischer Endokarditis angewendet wird, indem es in einer Konzentration von 2 mg/kg der Priming-Lösung für den kardiopulmonalen Bypass (CPB) zugesetzt und dem Patienten in einer Dosierung von 0,25–2 mg/kg/h infundiert wird. Dies wird intraoperativ angewendet [40]. In der postoperativen Behandlung wird MB zur Heilung schwerer Vasoplegie nach Transplantationen bei Patienten eingesetzt. Frühere Berichte/Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verwendung von MB im Vergleich zu Placebo die Sterblichkeitsrate bei vasoplegischen (hypotensiven) Patienten erheblich senkt [41]. Diese medizinischen Anwendungen stärken die breite Anwendung von MB in Arzneimittelformulierungen und auch als Medikament für verschiedene Erkrankungen weiter.”

Nun kommt der Bereich, aus dem die Chaosagenten die angebliche Toxizität von MB für den Menschen herleiten, schätze ich.

“So relevant MB auch in verschiedenen Sektoren ist, wenn es nicht ordnungsgemäß und umweltfreundlich gehandhabt wird, kann MB eine ernsthafte Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen [47,48]. Diese chemische Verbindung ist Berichten zufolge teratogen und embryotoxisch. Die toxischen Wirkungen wurden in einer Expositionsstudie mit MB an Skalaren und Ratten bestätigt [38]. Fertigungsindustrien wie die Textil-, Farben-, Pharma- und Kosmetikindustrie, die in ihren Produktionsprozessen Farbstoffe einschließlich MB verwenden, können große Mengen dieser Produkte als Abfall in die Umwelt freisetzen. Umfragen zufolge entfallen etwa 67 % des Farbstoffmarktes und/oder -verbrauchs auf die Textilindustrie [49], während pro Tonne hergestellter Fasern etwa 120 Kubikmeter industrielles Abwasser anfallen [50].

Darüber hinaus sind infolge der wahllosen Einleitung von Industrieabwässern in natürliche Gewässer, die als bedeutender Entsorgungsweg beobachtet wurde, Grundwasser und/oder Oberflächengewässer, die aquatische Fauna, nützliche Mikroben und das Leben/die Gesundheit des Menschen bedroht. Dies liegt daran, dass in hohen Konzentrationen die Toxizität von Farbstoffen wie MB als erheblich eingestuft wurde [51]. MB ist krebserregend und aufgrund der charakteristischen Stabilität des aromatischen Rings in der Molekülstruktur von MB nicht biologisch abbaubar, wie in Abb. 1 dargestellt [52]. Die mit dem Kontakt mit MB verbundenen Gesundheitsrisiken reichen unter anderem von Magen-Darm-Komplikationen, Atemwegserkrankungen, Störungen des zentralen Nervensystems, Herz-Kreislauf-Problemen, urogenitalen Komplikationen bis hin zu dermatologischen Auswirkungen [53].”

Schauen wir uns die Publikationen, die zitiert werden, genauer an.

In den Zitaten zur angeblichen Toxizität unter 47, 48 geht es um Wasserreinigung und nicht um eine Toxikologische Studie.

38 ist eine Monografie der WHO, die nur noch im Archiv existiert.

MB ist Klasse 3: nicht als cancerogen für Menschen einstufbar.

Wo ist die Rattenstudie, die an dieser Stelle verlinkt sein sollte?!

Quelle 52, die angeblich zeigt wie cancerogen MB ist.

Schauen wir uns Figure 1 an:

“Abbildung 1. Prozentuale Entfernung von MB bei einer Ausgangskonzentration von (a) 50 ppm (Teile pro Million); (b) Abbildung 1. Prozentuale Entfernung von MB bei einer Ausgangskonzentration von (a) 50 ppm (Teile pro Million); (b) 100 ppm; (c) 200 ppm durch Einwirkung der Hefe G. geotrichum KL20A bei drei verschiedenen Temperaturen über einen Zeitraum von 48 Stunden. 100 ppm; (c) 200 ppm durch Einwirkung der Hefe G. geotrichum KL20A bei drei verschiedenen Temperaturen über einen Zeitraum von 48 Stunden.”

Hier geht es um Hefe G. geotrichum KL20A, eine HEFE. Seit wann bekommen Hefen Krebs?!

Und immer noch aus dem Kapitel 2.2 Toxizität

“Darüber hinaus wird MB allgemein als inerter Farbstoff angesehen, doch wurde kürzlich nachgewiesen, dass es als wirksamer reversibler Monoaminoxidasehemmer (MAO-Hemmer) wirkt [53,54]. Diese Eigenschaft macht MB für verschiedene Anwendungen im medizinischen Bereich interessant. Wie bereits erwähnt, wurde es bereits zur Linderung einer als Hypotonie bekannten klinischen Erkrankung [250] und zur Verbesserung von Hypoxie und hyperdynamischer Zirkulation bei Leberzirrhose und schwerem hepatopulmonalem Syndrom eingesetzt und/oder getestet. Bei intravenöser Verabreichung in einer Dosierung, die über der empfohlenen Konzentration liegt, können MAO-Hemmer jedoch eine schwere Serotonin-Toxizität auslösen [54]. Serotonin-Toxizität, auch Serotonin-Syndrom genannt, ist eine tödliche Erkrankung, die mit einer erhöhten serotonergen Aktivität im Gehirn und Rückenmark in Verbindung gebracht wird [55]. Außerdem kann der Kontakt von MB mit der Haut infolge der unsachgemäßen Verwendung oder unbehandelter mit MB belasteter Wasser zu Hautrötungen und Juckreiz sowie zu Hautnekrosen führen, einem Zustand, der zum Absterben der meisten oder aller Zellen in Organen oder Geweben führt [56]. Im Bereich der menschlichen Fortpflanzung wurde berichtet, dass der anhaltende Kontakt mit konzentrierten MB-Lösungen die Bewegungsfähigkeit der Spermien beeinträchtigt [57].”

Medizinisch interessant, bei Überdosierung toxisch.

Ensthaft?

Eine Substanz kann bei Überdosierung toxisch werden?

Die Dosis macht das Gift sagte schon der olle Paracelsus.

Schauen wir und die Quellen 56 und 57 an, die Nebenwirkungen bei mit MB belastetem Wasser zeigen sollen.

Erneut der Artikel über Wasserreinigung und einer über MB und Spermien. Schauen wir uns 57 näher an.

Da wollte jemand Spermien für Mikroskopie färben.

“Schlussfolgerungen. Wir stellten eine starke, sofortige Verringerung der Spermienmotilität nach Exposition gegenüber unverdünnten Standardlösungen von Methylenblau und Renografin fest. Die Verdünnung von Renografin verringerte dessen negative Auswirkungen auf die Spermienmotilität signifikant, während die nachteilige Wirkung von Methylenblau auch bei zunehmender Verdünnung relativ konstant blieb. Die Spermienmotilität sollte vor der Anwendung dieser Wirkstoffe beurteilt werden. Spermien sollten vor der Verwendung dieser Wirkstoffe für den sofortigen Gebrauch und/oder die Kryokonservierung aspiriert werden. Indigokarmin kann in Verdünnungen von 4× und höher als Gewebefarbstoff oder Vasographie-Wirkstoff mit minimalen Auswirkungen auf die Spermienmotilität sicher verwendet werden.”

1% Lösung MB direkt in Spermien und sie bewegen sich nicht mehr… Super, wenn man die Menge zählen will, schätze ich, schlecht wenn es um Beweglichkeit geht.

Fazit:

Der Artikel, der gerade durch die Kanäle wandert und belegen soll, dass MB ein gefährliches Produkt ist, bestätigt, dass es ein häufig eingesetztes Medikament ist.

Die Daten, welche die Gefährlichkeit belegen sollen, beziehen sich auf Pflanzen, Hefen oder belegen das Gegenteil von dem, was sie eigentlich referenzieren sollen.

Warum wird die Gefährlichkeit von MB in diesem Artikel so künstlich betont?

Es geht um Gewässerreinigung!

Wenn eine Substanz nicht gefährlich ist, ist kein Bedarf vorhanden, sie aus dem Gewässer zu entfernen.

“Ästhetisch gesehen kann die charakteristische Färbung von MB Bäche oder Flüsse unattraktiv machen [58].”

Weil also jemanden blaues Wasser ästhetisch stört und er seine Gewässerreinigungsmethoden publizieren will, wird die Gefahr von MB künstlich aufgeblasen in diesem Artikel.

Das soll nun als Beleg herhalten, dass MB für den Menschen gefährlich ist.

Ich kann dazu nur sagen:

Lest das Paper selbst und vertraut nicht schwachsinnigen KI Analysen.

Folgt den Links, welche die Behauptungen stützen sollen und prüft diese selbst.

Aktuell sind Chaosagenten unterwegs, die mit MB das gleiche Spiel durchziehen wie mit Ivermectin (Pferdepaste) oder CLD (Chlorbleiche). Fallt nicht (schon wieder) darauf herein.