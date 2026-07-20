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Manfred Johann Schmuckerschlag
2h

Gerade bekommen:

What Is Turbo Cancer?

https://www.unbekoming.com/p/what-is-turbo-cancer

An Essay on the Cocktail in the Vial, the Cation Charge State, and the Cancer That Is Not New

Unbekoming - Jul 20, 2026

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Ein Auszug:

" ... What the LNP delivered included the mRNA cargo. It also included whatever else was in the lipid package. Pfizer’s own biodistribution data, submitted as part of the Japanese regulatory dossier and widely analyzed since, showed lipid nanoparticles distributing to every organ examined within hours of injection: liver, spleen, ovaries, adrenals, bone marrow, and brain, among others. The LNPs did not stay at the deltoid injection site. They went everywhere. The Diblasi elements went with them. ..."

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Hier haben wir das Paper:

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At Least 55 Undeclared Chemical Elements Found in COVID-19 Vaccines from AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm and Sputnik V, with Precise ICP-MS

https://www.researchgate.net/publication/384844917_At_Least_55_Undeclared_Chemical_Elements_Found_in_COVID-19_Vaccines_from_AstraZeneca_CanSino_Moderna_Pfizer_Sinopharm_and_Sputnik_V_with_Precise_ICP-MS

Lorena Diblasi, Martín Monteverde, David Nonis, Marcela Sangorrín

International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research - Vol. 3 (2) , 1367-1393

https://doi.org/10.56098/mt1njj52

October 11, 2024

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... re-wiring - no doubt.

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Manfred Johann Schmuckerschlag
6h

Interessant wäre, warum man " ionisierbare kationische Lipide" eingesetzt hat.

Ich hätte da einen Verdacht ...

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WEF - Davos 2018 - ein Clip eines "Visionärs" - time stamp 2:47

https://www.youtube.com/watch?v=6qQtB4zV_Rc&t=167

- introducing a kind of re-wiring of humans.

Yuval Noah Harari - World Economic Forum

https://www.youtube.com/watch?v=6qQtB4zV_Rc

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Wir dürfen daher davon ausgehen, dass es hier nicht um "Viren" oder "Vaccine" und schon gar nicht um Medizin geht, sondern um medizin-technologische Versuche am Menschen in größtmöglichen Stil.

Daher ist auch die "Pandemie" eine Täuschung, um diese Versuche durchführen zu können.

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Im Übrigen darf ich erinnern:

mRNA, Nanolipid Particles and PEG: A Triad Never Used in Clinical Vaccines is Going to Be Tested on Hundreds of Millions of People

https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.005501.php

Alejandro Sousa, María José Martínez-Albarracín and Almudena Zaragoza Velilla

DOI: 10.26717/BJSTR.2021.34.005501

22.02.2021

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Ich denke, wie haben genug Mäuse und Menschen im Dienste dieses Verbrechens "verbraucht".

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