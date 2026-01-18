Die Konferenz fand in einem hübschen Hotel auf dem Holmenkollen statt, einem Berg außerhalb von Oslo, und wurde von der Universität Stavanger ausgerichtet. Sie markierte den Abschluss von Pan-Fight, einem zweijährigen Forschungsprojekt, das untersucht hatte, wie die Behörden in fünf EU-Ländern während der Pandemie kommuniziert hatten. Eingeladen waren um die dreißig Geisteswissenschaftler. Die Themen waren Ethik und Kommunikation in der Pandemie, und ich war ein sogenannter »Keynote Speaker«, ein Hauptredner, vor einer abschließenden Podiumsdiskussion. (S. 213)

Vom Pan-Fight Projekt habe ich in Tegnells Buch zum ersten Mal gehört.

Die haben so Einiges an Publikationen veröffentlich, die man sich mal näher anschauen sollte.

Auch in Schweden scheint man keinen großen Bedarf an einer Aufarbeitung zu haben.

Noch nie zuvor hatte die Welt so viel Geld in den Einsatz von Tests gesteckt. Nun war es an der Zeit, Bilanz zu ziehen: Waren die Tests effektiv gewesen? Hatten die Ergebnisse irgendetwas verändert? Hatte die Kontaktnachverfolgung gut funktioniert? Die FHM hatte die Pandemie hinter sich. Die Restriktionen waren aufgehoben, und alles war wie vorher. In einer Behörde geht man einfach zum nächsten Punkt der Tagesordnung über. Die Zeit für Auswertungen und Nachüberlegungen ist begrenzt, besonders in diesem Fall. Wir waren blitzschnell von einer Krise in die nächste geschlittert, seit Russland im Februar 2022 die Ukraine überfallen hatte. (S. 215)

Für mich war die Ethik während der Pandemie spannend und sehr wichtig. In der Arbeit der FHM war sie sogar zentral gewesen, zum Beispiel bei der Entscheidung, die Schulen nicht zu schließen. Mit einem deutlich erkennbar ethischen Vorgehen erhält man als Behörde das Vertrauen der Bevölkerung aufrecht. Es ist eine Frage der Balance – es gilt die Auswirkungen von Maßnahmen auf alle Mitglieder einer Gesellschaft im Blick zu haben, nicht nur auf diejenigen, die direkt von der Krankheit betroffen sind. (S. 216)

Je mehr ich über die verschiedenen Deutungen des Vorsorgeprinzips und seiner Anwendungsbereiche las, desto überzeugter wurde ich, dass wir zum Wohle Schwedens gehandelt hatten. Wir hatten das Vorsorgeprinzip berücksichtigt, ohne es zu wissen. Im Grunde ist es der viel zitierte gesunde Menschenverstand. Hätte ich aber damals mehr darüber gewusst, hätte ich die Vorwürfe, dass wir während der Pandemie unvorsichtig gehandelt hätten, stichhaltiger entkräften können. Meine Antwort hätte gelautet, die »schwedische Vorsicht« habe darin bestanden, dass wir eben nicht zu stark eingegriffen hatten. (S. 217)

Ich berichtete von den anfänglichen Sorgen der Lehrkräfte und davon, dass diese allmählich schwanden, als die Zahlen zeigten, dass Lehrer auch nicht schlimmer von Covid-19 betroffen waren als andere, die nicht von zu Hause aus arbeiten konnten. Es wurden auch Fragen gestellt, die mit meinem Vortrag nichts zu tun hatten. Warum hatte die FHM während der Pandemie in Schweden das Heft in der Hand gehabt, wohingegen in Norwegen vor allem die Politiker sichtbar gewesen waren? Ich schweifte in die Politikwissenschaften ab und antwortete, dass Norwegen eine zentralere politische Führung hatte als Schweden. (S. 217 f)

Mit dabei beim Meeting sind auch:

Bent Høie - Norwegens ehemaliger Gesundheitsminister

Frode Forland - norwegischen Staatsepidemiologe, der ist bei Gavi

Warum hatte Schweden nicht – wie Norwegen – seine Grenzen geschlossen? (S. 220)

Ich hätte da eine Idee, wenn ich mir den Staatsepidemiologen von Norwegen so anschaue.

Mitte Mai 2020 waren der WHO annähernd 4 500 schwedische Todesfälle gemeldet worden und nur knapp 250 norwegische. (S. 220) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, also im August 2022, starben ungefähr zehn Personen pro Woche an Covid-19, wobei sich die Frage stellt, ob das überhaupt eine relevante Größe ist, um die Gefährlichkeit einer Krankheit zu bewerten. (S 220)

Abgerechnet wird aber immer zum Schluss. Und da steht Schweden deutlich besser da, als Länder mit deutlich restriktiveren Maßnahmen.

Heute wissen wir, dass das Zusammenwohnen von mehreren Generationen in einem Haushalt aus Infektionssicht mit Risiken behaftet ist. Im Vergleich zu Norwegen leben in Schweden bedeutend mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Wer aus Afrika oder dem Nahen Osten stammt, lebt tendenziell häufiger in einem Mehrgenerationenhaushalt. (S. 221)

Das Thema hatten wir schon. Da Problem bei den hohen Sterberaten waren die Migranten, etwas, was den Linken nicht passen wird.

Bevor man also das Pandemiemanagement und die Übersterblichkeit von Ländern miteinander vergleicht, ist es wichtig, herauszustellen, welche Faktoren hier eine Rolle spielen. Man kann auf viele Arten messen, aber egal wie man auch misst: Schweden landet weltweit unter den Ländern mit der niedrigsten Übersterblichkeit in der Pandemie. (S. 221)

Das bestätigt auch der Lancet mittlerweile, etwas, was Dr. Osten nicht in den Kram passen dürfte.

Und noch etwas dürfte Dr. Osten nicht in den Kram passen:

Ein halbes Jahr danach wurde eine vergleichende Studie zur Infektionsverbreitung in Dänemark, Norwegen und Finnland gemacht. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Schulschließungen keinen Einfluss auf die Verbreitung der Krankheit gehabt hatten. (S. 222)

Leider zitiert Tegnell die Studie nicht. Man findet nur eine andere Studie ganz am Ende:

Hallin AE, Danielsson H, Nordström T, Fälth L. No learning loss in Sweden during the pandemic evidence from primary school reading assessments. Int J Educ Res. 2022;114:102011. doi: 10.1016/j.ijer.2022.102011. Epub 2022 Jun 2. PMID: 35677729; PMCID: PMC9162440. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35677729/

Wenn jemand weiß, welche Studie Tegnell meint, bitte in die Kommentare

Es gilt allerdings zu bedenken, dass in vielen Ländern ein enormer politischer Druck herrschte, schnell strenge Maßnahmen einzuführen. Meiner Ansicht nach ließ dieser Druck keinen Spielraum für Diskussionen dieser Art. (S. 227)

Die Frage ist nun, wer hat diesen politischen Druck erzeugt?

Die Politiker selbst, aus Angst, aus Machtgier, aus Geldgier?

Oder die Medien aus Angst und Machtgier, aus Geldgier?

Wissenschaftliche Gründe gab es nie, für keine einzige der Maßnahmen.

Tegnells Einstellung zu WHO und internationaler Zusammenarbeit

Tegnell gibt einen Einblick in die Gründe für ein koordiniertes Vorgehen unter der Leitung der WHO. Aus Sicht eines Epidemiologen mögen diese Gründe sogar im Sinne der Bevölkerung sein und gar nicht böse gemeint sein.

Viele Jahre war die FHM in ein EU-Projekt involviert, das von der Universität Galway geleitet wurde und zum Ziel hatte, für Europa Werkzeuge zu entwickeln, um das Pandemiemanagement in der Union zu verbessern. Dazu hatte die Universität eine ganze Reihe verschiedener Akteure zusammengebracht, von den Armeen der EU-Länder bis zu Kommunikationsagenturen. Die Werkzeuge bestanden in Analysemethoden, um die Pandemieentwicklung abzuschätzen, und in digitalen Möglichkeiten zur Datendarstellung und Krisenkommunikation. (S. 228)

Pandemie? Was für eine Pandemie? War die COVID-Plandemie nur die umbenannte Influenza? Diese Frage stellt sich Tegnell nicht ein einziges Mal. Auch nicht, warum die Influenza plötzlich verschwunden war.

Denn die nächste Pandemie kommt bestimmt, vielleicht sogar früher als gedacht. (S. 233)

Was für eine Pandemie?!

Weder WHO

Noch RKI konnten 2020 eine Pandemie finden. Weder damals noch 2025, wo die ARE-Werte höher waren.

Wovon redet der Autor?

Davon abgesehen, dass es keine Pandemie gab, so glaubt Tegnell leider auch, dass es wieder eine Pandemie geben kann.

Auch er will aus den letzten Jahren eigentlich nur lernen, wie man es das nächste Mal besser macht, statt an die Wurzel des Problems zu gehen: Es gab gar keine Pandemie.

Das letzte Kapitel des Buches ist also eine Darstellung der Sichtweise der Menschen, die glauben, aus der letzten (nicht existenten) Pandemie für die nächste (eingebildete) Pandemie lernen zu können (ohne das eigentliche Problem zu erfassen).

Die Impfstoffverteilung ist der große Knackpunkt. Sein Einsatz macht es möglich, aus einer Pandemie auszubrechen. Da man nie weiß, wann die Katastrophe eintritt, müssen die Verträge vorher fertig sein. Die einzelnen Länder taten, was sie für sich selbst für angebracht hielten. Wenn alle Staaten allerdings eigene Reiseeinschränkungen in verschiedenen Varianten einführen, ist das Chaos unabwendbar. Man strandet irgendwo und sitzt fest, wofür es während Covid-19 viele Beispiele gab. (S. 234)

Tegnell plädiert für ein vorher abgesprochenes, koordiniertes Vorgehen, bei welchem die Verträge bereits vorher alles regeln.

Das mag sinnvoll klingen, wenn es wirklich gefährliche Pandemien geben könnte, was unmöglich ist, weil ein Virus normalerweise entweder tödlich oder Pandemisch ist.

Nachdem Tegnell selbst geschrieben hat, dass die Impfung eine Übertragung nicht verhindert hat, plädiert er wieder für den Einsatz von Impfungen. Er merkt gar nicht, dass er sich selbst widerspricht, weil er im Glaubenskonstrukt der rettenden Impfung gefangen ist.

Ironischerweise weiß man aus früheren Erfahrungen, dass Reiseverbote, wenn überhaupt, äußerst geringe positive Effekte auf die Infektionsverbreitung haben. Zu Beginn können sie eine gewisse Rolle spielen, doch sie werden sehr schnell so gut wie sinnlos – etwas, worauf die WHO die ganze Krise hindurch konsequent hinwies. (S. 235)

In dem Fall wäre ich sogar pro WHO, wenn so ein Schwachsinn in der nächsten eingebildeten Pandemie verboten wäre.

Für diejenigen, die sich wegen der WHO Regeln Sorgen machen, hier eine beruhigende Nachricht:

Die Regelverstöße, die die einzelnen Länder der WHO bekannt gegeben hatten, sind dokumentiert. Als ich untersuchte, welche Länder gegen die WHO-Covid-19-Vorgaben verstoßen und Reiserestriktionen erlassen hatten, wurde klar: Nur einige wenige hatten ihre Regelverstöße gemeldet. (S. 236)

Wer sich nicht an die WHO Regeln hält und das einfach nicht meldet, der geht straflos aus. Das dürfte für die meisten Länder Entwarnung bedeuten. Nur… bei der Deutschen Mentalität und ihrem Wahn sich an Regeln zu halten, bin ich mir nicht sicher, obwohl man 2020 gegen die Regeln der WHO verstoßen hat mit dem Einführen der Reisebeschränkungen.

Jetzt versuchen die Länder der Welt zu verhindern, dass sich vergleichbare Situationen wiederholen, indem sie innerhalb der WHO über eine neue sogenannte Pandemievereinbarung verhandeln. Darin wird es unter anderem um eine Straffung des Regelwerks gehen, um die Länder zu einem stärker gemeinsam ausgerichteten Handeln zu bewegen – oder zumindest dazu, sich mit den jeweiligen Restriktionen nicht gegenseitig zu schaden. Auch die Verteilung von Ressourcen wird einen Teil der Vereinbarung ausmachen. (S. 237)

Wenn man den neuen WHO Pandemieplan so sieht, kann ich nachvollziehen, dass Menschen wie Tegnell den gut finden. Die Frage ist nur, wird sich dann das Schwedische Vorgehen oder das Deutsche Vorgehen durchsetzen?

Des Weiteren sagte Tegnell doch selbst, dass jedes Land anders ist. Das jeder Landkreis selbst entscheiden soll. Nun plädiert er jedoch für ein gemeinsames, koordiniertes Vorgehen der Staaten. Koordiniert in dem Sinne, dass jede Region machen kann, was für sie am besten ist, also nicht koordiniert vorgehen oder eine Regel für alle? Das widerspricht sich.

Uganda war dafür ein gutes Beispiel. Am 21. März 2020 wurde der erste Covid-19-Fall des Landes gemeldet, und eine knappe Woche später wurde ein strenger Lockdown verhängt. Von allen Ländern in der Welt hielt Uganda seine Schulen während der Pandemie am längsten geschlossen fast zwei Jahre. Allerdings wurde Uganda nicht besonders schwer getroffen. Anfangs ließen die Behörden den Schulunterricht im Fernsehen ausstrahlen, aber das wurde aus Geldmangel abgebrochen. So standen 15 Millionen Kinder ohne jeglichen Unterricht da. Schon vor 2020 hatte das Land eine der weltweit höchsten Raten an minderjährigen Müttern. Diese Zahl stieg während der Pandemie weiter. (S. 240)

Was nun? Gemeinsames, koordiniertes Vorgehen oder Ausnahmen für Länder wie Uganda?

Auch der Zugang zu Impfstoff ist entscheidend für eine gute öffentliche Gesundheit. Als Folge der Covid-Restriktionen, eines überlasteten Gesundheitswesens und der Priorisierung von Covid-Impfstoff gab es keinen Zugang zu lebenswichtigen Impfungen gegen tödliche Krankheiten wie Masern und Polio. (S. 241)

Tödliche Krankheiten wie Masern und Polio? Ernsthaft? In welcher Welt lebt Tegnell? Ich spare mir an dieser Stellen des Exkurs zu Masern und Polio.

Während der Pandemie hatten wir in der FHM keinen Zugang zu den Daten, die wir gebraucht hätten, um korrekte Meldungen an die internationalen Stellen weiterzugeben. Das betraf zum Beispiel die Analyse der Auswirkungen des Impfstoffs auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Es gibt keine nationale Datenerhebung, was zur Folge hatte, dass die FHM täglich die Homepages der 21 Regionen nach Informationen durchkämmen musste, eine äußerst zeitraubende Arbeitsweise. (S. 246f)

Das PEI hatte alle Daten und hat gesehen, dass nichts los war. Wozu gibt es sonst Sentinell Praxen. Man hatte sogar eine App zu Echtzeiterfassung der Nebenwirkungen, die bis heute nicht ausgewertet ist. Was bringen einem Daten, wenn man nicht nach ihnen handelt und sie ignoriert? Das würde ja eine datenbasierte Vorgehensweise voraussetzen, die auch mal der Politik quer schießt. Aber selbst Spahns Aussage zur Pandemie der Ungeimpften traute man sich nicht zu korrigieren.

RKI-Protokoll vom 5. November 2021: "In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt, Gesamtbevölkerung trägt bei.”

Was bringen Echtzeitdaten, wenn man nicht danach handelt?

Schweden hat also auch keine nationale Datenerhebung zu Impfschäden. Tegnell äußert sich in seinem Buch auch nicht zu diesem Thema. Ist die Aussage “Das betraf zum Beispiel die Analyse der Auswirkungen des Impfstoffs auf verschiedene Bevölkerungsgruppen.” ein dezenter Hinweis, dass ihm Schäden bekannt sind?

Auch Tegnell propagiert noch Post-COVID als gesellschaftliches Problem.

Einige Covid-19-Erkrankte leiden auch nach einer überstandenen Infektion noch an Symptomen oder weisen später als Folge der Infektion neue Symptome auf. (S. 251)

Haben sich diese Menschen vor oder nach der Injektion infiziert?

Obwohl Tegnell für seine Behörde gerne mehr Daten hätte, findet er Transparenz, was seine Behörde angeht nicht so toll, weil das Arbeit macht.

Gleichzeitig führten die gesteigerte Sichtbarkeit und das Interesse an unserer Tätigkeit dazu, dass wir streng unter die Lupe genommen wurden. Was in einer demokratischen Gesellschaft absolut in Ordnung ist. Aber die Größenordnung war in diesem Fall enorm und von uns nicht zu bewältigen. Journalisten verlangten, einen großen Teil unserer externen E-Mail-Kommunikation einsehen zu dürfen. Formulierungen wurden aus dem Zusammenhang gerissen und in der Medienberichterstattung verwendet. Das führte zu vielen Missverständnissen. (S. 256)

Sieht man in UK genauso, die Todeszahlen könnte missverstanden werden.

Beim PEI schiebt man Presse IFGs nun einen Riegel vor, indem man sagt, das PEI ist nicht zuständig, man müsse das BMG fragen.

Das RKI hat von Anfang an darauf gesetzt, dass man für sein Recht klagen muss.

Fauci versuchte FOIA Anfragen durch die Nutzung privater Emails zu verhindern.

Alles nur wegen zu viel Arbeit oder weil man die Bevölkerung nicht verunsichern wollte?

Wenn man weiß, dass die EMail jederzeit angefordert werden können, wird man sich nicht mehr so frei austauschen, das beschreibt auch Tegnell. Er vermeidet ab dem Punkt Emails und telefoniert. Natürlich nur, um Missverständnisse durch aus dem Zusammenhang gerissener Emails zu vermeiden.

Ideen auszutauschen, wurde brenzlig, und wir in der Behörde fürchteten, dass ein solcher Austausch zu Missverständnissen führen könnte. Missverständnisse konnten schlechtere Voraussetzungen dafür schaffen, korrekte Informationen zu veröffentlichen. Dies hatte seinerseits zur Folge, dass wir im Prinzip damit aufhörten, eine offene, unvoreingenommene Diskussion per Mail zu führen, nicht zuletzt zwischen den nordischen Ländern. Stattdessen telefonierten wir miteinander, doch es war stressig, das im Tagesgeschäft unterzubringen. In der Folge blieb ein Teil unseres Ideenaustauschs auf der Strecke, was ich für keine gute Entwicklung hielt. Ich dachte viel darüber nach, wie viel unsere E-Mail-Konversationen den Journalisten offenlegten. (S. 257)

Die Frage ist, wer hat den Druck zum Handeln erzeugt? Woher kam dieser Druck sinnlosen Aktionismus zu erpressen bei einer eingebildeten Pandemie?

Parallel dazu herrschte ein großer Druck, zu handeln und mehr zu unternehmen. (S. 259)

DAS muss das nächste Mal, wenn jemand so eine Plandemie lostreten will, sofort unterbunden werden.

Auch Schwachsinnsideen wie eine Pandemie stoppen zu wollen, müssen in Zukunft verhindert werden. Pandemien können nur durch nicht gefährliche Pathogene hervorgerufen werden, sonst wäre die Infektion selbstbegrenzed. Eine Pandemie ist also gut, weil nicht tödlich für die meisten Menschen.

Ein anderes Beispiel ist die Möglichkeit, eine Pandemie zu stoppen. Kein Land sagte direkt, dass es vorhatte, Covid-19 aufzuhalten, aber mehrere Länder schienen zu glauben, dass sie einer Infektionsausbreitung entgehen konnten. Aus einer langen historischen Erfahrung heraus wissen wir, dass das noch nie möglich gewesen ist. (S. 260)

Nie wieder darf es NO COVIDioten geben.

Tegnell hat möglicherweise eine Erklärung, warum die Menschen so an Dr. Ostens Lippen klebten und seinen Podcast zur täglichen Messe der neuen Corona Religion erhoben. Tegnell hat etwas ähnliches erlebt.

Vielleicht hatte all der Fokus auf mich mit der Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit zu tun. In einer Krise sucht man nach jemandem, an dem man sich festhalten oder den man beschuldigen kann. Die Pressekonferenzen mit mir waren eine Konstante in einer aufwühlenden Zeit. Vielleicht wurden sie zu einer Art modernem Lagerfeuer. Um ein solches Feuer sitzt man, erzählt und tauscht Erfahrungen aus. (S. 282)

So wie die Menschen Dr. Osten vergötterten, schrieb Dr. Alban, der singende Zahnarzt, ein Lied über Anders Tegnell.

Aktuell, da ich diese Zeilen schreibe, sehe ich nicht, dass eine Reflexion auf gesellschaftlicher Ebene in Schweden stattfindet. Wir setzen uns nicht zusammen, um über Covid-19 zu sprechen. Es gibt keine großen Treffen mit Schlüsselakteuren aus dem Gesundheitswesen oder der Gastronomiebranche. Im staatlichen Budget sind keine Pandemiepläne zu entdecken, geschweige denn bei anderen politischen Aktivitäten. […] Es müssen Ressourcen dafür bereitgestellt werden, die Pandemie aufzuarbeiten.(S. 283)

Tegnell wünscht sich eine Aufarbeitung, in Deutschland versucht man sie durch Enquette Kommissionen zu verhindern. Verdrängung statt Verarbeitung geht aber in den seltensten Fällen gut.

Ich wäre für Lehrstühle an einigen Unis, wo Menschen, die sich schon in die Thematik eingearbeitet haben, dieses Thema in einem finanziell geschützten Rahmen den Rest ihres Lebens aufarbeiten können. Ich hätte gerne so einen Lehrstuhl, wenn ich ehrlich bin. Die Aufarbeitung, die Sichtung der Materialien, das ist mehr als ein Lebenswerk und wird viele Doktorarbeiten umfassen. Das ist ein interdisziplinäres Projekt, in welches Biologie, Medizin, Ethik (Religion oder Philosophie), Chemie, Physik, Politik, Kulturstudien (verschiedene Sprachen), moderne Geschichtswissenschaften, Psychologie… eingebunden werden müssten, um das Problem regional und global zu erforschen.

Ich glaube nicht, dass man damit rechnen kann, dass etwas so Großes automatisch in Behörden, Unternehmen, im Gesundheitswesen oder im Tagesgeschäft von Organisationen geschieht, denn dann wird mit Sicherheit nichts daraus. (S. 284)

Vor allen Dingen aber sollte jede Organisation in einem ersten Schritt über die Pandemie sprechen und deren Verlauf dokumentieren. Eine eigene Reflexion durchführen. Was ist passiert, und was haben wir unternommen? Es braucht keine hochwissenschaftliche Analyse zu sein, sondern soll ein Protokoll für die Zukunft sein. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, es soll lediglich beschreiben. (S. 284)

DAS sehe ich beim PEI, RKI und BMG NICHT. Eher verbrennen die alle Unterlagen.

Was können wir für die nächste Pandemie daraus lernen? (S. 284)

Das ist eine gute Frage. Vielleicht, dass es keine Pandemie war?