Gleichzeitig explodierte die Gerüchteküche. Die WHO nannte es eine »Infodemie« – einen Strom aus wahren und falschen Informationen über das Virus, in dem sich nur schwer der Überblick behalten ließ. (S. 53)

Tegnell kommt mir an dieser Stelle ein wenig naiv vor. Er glaubt an “Infodemie” und Falschinformationen über das Virus. Er benennt diese “Falschinformationen” nicht explizit, aber ich schätze, es geht um die mittlerweile als belegt geltende Laborleak Theorie.

Generell glaubt Tegnell noch an die WHO und seine Ausführungen darüber, warum ein Pandemieplan wichtig ist, sind durchaus interessant, kommen aber erst ein wenig später.

Da es in Schweden keine Notstandsgesetze gab, mit denen man die Schweden hätte dazu zwingen können Maßnahmen zu befolgen, musste die FHM

möglichst viele, zumindest die meisten dazu bringen, sich an unsere Empfehlungen zu halten. Wie sich später herausstellte, taten das auch die meisten. Die schwedische Bevölkerung nahm es mit der Pandemie auf und richtete sich während dieser Zeit auf unglaubliche Art und Weise nach den Umständen. (S. 53)

Das war angeblich auch in Deutschland vor dem ersten Lockdown bereits der Fall. Man hat also auch in Deutschland gesehen, dass es ohne Notstandsverordnung gegangen wäre. Einem Deutschen kann man aber wohl aus Sicht eines Politikers keine Selbstverantwortung zumuten, ein Deutscher braucht Bevormundung und Regeln, die auch gnadenlos verfolgt werden.

Wir verließen uns auf die schwedische Praxis der Freiwilligkeit und Eigenverantwortung, statt auf feste Regeln zu setzen. (S. 54)

Freiwilligkeit steht im Zentrum des schwedischen Gesundheitssystems. (S. 55)

In Schweden legt man Wert auf die strikte Trennung zwischen Behörde und Regierung, wie es auch gesetzlich festgeschrieben ist. (S. 55)

Im Gegensatz dazu ist das RKI “Innerhalb des vom BMG festgelegten thematischen Rahmens ist das RKI frei in der Wahl der Forschung”

Wir haben in Deutschland leider nur eine Gewaltenteilung und keine Gewaltentrennung sagte mir einmal ein Rechtsanwalt. Deutschland ist eine präzise Sprache. Man teilt sich untereinander die Macht. Alle Behörden sind weisungsgebunden, sogar die Staatsanwaltschaften, die daher keine internationalen Haftbefehle ausgeben dürfen.

Damit wird aus der Lektüre von Tegnells Buch eines schon mal als Lehre für mich persönlich klar:

Alle Behörden müssen frei agieren dürfen und die Weisungsbefugnis der Politik muss komplett abgeschafft werden. Für immer und für alle Bereiche! Politiker sind Angestellte des Volkes und haben dem Volk nichts zu befehlen! Die Politiker haben die Anweisungen der Bevölkerung auszuführen als Diener des Volkes und anschließend für ihre Taten gerade zu stehen und gegebenenfalls zu haften. Entsprechende Haftpflichtversicherungen wären einzurichten und von den Politikern von ihrem Gehalt zu zahlen. Je höher die Möglichkeit Schaden anzurichten, desto höher der Versicherungsbeitrag. Behörden haben im Sinne der Bevölkerung zu agieren und ihr hilfreich unterstützend zur Seite zu stehen, mehr auch nicht.

Schwedens Coronastrategie, die die Regierung Anfang April 2020 veröffentlichte, hatte sechs Schwerpunkte: erstens, die Infektionsausbreitung im Land zu begrenzen; zweitens, Ressourcen für das Gesundheitswesen sicherzustellen; drittens, die Auswirkungen auf gesellschaftsrelevante Tätigkeiten zu begrenzen, viertens, die Konsequenzen für Mitbürger und Unternehmen abzufedern; fünftens, öffentliche Erregung, die möglicherweise als Folge der Ausbreitung des Coronavirus entsteht, in Schach zu halten; und sechstens, die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen. (S. 57)

In Deutschland schrieb man lieber Panikpapiere, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, damit man sie besser kontrollieren kann. Das BMI hat das Dokument mittlerweile von seiner Seite gelöscht, im Internetarchiv ist es aber noch hinterlegt bzw. bei FragdenStaat.

Auch in Schweden will die Politik zeigen, dass sie was macht und nicht nur auf ihren Händen sitzt. Aktionismus halt.

Wir empfahlen der Regierung, Versammlungen auf maximal 500 Personen zu begrenzen, nachdem wir die Publikumszahlen verschiedener Sportveranstaltungen recherchiert hatten. Mir kam diese Zahl allerdings recht willkürlich vor. Niemand an diesem Tisch war jemals an einer solchen Entscheidung beteiligt. Mehrere Länder hatten sich damals ungefähr auf das gleiche Niveau festgelegt, unter anderem die Niederlande und Großbritannien. Dennoch waren die Zahlen willkürlich. Es gab keinerlei Erkenntnisse, auf die man sich stützen konnte. (S. 58)

Die Regeln in Deutschland waren teilweise unübersichtlich und füllten 2020 schon mehre Seiten des Bürgerblatts in meinem Dorf.

Das Leben wurde auf Eis gelegt und auch der ÖPNV.

Was für ein Kontrast zu Schweden. Mein Dorf hat gerade mal ca. 3000 Einwohner. Da hätte man, nach den schwedischen Regeln, komplett normal weitermachen können. 500 Leute auf einmal bekommt man im Normalfall bei keiner Veranstaltung zusammen. Aber nein, es wurde ALLES lahm gelegt aufgrund willkürlicher Zahlen.

Diese Entscheidungen wurden im Namen des Vorsorgeprinzips getroffen. Dieses Grundprinzip, das sich im schwedischen Umweltgesetz wiederfindet, nicht aber in der Gesundheitsgesetzgebung, ist zur Risikoabwehr gedacht. Es kann auf verschiedene Arten ausgelegt werden. Im Grunde – und dafür halte ich es – ist es eine Aufforderung, neue Maßnahmen mit Bedacht zu ergreifen, etwa wenn neuartige Stoffe in der Natur freigesetzt werden sollen, ohne dass man genau weiß, welche Folgen das haben kann. (S. 59)

Das Vorsorgeprinzip im Hinblick auf den Infektionsschutz beschäftigte mich unaufhörlich. Dabei deutet vieles darauf hin, dass übertriebene Maßnahmen negative Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität hätten, und daher sollte jede Maßnahme sorgfältig gegen andere Faktoren abgewogen werden. Es gibt zu wenige wissenschaftliche Studien, aber meine eigenen Erfahrungen, sowohl beruflich als auch privat, bringen mich zu diesem Schluss. (S. 60)

Ich hielt es nie für vernünftig, die Krankheit gänzlich abblocken zu wollen. Alle Erfahrungen aus früheren Pandemien zeigten, dass dies unmöglich war. (S. 61)

Dass es unmöglich ist, Viren aufzuhalten, die potentiell sogar mit dem Wind ziehen und so Teil eines Virobioms sind, habe ich damals auch bereits angemerkt und wurde direkt mundtot gemacht. Das ist aber eine Lektion, die man sogar aus der Botanik kennt. Auch da ist man sogar bei dem Versuch Pflanzenkrankheiten auszurotten regelmäßig gescheitert.

Bei Pflanzenkrankheiten läuft es auch immer nach den gleichen Muster. Erst sind sie meldepflichtig und Pflanzen werden vernichtet, irgendwann gibt man auf und lebt damit. Immer der gleiche Schweinezyklus.

Ende März fragt man sich in Schweden:

Eine der Grundfragen der Epidemiologie hing allerdings noch in der Luft: Wie tödlich ist die Krankheit? (S. 63)

Laut der Daten der Diamond Princess, einem Kreuzfahrtschiff, eine maximal mittlere Grippe, denn selbst auf engstem Raum ist kaum einer gestorben. Eine schwere Krankheit auf einem Schiff sieht anders aus. Nach der Diamond Princess war klar, dass hauptsächlich 70+ betroffen ist und das, obwohl Panik herrschte und die Menschen zusammengepfercht waren. Unter den schlimmstmöglichen Umständen unter denen eine Krankheit ausbrechen kann, stellte sich das Virus als für unter 70 als nicht sonderlich gefährlich heraus. Das Schiff war eine absolut kontrollierte Versuchsanordnung der schlimmstmöglichen Umstände mit zusätzlich hohem Anteil der betroffener Altersgruppe. Damit hätte das Thema endgültig Ende März erledigt sein sollen.

Warum starben nun in Schweden in der ersten Welle mehr Menschen als in anderen Ländern? Auch, wenn die linksgrünversifften Woken, die 2020-2023 verbrochen haben, das ungern hören wollen: Schweden hat ein Migrationsproblem und ein Problem mit schlechter Integration der illegalen Migranten.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser fanden sich überproportional viele Patienten aus Somalia, Syrien (in geringerem Ausmaß) und dem Irak. 20 Prozent der schwedischen Bevölkerung hat Migrationshintergrund. Wir widmeten dieser Menschengruppe fortan besondere Aufmerksamkeit. (S. 69)

Und auch in Schweden waren es die Medien, die den Druck aufbauten. Das war ein Medienereignis, der der klickbaitgeilen Presse noch einmal ein Hoch bescherte vor ihrem Untergang.

Der Druck von den Medien und aus der Öffentlichkeit, exakte Antworten auf spezifische Fragen zu geben, war mit Händen zu greifen. (S. 71)

Auch in Deutschland konnte man damals einfach und billig mit Brennpunkte Zuschauerzahlen generieren. Die letzten Gassenfeger.

Nur, was man halt nicht hören will, sind wohl auch in Schweden die wahren Ursachen.

Ich suchte fieberhaft nach Antworten auf spezielle Fragen wie, wer noch überdurchschnittlich schlimm betroffen war (außer Personen mit Migrationshintergrund) und welche Maßnahme man daher als nächste ergreifen soll. (S.71)

Die Ergebnisse sprachen Klartext: Im Ausland geborene Personen in Schweden waren stärker von Covid-19 betroffen als in Schweden geborene Personen. Es gab mehr Fälle, das Risiko, in Intensivpflege zu kommen, war höher, ebenso die Sterblichkeit. Sozioökonomische Faktoren und Wohnverhältnisse stellten sich als bedeutend heraus. Das Geburtsland an sich stellte selbstredend keinen Risikofaktor dar und war laut mehreren Studien aus Schweden und anderen Ländern an andere Faktoren gekoppelt. Zu diesen gehörte ein geringes Bildungsniveau, niedriges Einkommen, Zusammenwohnen mit mehreren Menschen. Wer so lebte, hatte ein höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken und zu sterben. (S. 73)

Was für ein Zufall, genau das kam auch bei der Spanischen Grippe auch schon herauskam.

„Dass die Wohnungsgröße als Indikator für den Wohlstand eines Haushalts neben dem sozialen Status des Wohnorts die einzigen sozioökonomischen Variablen waren, die nach Kontrolle von Alter, Geschlecht und Familienstand einen unabhängigen und signifikanten Einfluss auf die Sterblichkeit hatten.“

Eine Englische Studie kam 2020 übrigens zum gleichen Schluss:

„Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass 63 Prozent des am Coronavirus verstorbenen Gesundheitspersonals schwarz waren oder einer ethnischen Minderheit angehörten“, sagte Tim Cook, Honorarprofessor an der Universität von Bristol.”

Und daher hat man in UK und Deutschland genau diese Menschen über Wochen durch Lockdowns in ihre kleinen Wohnungen gesperrt und sogar Spielplätze abgesperrt. Alles nur zum Besten des Ansehens und des Egos der Politiker, die so einmal Macht ausleben spüren konnten wie nie zuvor.

Wenn Schweden über eine bessere Testkapazität verfügt hätte, dann hätte das, glaube ich, einen Unterschied für die Altenpflege ausgemacht. Wie groß dieser Unterschied ausgefallen wäre, lässt sich nicht sagen. Dies ist eine der Fragen, die wir in Zukunft werden erforschen müssen. Gleichzeitig hätte es vermutlich nicht geholfen, dem dort angestellten Personal Tests anzubieten, wenn sie im Fall einer Erkrankung ohnehin nicht hätten zu Hause bleiben können, weil viele Zeitverträge hatten und auf das Geld angewiesen waren. Wahrscheinlich hätte es darin resultiert, dass Personen in unsicheren Arbeitsverhältnissen sich gar nicht hätten testen lassen. (S. 253)

Eine Gruppe, die wir nie in ausreichendem Maß erreichten, waren die im Ausland Geborenen. Ihre gefährdete Lage blieb über alle Infektionswellen hinweg die gleiche. Mit der Zeit testeten wir weniger, was es erschwerte, diese Personengruppe im Blick zu behalten, allerdings waren die Impfungen ein neuer Aspekt nach dem ersten Coronajahr. Die gleiche Gruppe, die wir mit unseren Verhaltensempfehlungen nicht erreicht hatten, ließ sich auch seltener impfen. Sie blieben also weiterhin gefährdeter, aber nicht allein aufgrund mangelnder Informationen, sondern auch weil sie sich nicht impfen ließen. Im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie hatte ihre Gefährdungslage einen Grund, im zweiten Jahre einen anderen. (S. 255)

Was Tegnells Glauben an Impfungen angeht, da hat der Herr leider einiges an Nachholbedarf. Nicht Impfungen, sondern bessere Hygiene und bessere Lebensumstände bringen Krankheiten zum verschwinden. Tegnell ist leider ein Gläubiger der Kirche der Impfung, so wie viele seiner Kollegen, die in diesem Glauben an den Unis erzogen wurden.

In der Praxis allerdings erreicht eine Gesellschaft niemals eine Herdenimmunität, wenn sie dabei nicht durch einen Impfstoff unterstützt wird, der der Immunität einen ordentlichen Schub verleiht. Zum Beispiel bei Kinderkrankheiten in Schweden werden im Prinzip alle Kinder geimpft, weshalb eine Herdenimmunität erreicht wird. Es gibt keine Krankheit, die sich je von selbst ausgerottet hat. Und auf natürlichem Weg eine so breit gestreute Immunität zu erreichen, dass eine Krankheit verschwindet – wenn auch nur zufällig –, geschieht so gut wie nie, weil dazu eine unglaublich kleine und isolierte Bevölkerung nötig wäre. (S. 75)

Woher will er wissen, dass es keine Krankheit gibt, die sich jemals ausgerottet hätte? Weiß er, welche Krankheiten im römischen Reich kursierten? Was war der englische Schweiß und was ist mit Encephalitis lethargica ? Diese Krankheiten scheinen von ganz alleine wieder verschwunden zu sein. So viel zum Thema “Es gibt keine Krankheit, die sich je von selbst ausgerottet hat.“ Ich kann spontan zwei benennen ohne dafür in die Antike schweifen zu müssen. Damit dürfte diese Aussage Tegnells widerlegt sein, schätze ich.

Auch in Schweden gab es die Diskussion über Herdenimmunität. Was Tegnell an dieser Stelle aber unterschlägt ist, dass zu diesem Zeitpunkt bereits 80% der Menschen kreuzimmun waren.

Die Kreuzimmuntät spielt auch für Tegnell keine Rolle, er glaubt an das angeblich neue Virus.

In meiner Welt wäre das bei jeder Krankheit ein völlig unsinniger Gedanke, aber besonders bei Covid-19, weil wir es offensichtlich mit einer gefährlichen Krankheit zu tun hatten. Wir wussten zwar immer noch nicht besonders viel über die Sterblichkeit, waren aber der Meinung, dass sie bei ein paar Prozent lag. Das Virus ohne jegliche Maßnahmen auf die Schweden loszulassen, hätte wahrscheinlich den Tod von mehreren zehntausend Menschen zur Folge gehabt. Außerdem wussten wir nicht, ob die Immunität die Krankheit stoppen würde. (S. 76)

Wie gesagt, nach der Ausbruch auf der Diamond Princess hätte jedem klar sein sollen, dass das Virus selbst unter schlimmsten Bedingungen, bei Panik, eingepfercht und mit einem hohen Anteil alter Menschen, kein Killer war. Das war spätestens April 2020 bereits klar.

Im April 2020 glaubte ich, dass Schweden schon im Mai eine Immunität erreichen konnte. Das geschah nicht. Diese Annahme fußte, wie sich später herausstellte, auf fehlerhaften Vergleichen mit anderen Krankheiten, weshalb wir die sogenannte Dunkelziffer – also die Anzahl der Menschen, die erkrankt waren, ohne davon zu wissen – überschätzt hatten. (S. 77)

Auch hier liegt er leider falsch. 80% waren Kreuzimmun und nur 20-30% der infizierten Menschen bilden überhaupt Antikörper , der Rest bügelt das mit T-Zellen ab. Eine unangenehme Wahrheit. Antikörpertiter gingen erst ab der Impfung hoch, teils durch Impfung, teils durch CARPA Reaktion auf die Impfung.

Entweder war das Virus harmlos und die Maßnahmen überzogen oder nach der Impfung ist etwas sehr seltsames passiert. Auch von Tegnell braucht man in dieser Hinsicht keine Aufklärung zu erwarten.

Die Immunität gegen Covid-19 war eine andere als etwa die bei Masern. Die Covid-19-Immunität bot einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung, aber man konnte nach wie vor erkranken und war auch weiterhin ein wenig ansteckend. Unter diesen Voraussetzungen kann es keine Herdenimmunität geben. (S. 77)

Wie generell bei allen RNA-Viren, weil diese Viren keine Korrekturlesefunktion haben bei ihrer Vermehrung und daher permanent Fehler bei der Vermehrung der RNA machen und so extrem schnell mutieren. Das ist nicht neu, das steht im Lehrbuch. Bei RNA-Viren gibt es keine langfristige Immunität, die macht man mit Zink und Quercitin platt und gut ist. Auch das ist nicht neu.

Virologisches Grundlagenwissen ist bei Tegnell auch mangelhaft, leider.

Immer wieder widersprach ich dem Ganzen in den Medien. Vielleicht passte die Story gerade gut in die Mediendramaturgie dieser Zeit, habe ich mir im Nachhinein gedacht. Mit der Zeit ebbte die Debatte ab. (S. 77f)

Die Medien als Treiber der Plandemie. Ein weltweites Phänomen.

Am 6. März (S. 89) hatte Schweden dann endlich seinen ersten Coronatoten nach zwei Monaten einer der tödlichsten Pandemien der Menschheitsgeschichte. Warum hat es so lange gedauert?

Die Belastung der Intensivstationen wurde jetzt zum Indikator dafür, wie stark die Gesellschaft zu einem gegebenen Zeitpunkt von Covid-19 betroffen war. (S. 90)

Im Prinzip ein vernünftiges Maß, wenn es nicht zur Einnahmenoptimierung missbraucht wird, wie in Deutschland, indem man gleichzeitig Betten abbaut, um Mangel zu erzeugen. 2024 war die Auslastung der Intensivbetten dann höher als 2020, aber keiner warte mehr.

Damit stellt sich durchaus dir Frage, wie sinnvoll dieser Indikator überhaupt jemals irgendwo war.

Auch in Schweden baute man ein Feldlazarett, das dann nie gebraucht wurde (S. 90f). So ein Feldlazarett ist aber auch eindrucksvoll.

Wir beschlossen daher, sämtliche Personen mit einer Diagnose mitzuzählen und diese Liste dann mit dem Totenregister abzugleichen, um zu sehen, wie viele von ihnen nach dreißig Tagen noch am Leben waren. Wer innerhalb dieser Zeit gestorben war, galt als an Covid-19 verstorben. Allerdings nahmen wir auch eine gewisse Differenzierung vor. Man konnte ja beispielsweise bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein. Solche Fälle baten wir die Infektionsschutzärzte von der Liste zu nehmen. (S. 91)

Obwohl das gegen die WHO Regel war. in UK wurden auch Unfallopfer und Modopfer als COVID-Tote gezählt. In Griechenland ist mittlerweile klar, man hat aus Kostengründen massiv überzählt . COVID-Tote brachten einfach mehr Geld in die Krankenhauskasse. Dieses Muster zeichnet sich auch in Deutschland ab.

Nach einiger Zeit sollten wir uns für denselben Parameter wie die meisten anderen Länder entscheiden: die Übersterblichkeit. (S. 92)

Am 14. April 2020 wurde im Debattenteil der Tageszeitung Dagens Nyheter ein Text veröffentlicht, der enorme Aufmerksamkeit erregte und lange nachwirkte. Der Titel lautete »Die Gesundheitsbehörde ist gescheitert jetzt muss die Politik eingreifen«. Unterzeichnet war der Text von 22 Forschern und Experten verschiedenster Disziplinen, die den Umgang der FHM mit der Pandemie stark kritisierten und der Meinung waren, wir Beamte seien »talentfrei« und die Infektionsschutzmaßnahmen nicht restriktiv genug. Ihr Fokus lag auf den Atemschutzmasken und der Frage, warum wir keine allgemeine Maskenpflicht einführten. (S. 96f) Aber in der gesamten wissenschaftlichen Literatur war kein einziger Beleg zu finden, dass das Tragen von Masken einen nennenswerten positiven Unterschied machen würde. (S. 97)

Auch in Schweden versuchten die Altmedien und die Wissenschaft(TM) mit Experten, die sinnlosen Masken durchzusetzen. Warum auch immer. Zum Glück entscheidet die Behörde nicht politisch, obwohl ein politische Entscheidung und nicht eine wissenschaftlichen Entscheidung gefordert wird.

Was waren wohl die Beweggründe dieser “Experten”?

Teil II Davor

Teil II von Seite 105 - 163 beschreibt Anders Tegenells beruflichen Werdegang und hat nicht viel interessantes zu bieten, außer einem Ebolaausbruch auf S. 137, bei dem er als dabei war und einige allgemeingültige Voraussetzungen bei Epidemien, die man bei COVID-19 irgendwie vergessen hatte in all dem Stress.

Jegliche Ausrüstung konnte nur ein einziges Mal eingesetzt werden, bevor sie verbrannt werden musste. Pro Tag waren das mehrere Kubikmeter Abfall. (S. 137)

Wenn COVID-19 so super gefährlich war, warum wurde dann das Schutzmaterial recycelt und Masken gewachsen, getrocknet, gebügelt und wiederverwendet?

Auch wichtig auf S. 142:

Um Infektionskrankheiten überwachen und verfolgen zu können, muss man die entsprechenden Kriterien definieren. Diese unterschieden sich damals noch von Land zu Land. Wir haben sie angeglichen, wodurch es möglich wurde, Situationen in verschiedenen Ländern miteinander zu vergleichen. (S. 142)

Zur Schweinegrippe schreibt Tegnell auch ein wenig.

Nach dem schwedischen Regelwerk liegt die Verantwortung für das Aufrechterhalten der Krisenbereitschaft bei den Regionen, die Regeln geben aber nicht genauer an, wie das vor sich gehen soll beziehungsweise für welche Art von Krise diese Bereitschaft gilt. (S. 146)

Die Regionen handelt also eigenständig. Warum soll Flensburg Schulen schließen, wenn es keine Fälle hat? Nur aus Solidarität mit Fällen in Freiburg im Breisgau?

Auch das mit der Impfstoffbeschaffung lief bei der Schweinegrippe 2004 ein wenig schräg:

Ich bekam mit, wie Pharmafirmen Ländern einen Deal anboten – das Versprechen, im Falle einer Grippepandemie Impfstoff kaufen zu dürfen, gegen eine jährliche Bezahlung. Eine Art Pandemieversicherung gewissermaßen. (S. 147)

Die meisten wohlhabenden Länder bissen bei dem Angebot der Impfstoffe an und schlossen Verträge über Impfstoffversicherungen mit den Pharmafirmen. […] Wir wollten im Vertrag festhalten, dass der Impfstoffverkauf an die schwedische Medikamentenversicherung gebunden sein musste. Alle Unternehmen, die in Schweden Medikamente verkaufen, sind Teil des Systems, das finanzielle Entschädigungen an Patienten leistet, die von Nebenwirkungen betroffen sind. Dieser Punkt sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt als sehr wichtig herausstellen. (S. 148)

Nebenbei

Schweden führte 1816 als eines der ersten Länder die verpflichtende Pockenimpfung ein. (S. 150)

Was Impfungen angeht ist Tegnell ein Schlafschaf. Zu den Nebenwirkungen der COVID-Plörren findet sich in Tegnells Buch auch nichts.