Am 20. September ist Anders Tegnell in einem Zoom Call mit Boris Johnson, Rishi Sunak, Dominic Cummings

und Forscher der britischen Epidemiologie-Elite an der Universität Oxford und dem Imperial College, allesamt renommierte Mathematiker und mathematische Modellierer. Manche hatte ich während meiner Zeit bei der EU Kommission kennengelernt. Im Lauf der Pandemie hatten sie sich in zwei Lager aufgespalten, eines, das harte Maßnahmen forderte, und eines, das eher auf Freiwilligkeit setzte. (S. 163f)

Die Engländer hatten also definitiv Kontakt zur schwedischen Behörde. Das hat aber nichts an ihrer Vorgehensweise geändert, falls sich jemand Hoffnung macht, dass es in Deutschland anders gelaufen wäre, wenn die Schweden mal mit unseren Verantwortungsträgern geredet hätten.

Am folgenden Tag bekam ich grünes Licht, und ein paar Wochen später saß ich dann also vor dem Rechner und beschrieb Boris Johnson und seinem Team, dass wir in Schweden auf das Prinzip der Freiwilligkeit setzten, die Menschen in ihrem täglichen Leben während der Pandemie aber trotzdem eingeschränkt hatten. Ich betonte, dass wir auf eine zweite Welle eingestellt waren, auch wenn sich diese noch nicht abzeichnete, und dass unser Denken auf Langfristigkeit ausgerichtet war. Alle unsere Empfehlungen aus dem Frühjahr galten nun im Herbst nach wie vor. (S. 164)

Zu Johnsons Team gehörten John Edmunds vom Imperial College und Angela McLean, Mitglied im Expertenkomitee der Regierung. Beide wollten sofort strengere Restriktionen einführen. Die Oxforder Forscher Carl Heneghan und Sunetra Gupta dagegen wollten abwarten; sie waren der Ansicht, dass es keine Belege für den positiven Effekt von umfassenden Abriegelungen gab. Freiwillige Maßnahmen konnten ihrer Ansicht nach mindestens genauso effektiv sein. Gupta nannte Schweden als Beispiel dafür. Ein Forscher, der nicht an dem Treffen teilnahm, war der inzwischen weltberühmte Neil Ferguson. (S. 165)

Fergusons Modell lieferte aufrüttelnde Zahlen, die weltweit einen Sturm auslösten: Bis zu 250 000 Menschen würden in Großbritannien an Covid-19 sterben, das Gesundheitssystem würde zusammenbrechen, wenn man keine strengen Maßnahmen einführte. Das Albtraumszenario des Berichts erhielt sofort große Aufmerksamkeit. Auch ich las ihn, war aber skeptisch. Das Imperial College hatte diese Werte mit verschiedenen Variablen berechnet. Etwa, wie die Ansteckung anderer durch erkrankte Personen funktionierte und wie viele in der Folge zu Tode kamen. Diese Variablen wurden dann in ein theoretisches Modell gepackt. Dieses, eine komplexe Gleichung, generierte anschließend ein Ergebnis. Zum Zeitpunkt des Erscheinens des Berichts wussten wir allerdings relativ wenig über Covid-19, weshalb ich die Werte der verschiedenen Variablen als nicht gesichert einschätzte. Unsichere Variablen sind nicht irgendein Detail, wenn man eine Prognose erstellen will, sondern von zentraler Wichtigkeit. Füttert man ein Modell mit fehlerhaften Werten, erhält man ein fehlerhaftes Resultat. (S. 165f)

Die Analytikerin und Systemwissenschaftlerin Lisa Brouwers war die FHM-Chefin für das Erstellen von Modellen. (S 167) […] Diese Expertentruppe befand nun, dass sich keine Werte berechnen ließen, denen wir trauen konnten. Grund dafür war, dass weder wir in Schweden noch irgendwer sonst Erhebungen zur Dunkelziffer angestellt hatte, also zur Anzahl an Menschen, die sich infiziert hatten, ohne als bestätigte Fälle registriert zu werden, weil sie eventuell gar nicht bemerkt hatten, dass sie krank waren. Wenn man die Dunkelziffer bei Berechnungen außen vor lässt und trotzdem versucht, ein Modell über die Infektionsverbreitung zu erstellen, begibt man sich auf dünnes Eis. Ich erachte ein solches Vorgehen als geradezu unseriös. Um abzuschätzen, wie viele Personen sich in Zukunft infizieren werden, muss man wissen, wie viele sich bereits infiziert haben und nicht mehr empfänglich für das Virus sind. Ohne dieses Puzzleteil liegt die Unsicherheit ziemlich hoch. Deshalb warteten wir, bis Ende April 2020 die ersten Studien über die Dunkelziffer in Schweden publiziert wurden. (S. 167f)

Das ECDC hat dann auch noch ein wenig modelliert, weil es so schön ist.

Auch auf EU-Ebene wurde fieberhaft gerechnet. Die europäische Infektionsschutzbehörde ECDC hatte versucht, die Effekte verschiedener Maßnahmen zu berechnen, um die Lage in verschiedenen Ländern auswerten zu können und herauszufinden, wie stark eine bestimmte Maßnahme die Infektionsverbreitung abbremste. Das theoretische Modell des ECDC untersuchte eine Restriktionsmaßnahme nach der anderen und wertete jede einzelne aus. So erhielt man zum Beispiel für Schulschließungen eine Zahl und für Quarantäne eine andere. Diese Zahlen wurden später in das Modell eingespeist. Mir war allerdings nicht ganz klar, wie die Werte für die jeweiligen Restriktionen zustande kamen. Und wie sich zeigte, passte das Modell nicht für alle EU-Länder, zum Beispiel auch nicht für Schweden. In den Berechnungen des ECDC waren die schwedischen Maßnahmen nämlich überhaupt nicht abgebildet. Abstand zu halten oder freiwillig zu Hause zu bleiben, wenn man krank war, wurde als effektlos eingestuft. Nach den Resultaten, zu denen das ECDC im September 2020 gelangte, konnte man zum Schluss kommen, dass Schweden rein gar nichts täte. Was die Einschätzung der Pandemielage betraf, unterschieden sich die Zahlen des ECDC wesentlich von unseren. Ich deutete das so, dass man von Schweden den Eindruck hatte, dass man hier die Seuche frei wüten lasse und dass dieser Mythos Einzug in die Datenarbeit auf EU-Ebene gehalten habe. Dies führte wiederum dazu, dass man die schwedische Infektionsausbreitung stark überschätzte und sie laut ECDC außerordentlich stark ansteigen würde. (S. 170f)

Darüber hinaus ist anzunehmen, dass die EU Kommission von den EU-Ländern ein annähernd gleiches Vorgehen erwartete, weshalb man ein gemeinsames, gesamteuropäisches Modell haben wollte. Doch die Realität sah anders aus, und letzten Endes handelten die Länder nach ihren eigenen Interessen. (S. 172)

Im Lauf des Herbsts kamen immer seltener Einschätzungen vom ECDC, bis sie schließlich gar nicht mehr kamen. Ich nehme an, es wurde einfach zu kompliziert, als alle Länder auf Fehler in der Methode hinwiesen. Die Episode mit den ECDC-Modellen ist mir ein Beleg dafür, wie schwierig diese Arbeit ist. Man muss für die Erstellung eines Modells die Bevölkerung und den Kontext kennen, und man braucht korrekte Daten. Doch trotz seiner offensichtlichen Mängel hatte der Bericht des Imperial College eine unerhört große Reichweite. Gemäß einer solchen Berechnung hätte Schweden im Frühjahr 2020 täglich angeblich 16 000 Intensivbetten gebraucht, wenn wir keine härteren Restriktionen einführten. Heute wissen wir, dass im Frühjahr 2020 allerhöchstens 550 Menschen pro Tag auf den Intensivstationen unseres Landes behandelt werden mussten. Die extremen Werte, mit denen man das Modell des Imperial College gefüttert hatte, hatten zu extremen Ergebnisse geführt. (S. 172)

Mit der Zeit wuchs die Kritik an dem Bericht, aber wie ich den britischen Medien entnahm, hatte Neil Ferguson das Expertenkomitee der britischen Regierung nicht deshalb verlassen, sondern aufgrund eines Skandals. Einige Monate zuvor war er selbst dabei erwischt worden, wie er gegen die Lockdown-Regeln des Landes verstieß, als er eine Frau bei sich zu Hause empfing. Die Geschichte wurde Anfang Mai 2020 öffentlich, gerade als Großbritannien Italien in der Anzahl der Todesfälle überholte. (S. 173)

Prof. Neil Ferguson ist als Berater der Regierung in Sachen Coronavirus zurückgetreten, nachdem er einen „Fehler in der Beurteilung“ eingeräumt hatte. Prof. Ferguson, dessen Ratschlag an den Premierminister zur Ausgangssperre in Großbritannien geführt hatte, sagte, er bedauere, die Botschaften zum Social Distancing „untergraben“ zu haben. The Telegraph berichtete, dass eine Frau, mit der er angeblich eine Beziehung hatte, ihn während der Ausgangssperre in seiner Wohnung besucht habe. Gesundheitsminister Matt Hancock bezeichnete dies als „außergewöhnlich” und sagte, dass er „die richtige Entscheidung getroffen habe, zurückzutreten”. Er erklärte gegenüber Sky News, dass es für Prof. Ferguson „einfach nicht möglich” sei, die Regierung weiterhin zu beraten. Hancock sagte, die Regeln zum Social Distancing „gelten für alle” und seien „todesernst”. Scotland Yard sagte, das Verhalten von Prof. Ferguson sei „eindeutig enttäuschend“, aber die Beamten „beabsichtigen keine weiteren Maßnahmen“. Nr. 10 sagte, der Premierminister stimme seiner Entscheidung zum Rücktritt zu, aber Prof. Ferguson sei nicht dazu aufgefordert worden und habe die Entscheidung selbst getroffen. „Die Regeln zum Abstandhalten dienen einem ganz klaren Zweck“, fügte der Sprecher des Premierministers hinzu.

Matt Hancock-Affäre: Gesundheitsminister entschuldigt sich für Verstoß gegen Abstandsregeln - Gesundheitsminister Matt Hancock hat zugegeben, gegen die Abstandsregeln verstoßen zu haben, nachdem Fotos von ihm, auf denen er eine Mitarbeiterin küsst, in einer Zeitung veröffentlicht wurden.

Hancock sagte, die Regeln zum Social Distancing „gelten für alle” und seien „todesernst”.

Ein hochrangiger Europaabgeordneter der ungarischen Regierungspartei Fidesz gab am Dienstag zu, an einer „Lockdown-Party“ teilgenommen zu haben, die von den lokalen Medien als „Orgie“ bezeichnet wurde und von der Brüsseler Polizei aufgelöst wurde. József Szájer erklärte in einer Stellungnahme, dass er bei der „privaten Party” „anwesend” gewesen sei, bei der laut belgischen Medien die Polizei 25 nackte Männer vorfand, darunter einen Europaabgeordneten und mehrere Diplomaten.

Der politische Druck wurde kolossal, und ich hatte den Eindruck, dass sich die britische Regierung zu resolutem Handeln in Form eines Lockdowns gezwungen sah. (S. 174)

In Schweden war der Sommer mit den niedrigsten Fallzahlen in ganz Europa ruhig verlaufen, und bis Ende September 2020 hatte uns noch keine zweite Welle erreicht. (S. 174)

Bei uns bittet die Politik die jeweilige Behörde, Vorschläge zu erarbeiten. (S.175)

Die Krankheit war nicht so ansteckend wie zunächst gedacht. (S. 176)

Aber im Frühjahr hatten Regionen mit einer niedrigen Infektionsausbreitung sich an Regionen mit einer höheren anpassen müssen. Damit hatten manche Regionen Maßnahmen einführen müssen, obwohl es bei ihnen fast kein Infektionsgeschehen gab. Ein solches Beispiel ist die Region Skåne. Unnötige Maßnahmen waren weder kosteneffektiv noch psychologisch gut. Die Akzeptanz und Befolgung der Maßnahmen konnten darunter leiden, wenn man die Leute aufforderte, sich einzuschränken, obwohl es offensichtlich nicht nötig war. Unsere Strategie für den Herbst 2020 war deshalb, die Maßnahmen stärker an die lokalen Bedürfnisse anzupassen. (S. 181)

Zur Unterstützung bekamen die Regionen eine Maßnahmenliste an die Hand, aus der sie frei wählen konnten, sobald das Infektionsgeschehen in ihrer Region an Fahrt aufnahm. (S. 181)

Zu den Maßnahmen gehörte die Empfehlung, so lange wie möglich auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu verzichten, sich nicht in Innenbereichen wie Geschäften aufzuhalten und auch von Körperkontakt zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts abzusehen. Man beschloss, die maximale Personenanzahl bis Ende November bei 50 zu belassen. (S. 183)

Unsere Juristen hatten das Gaststättengesetz geprüft und festgestellt, dass die Zeiten für den Ausschank von Alkohol reguliert werden konnten, zum Beispiel ab 22 Uhr den Ausschank von Alkohol zu verbieten. Die Gastronomie gänzlich zu schließen, war für mich keine Option, daher unterstützte ich diese Idee, und wir setzten sie um. (S. 185 f) Also fassten wir den Entschluss, der Regierung zu empfehlen, ein Alkoholausschankverbot nach 22 Uhr auszusprechen. Am 11. November 2020 wurde diese Maßnahme von der Regierung verlautbart. […] Die Kooperation der Gastronomen und die in der gesamten Gesellschaft beeindruckten mich: Fast alle nahmen unsere Ratschläge und Empfehlungen ernst und setzten sie um, ohne dass sie dazu gezwungen worden wären. Immer wieder war ich während der Pandemie ganz baff, wie viel Einsatz Schweden als Gesellschaft leistete, obwohl niemand im Detail vorgab, wie alles laufen sollte. (S. 188)

Durch einen Dialog mit dem Gastgewerbe kamen wir zu der Entscheidung, die Anzahl der erlaubten Gäste zu verringern, anstatt alle Läden zu schließen. (S. 254)

