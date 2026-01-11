Das leidige Maskenthema

Zum Jahresende landete das Thema Atemschutzmaske wieder auf unserem Tisch. Fast die ganze Welt hatte die Masken schon ab einem frühen Stadium der Pandemie empfohlen. Aber wir fanden keine neuen, schlagkräftigen Argumente, um sie für Schweden zu empfehlen. Wie konnte es sein, dass die ganze Welt falschlag und wir richtig? So hatte ich das nie gesehen, mich aber monatelang gewundert, dass so viele Länder so sehr auf die Masken setzten. Ich wurde bei Pressekonferenzen oft danach gefragt, aber für uns waren die Masken keine große Sache. Ich konnte nicht nachvollziehen, wie so viele Länder sich auf eine Maßnahme stützen konnten, deren Sinnhaftigkeit so zweifelhaft war. (S. 190)

Das RKI wusste im Januar 2020 noch dass Masken sinnlos sind. Die Gewerkschaft Verdi drängte darauf.

Ab April 2020 scheint das Makentragen zu einer politischen Angelegenheit geworden zu sein, ganz ohne Evidenz. Die Videos die das Maskentragen propagieren sollten kamen vom BMG.

Wann hat Spahn seinen Maskendeal genau eingestielt?

In er Zeit vom 04.02.2020 bis 15.04.2020 hat Spahn also außerplanmäßig Masken beschaffen lassen und dann Ende April Werbevideos geschaltet. Zufälle gibt’s

Ich habe mich damals vor allem auf das Paper der damalig in Freiburg tätigen Hygienikerin Ines Kappstein bezogen. Damit war für mich alles gesagt. Ich habe damals für die Firma, in der ich arbeitete (Spindiag, mittlerweile Insolvent, ich habe in der Probezeit selbst gekündigt) die Datenlage zusammengestellt, zwecks Sicherheitskonzept. Ich habe gegen Masken entschieden, die Chefs lüfteten nach Stoppuhr und man musste Masken tragen (wenn sie da waren), waren die Chefs (noch) nicht da, trugen viele keine Masken im Großraumbüro.

Mittlerweile hat Dr. Kappstein ein komplettes Buch zum Thema geschrieben.

Die komplette Maskenchronologie in den RKI-Files habe ich hier zusammengefasst:

Ich hätte da einer Vermutung, warum man in einigen Ländern auf Masken gesetzt hat. Wieviel hat Spahns Villa in Berlin gekostet? Diese Frage hatte natürlich nichts mit den Maskendeals zu tun, denn Spahn war nicht alleine in seinem Handeln und Mark Hauptmann von der CDU hat damit nur 997.000 Euro Provision gemacht, die er natürlich auch zurück bekommen hat. Georg Nüßlein und Alfred Sauter, CSU-Politiker gingen auch straflos aus.

Das UK-Äquivalent der deutschen Maskenaffäre ist die "mask buying affair", darin involviert waren Michelle Mone von den Konservativen und ihr Ehemann.

Ich glaube, die Antwort lag in der Politik. Die Frage hatte schnell große politische Sprengkraft entfaltet. Auf den Regierungen lastete großer Druck– man musste handeln und der Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit geben. Da passten Atemschutzmasken gut ins Bild. (S. 191)

Ja, ich glaube, die Antwort liegt in der Politik, aber nicht unbedingt wegen des Drucks, den hat sie in Deutschland mit Werbevideos selbst hergestellt, wie es scheint.

Leider sind die leichten, medizinischen Masken, die in vielen Ländern empfohlen wurden, laut der mir bekannten Forschung nicht dicht genug, um Viren abzuhalten. Wir befürchteten, dass die Maskenpflicht ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen würde, welches wiederum dazu führen konnte, dass die Menschen bei anderen Maßnahmen nachlässig wurden, wie beispielsweise beim Abstandhalten oder Zu-Hause-Bleiben, wenn man sich nicht richtig wohl fühlte. Gab es wissenschaftliche Argumente für diese Befürchtung? Nein, denn die Studienlage zu diesem Thema war sehr dürftig und ignorierte diesen Aspekt gänzlich. Aber wir waren nicht bereit, dieses Risiko einzugehen, da unsere gesamte Strategie darauf baute, die Bevölkerung dazu zu bringen, unseren Empfehlungen freiwillig zu folgen. (S. 193)

Wenn jeder einzelne von zehn Millionen Menschen drei Masken pro Tag verbrauchen würde, sprächen wir von knapp einer Milliarde Masken pro Monat. Dafür braucht man ein umfassendes Verteilungssystem. Außerdem mussten die Masken nach der Benutzung entsorgt werden. Die Logistik war also enorm, ebenso wie die Kosten. Irgendjemand musste schließlich für dieses Milliardeninvestment bezahlen. (S. 193)

Also frei aus den Kontext gerissen und frei nach Bärbel Bas muss so was keiner zahlen, weil das von Steuern bezahlt wird. So dachten sicherlich die deutschen Politiker auch schon vor 2025.

Über Entsorgung hat sich in Deutschland keiner Gedanken gemacht. Wenn man die verbrennt, ist es zumindest eine Weile warm, wenn das Gas nicht reichen sollte.

Ein knappes halbes Jahr später beschlossen wir, ihn trotzdem zu empfehlen. Denn der Raum im öffentlichen Nahverkehr wurde eng. Die Lage hatte sich verändert. (S- 193)

Empfehlen ist mitnichten per Strafe erzwingen, wie in Deutschland. In Brandenburg ist nur klar, Coronastrafen waren rechtswidrig, zurückzahlen will man das Geld trotzdem nicht.

Aber letzten Endes frage ich mich, ob es überhaupt einen Effekt hatte. Zur Rushhour sah man in der Stockholmer U-Bahn immer noch viele Menschen ohne Maske. Vielleicht wurde die schwedische Bereitschaft, unsere Ratschläge zu befolgen, dadurch gemindert, dass wir in dieser Frage eine Kehrtwende vollzogen hatten. (S. 193)

Aber auch in Schweden kam irgendwann der Punkt, wo die Gesundheitsbehörde die Politik vor schicken musste, um Maßnahmen durchzusetzen, die sie selbst nicht vorschreiben konnte.

Einige Tage nachdem die Regierung den Ausschank von Alkohol nach 22 Uhr gestoppt hatte, gab der Ministerpräsident bekannt, dass Zusammenkünfte und öffentliche Veranstaltungen mit mehr als acht Teilnehmern ab sofort verboten waren. Sowohl der Alkoholstopp als auch die Beschränkung auf acht Personen waren Restriktionen, die wir von der FHM nicht befugt waren anzuordnen. Unser Handlungsspielraum als Behörde war ausgeschöpft. Damit Schweden noch mehr gegen Covid-19 unternehmen konnte, war die Regierung am Zug. (S. 194)

Nun könnten die Coronazis an dieser Stelle natürlich jubeln. Seht ihr, Beschränkungen auch in Schweden und das per Verordnung.

Letztlich kamen die neuen Gesetze nicht sonderlich viel zum Einsatz. Der Einzug des Impfstoffs veränderte alles. Als 2021 die dritte Infektionswelle hereinbrach, waren die meisten gefährdeten Menschen bereits geschützt. (S. 195)

An dieser Stelle jubeln sicherlich die Impffans.

Das leidige Impfthema

Nur mit einem Impfstoff würden wir die Pandemie unter Kontrolle bekommen und auf andere Maßnahmen verzichten können. (S. 184)

Warum Tegnell der Meinung ist, eine Impfung würde eine Plandemie stoppen verstehe ich nicht. Die Daten sprechen mittlerweile eine deutliche Sprache. Wer aber ein kritisches Wort von Tegnell zur “Impfung” erwartet, wird enttäuscht werden. Er ist ein Gläubiger vor dem Herrn.

Warum die Sozialministerin ausgerechnet Mjölby in Östergötland aussuchte, weiß ich nicht, aber jedenfalls wurde dort Ende Dezember 2020, im Altenheim Boken, die erste Impfdosis gegen Covid-19 in Schweden verabreicht. TV-Kameras waren vor Ort und dokumentierten diesen großen Moment. »Jetzt pikst es kurz«, hört man die Krankenpflegerin Ann-Louise Broberg in dem Videoclip sagen. Einen Augenblick später ist es vorbei, und die 91 jährige Gun-Britt Johnsson blickt auf: »Hat gar nicht wehgetan.« (S. 195f)

Das Video kann man hier ansehen https://www.imago-images.com/st/0119610002

Die Idee kam von der EU-Kommission, die die Impfbereitschaft gern erhöhen, aber auch ein PR-Event aus dem Impfstart gegen Covid-19 in Europa machen wollte. In meinen Augen war die Sache so wichtig, weil die EU-Kommission eine Rolle übernommen hatte, die sie noch nie zuvor innegehabt, aber schon seit Jahren gewollt hatte: die Rolle als Organisator der Impfstoffbeschaffung. (S. 196)

Die EU wollte also aus der Impfcampagne ein europaweites PR Event machen.

In UK wurde William Shakespeare als erster Engländer geimpft.

Er starb mit 81 Jahren 6 Monate nach seiner lebensrettenden ersten Impfung.

Die Pharmakonzerne wussten, wie man mRNA-Impfstoffe herstellte, aber bei den Krankheiten, an denen sie diese bis dato getestet hatten, unter anderem Malaria, hatte man keine guten Ergebnisse erhalten. Die so gegen Malaria geimpften Personen erkrankten trotzdem daran. (S. 200)

Und daher war es diesmal (nicht) anders.

Durch persönliche Kontakte aus der Branche erfuhr ich, dass man Präparate noch testete, während man schon Produktionskapazitäten aufbaute, und man steckte ebenso viel Energie in die Garantie der Produktsicherheit wie in gewöhnlichen Fällen. (S. 201)

Das schafft rückblickend sicherlich enormes Vertrauen in die Produktsicherheit der klassischen Produkte, die seit Jahren bekannterweise mit DNA-Rückständen belastet sind.

Im Unterschied zu anderen Ländern hatten wir es in Schweden mit keinem nennenswerten Widerstand gegen den Impfstoff zu tun – laut der WHO eine der aktuell größten Bedrohungen der globalen Gesundheit. In Schweden ist die Skepsis gegenüber Impfstoffen schon immer sehr niedrig gewesen. (S. 201)

Ob das immer noch so ist? Leider liegen mir dazu keine Daten vor.

In Finnland gab es wohl eine bekannte Impfgegnerin namens Linda Karlström.

Die Impfungen stoppten die Verbreitung von Covid-19 nicht. Sie boten einen sehr guten Schutz gegen schwere Erkrankungen und Todesfälle, aber schützten nur schlecht davor, sich erneut zu infizieren. Manche Geimpfte trugen Covid-19 in sich, obwohl sie überhaupt nicht krank waren. Einige Studien aus dem Herbst hatten genau davor gewarnt, und nun war es eine Tatsache. (S. 209)

Auch Tegnell propagiert den off-label use, wie alle anderen auch. Auch er scheint die Fachinformation nicht gelesen zu haben.

Aber dennoch geht er selbst brav ins Impfzentrum.

An einem Nachmittag im April stand meine eigene Impfung an. Ich bekam einen Anruf und buchte einen Termin in der Sportarena von Linköping, wo die Massenimpfungen durchgeführt wurden. (S. 210)

Langsam, aber sicher waren alle erschöpft. Das machte sich auch in der Führungsetage bemerkbar. Man sprach die Erschöpfung direkt an. Es gab immer mehr Krankmeldungen. (S. 211)

Auch in Deutschland. Das war sicherlich nur normale Erschöpfung. Die Krankmeldungen haben nichts mit der Impfung zu tun.

Der Sprung in 2021 und der seitdem höher als sonst bleibende Krankenstand in Deutschland sind sicherlich nur Zufall.

In Schweden scheint es aber tatsächlich nicht so extrem wie in Deutschland zu sein. Da war nur ein Peak in 2020.

Obwohl ich im Alltag nicht das Gefühl hatte, dass das Eintreffen des Impfstoffs ein Meilenstein war, zeigen die uns heute vorliegenden Zahlen, dass genau das der Fall war – es gab ein Davor und ein Danach. (S. 213)