Wenn die Webseite aus der Zeit von 2020-heute verschwunden sein werden, ist das, was die Zeit überdauert, die Bücher derjenigen, die in dieser Zeit Verantwortung getragen haben. Bücher werden der nächsten Generation als Quellen dienen und vielleicht auch Zeitungsarchive, in denen Print-Ausgaben archiviert sind.

Das Netz selbst ist kurzlebig. Viele Webseite der Corona-Zeit wurden mittlerweile selbst von den “Qualitätsmedien” gelöscht.

Es ist daher wichtig, sich mit diesen Büchern bereits jetzt auseinanderzusetzen.

Ich habe schon einige Bücher aus der Zeit eingehend rezensiert:

Ugur Sahin - Projekt Lightspeed

Albert Bourla - Moonshot

Katalin Karikó - Durchbruch

An Christian Drostens Buch laboriere ich noch. Da steht so viel drinnen, was man sauber sezieren muss, da brauche ich mehr Hintergrund. Die ersten Kapitel sind aber schon seziert.

Die Liste der Literatur der Verantwortungsträger der damaligen Zeit ist aber lang und der Stapel ungelesener Bücher neben meinem Bett ist sehr hoch. Da ich aktuelle wissenschaftliche Publikationen immer bevorzugt behandel, bleibt nur wenig Restzeit für intensive Literaturanalyse.

Nun bin ich aber mit Anders Tegnells Buch durch, welches es auch auf Deutsch gibt:

Herausgeber: ‎ Benevento

Erscheinungstermin: ‎ 27. Februar 2025

Seitenzahl der Print-Ausgabe: ‎ 288 Seiten

ISBN-13: ‎ 978-3710902239

Originaltitel: ‎ Tankar efter en pandemi: Och lärdomarna inför nästa

https://www.beneventopublishing.com/benevento/produkt/der-andere-weg-2/

Der Benvento Verlag gehört irgendwie zu ServusTV, ist also ein österreichischer Verlag.

An der Stelle, an welcher Dr. Osten anfängt Falschbehauptungen über Schweden zu verbreiten, brauche ich etwas, um ihn sauber zu widerlegen.

Anders Tegnells Buch bietet sich dafür an.

Generell, bevor ich mich weiter Dr. Ostens Werk zuwende, brauche ich saubere Literatur zum widerlegen, er klagt einfach zu gerne. Die Liste der Bücher ist also etwas umfangreicher, die ich mir noch vornehmen muss, bevor ich mich wieder Dr. Osten zuwenden kann.

Generell ist Anders Tegnells Buch von Fanny Hargestam einfach lesbar geschrieben. Genau die Dr. Osten hat sich Anders Tegnell für sein Buch mit einem Journalisten, bzw. einer Journalistin zusammengetan. Anders Tegnell ist, wie Dr. Osten auch, Mediziner, aber scheint nicht promoviert zu haben, daher ein Doktor ohne Doktor, wie es scheint.

Jeder Leser liest so ein Buch durch einen anderen Rahmen (Frame). Mein Leserahmen bzw. Fokus beim lesen waren Informationen darüber, wer damals in Schweden und den nordischen Ländern welche Verantwortungen hatte und welche Entscheidungen wie und warum getroffen wurden. Des Weiteren Hinweise auf internationale Netzwerke der Behörden und Kooperationen incl. Namensnennungen.

Die Charakterisierung des Protagonisten, bzw. seines literarischen Ich, welches nicht identisch zum lebenden Menschen ist und auch nicht gleichgesetzt werden darf, ist mir beim lesen nicht wichtig, obwohl es einen großen Teil des Buches einnimmt. Anders Tegnells Werdegang, seine Familie und Hobbys ist für meine Analyse nicht wichtig.

Meine Vorgehensweise ist normalerweise so, dass ich alles, was mir beim Lesen wichtig war, in die Artikel packe und diese dann für meine weitere Arbeit als Nachschlagewerk nehme, damit ich nicht immer im Buch blättern muss und die Bücher mit mir herumtragen muss.

Die Seitenzahlen beziehen sich auf die gedruckte, deutschsprachige Ausgabe.

Geleitwort

Das Geleitweitwort des Pragmanticus ist ein wenig ärgerlich.

Fünf Jahre ist es her, dass ein vollkommen neuer Krankheitserreger, ausgehend von einem Markt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, die Welt auf den Kopf stellte.

Laut amerikanischer virologischer Gesellschaft, war das Virus mitnichten wirklich neu, zumindest im Preprint. Nach der Zensur, war dieser Teil in der endgültigen Publikation nicht mehr enthalten.

Warum heutzutage noch so etwas geschrieben wird, ist mir schleierhaft.

Vorwort

Laut Vorwort haben auch andere nordische Autoren Bücher über die Plandemie geschrieben. Es scheint so, als wenn es in jedem Land die entsprechende Literatur der Verantwortungsträger gibt, die so ihre Sicht auf die Situation für die Geschichte zementieren wollen, da sie meist die höheren Auflagen haben als die Kritiker.

Johan Anderberg - Flocken (Die Herde), das gibt es auf Englisch, daher sollte ich das wohl auch lesen und mit Tegnells Buch abgleichen.

Amina Manzoor - Pandemier!

Dieses Buch gibt es wohl nur auf Schwedisch.

Es dauerte weniger als ein Jahr. Vom Ausbruch in Wuhan im Dezember 2019 bis zur Herstellung des Impfstoffs im November 2020. Nie zuvor hat die Wissenschaft so schnell gearbeitet – oder so viel Aufmerksamkeit von den Medien und der Öffentlichkeit erhalten, im Guten wie im Schlechten. Aber die Pandemie wurde auch von einer Infodemie begleitet, die uns neben der tödlichen Krankheit auf die Probe stellte: von einer tief polarisierten Debatte, die sich aus unsicheren Forschungsergebnissen nährte, bis hin zu einem erbitterten Wettstreit darüber, welche Länder mit ihren Strategien erfolgreich waren und welche nicht. Pandemier ist eine wissenschaftlich-journalistische Darstellung des ersten Jahres der Corona-Pandemie. Amina Manzoor betrachtet die Ereignisse aus einer historischen Perspektive: von der Spanischen Grippe bis zu Covid-19 und darüber hinaus. Was wussten wir im Voraus, und was wissen wir heute? Muss die nächste Pandemie mit ebenso drakonischen Maßnahmen einhergehen? (übersetzt mit Deepl aus dem Schedischen)

Enttäuschend ist der letztes Satz des Vorwortes:

Ich hoffe sehr, dass dieses Buch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, das Verständnis für die Vorgänge während dieser drei Jahre zu erhöhen und, vielleicht noch wichtiger, Erkenntnisse für die nächste Pandemie zu liefern.

Damit ist klar, Anders Tegnell ist kein Hoffnungsträger. Er glaubt noch an Pandemien und dass diese ein Problem sind, das man managen muss. Er will für weitere Pandemien vorbereitet sein und ist auf WHO Linie.

I. Die erste Welle

Auch Tegnell war zum Zeitpunkt, als er das Buch mit schrieb, der Meinung, dass es sich um ein neues Virus handelte (S. 15).

Auch er vergleicht das verhältnismäßig harmlose Sars-CoV-2 Virus mit SARS-1 und MERS, was ich problematisch finde.

Sowohl SARS als auch MERS hatten sich vorrangig im Krankenhausmilieu verbreitet, wo es leichter als im öffentlichen Raum war, das Virus in Schach zu halten. (S. 17)

Immerhin erwähnt er, dass diese Viren keine Pandemie waren, sondern sich nur Krakenhausumfeld verbreitet haben.

Tegnell (ich bleibe der Einfachheit halber dabei, ihn als Autor zu nennen) nennt in diesem Kapitel auch Namen von Mitarbeitern und Verantwortungsträger der nordischen Länder, die wir im restlichen Europa wohl noch nie gehört haben.

Karin Tegmark Wisell - damals Laborchefin (S. 20)

Pernilla Engström - damals Medienverantwortlichen der Gesundheitsbehörde (S. 21)

Johan Carlson - Tegnells Chef (S. 21)

Bereits am 17. Januar setzte man in Schweden eine

gesonderte Arbeitsgruppe mit verschiedenen Kompetenzen besetzt ins Leben gerufen worden, da man davon ausging, dass Covid-19 so umfassend werden könnte, dass es eine eigene Unit braucht. (S. 22)

Die Frage, die ich mir stellte war: warum? Am 17 Januar war noch nichts los. Warum war man sogar in Schweden der Meinung, dass meine eine Arbeitsgruppe braucht? Waren auch in Schweden Hellseher am Werk?

Ende Januar gibt das ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) Anweisungen heraus, wie mit Reiserückkehrern umzugehen sei.

Das ECDC hatte Empfehlungen herausgegeben, wie mit den Evakuierten umzugehen sei – sie sollten täglich Fieber messen und mussten für 14 Tage nahtlos beobachtet werden. Bis dahin hatte die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen EU-Ländern funktioniert. Den Punkt mit der »strengen Beobachtung« konnte man jedoch unterschiedlich auslegen. Manche Länder richteten eigene Covid-Hotels ein. In Schweden beschlossen wir, dass darunter eine Quarantäne mit Aufenthalt zu Hause zu verstehen war.

Wenn man mit schwammigen Begriffen arbeitet und diese nicht definiert, kommen solche Extreme heraus wie teure Quarantänehotels oder eben Hausarrest. In Europa scheint nur Irland Quarantänehotels eingerichtet zu haben.

Auch Mitte Februar gab es in Schweden immer noch nur einen einzigen bestätigten Fall (S. 27) aber dennoch wuchs die Unruhe in den Regionen (S. 27). Anders Tegnell versteht nicht warum und ich auch nicht. Es gab keinen Grund für Unruhe. Ich weiß nicht, ob die Medien in Schweden auch dermaßen auf Panikmeldungen und Weltuntergangsstimmung gesetzt haben, die die deutschen Medien.

Am 17. Februar Trifft sich Anders Tegnell mit seinen nordischen Kollegen. Man scheint sich eher skandinavisch abgestimmt zu haben und nicht besonders mit dem Rest Europas koordiniert gewesen zu sein. Traditionelle Strukturen scheinen hier weiter Vorrang gehabt zu haben. Tegnell trifft sich am 17 Februar mit

Frode Forland aus Norwegen, er ist auch bei GAVI mit dabei.

Mika Salminen aus Finnland

Kåre Mølbak aus Dänemark

Thórólfur Gudnason aus Island.

Alles Namen, die man in Deutschland noch nie gehört hat und alles Länder, die man in Deutschland eher ignoriert bis vergisst.

Die Epidemiologen wundern sich über den Wunsch einer ungewöhnlich schnellen Einschätzung (S. 28). Eigentlich wollen die Epidemiologen, wie früher bereits, als nordische Länder gemeinsam agieren und sich in ihren Maßnahmen abstimmen, aber Tegnell

musste zur Kenntnis nehmen, dass Entscheidungen dieser Natur sowohl in Finnland als auch in Dänemark auf höchster politischer Ebene getroffen werden sollten. (S. 29)

Also bereits am 17 Februar, als in den nordischen Ländern praktisch noch nichts los ist, wir die nicht vorhandene Pandemie bereits zur politischen Chefsache.

In Norwegen lag die Verantwortung beim norwegischen Gesundheits- und Sozialministerium und Frode Forland wollte wohl abwarten,

welche Richtung seine Regierung einschlagen würde. (S. 30)

Schon an dieser Stelle frag sich Anders Tegnell in weiser Vorraussicht:

Ich fragte mich, wie man eine Million Schweden in eine Quarantäne zwingen könnte. Denn ungefähr so viele Menschen waren schätzungsweise während der Winterferien verreist. Dieser Ansatz war für mich aus mehreren Gründen ausgeschlossen. Das System würde zusammenbrechen. Denn wer sollte ihre Löhne bezahlen? Meine Kollegen schoben diese Frage von sich. Denn das war das Problem der Regierungen.

Und hier kommt nun der Grund, warum Schweden anders handelt konnte. Während in allen anderen Ländern die Gesundheitsbehörten politisch weisungsgebunden sind, genau wie das RKI und PEI in Deutschland, ist die Verantwortung in Schweden traditionell anders verteilt.

Die FHM musste ans große Ganze denken – sowohl an die epidemiologischen Faktoren als auch an die Konsequenzen der Maßnahmen. Außerdem fehlte uns die gesetzliche Grundlage für eine solche Aktion. Laut dem schwedischen Infektionsschutzgesetz können Zwangsmaßnahmen nur gegen Individuen ergriffen werden, die sich eindeutig infiziert haben, nicht aber vorbeugend gegen Gruppen. (S. 31)

Die schwedische FHM muss also über Konsequenzen nachdenken und kann sich nicht bequem hinter der Politik verstecken und anschließend die Hände in Unschuld waschen. Die FHM ist den Schweden direkt verpflichtet und nicht den Schwedischen Politikern.

Es gibt noch eine Besonderheit:

Das schwedische Gesetz sieht darüber hinaus eine Verhältnismäßigkeit von Risiko und Maßnahme vor. Ein Eingriff bei geringem Risiko darf also nur niederschwellig sein, was wir zu diesem Zeitpunkt als für gegeben ansahen. (S. 31)

In Deutschland gibt es diese Risikoabschätzung auch in den LANDESVERFASSUNGEN! Die Länder und Landkreise hätten diese Abschätzungen vornehmen müssen und eine Risikoanalyse anfertigen müssen. Diesen Ansatz hat man versucht in einigen Landkreisen bei der Aufarbeitung und der Zuweisung von Verantwortung zu gehen, indem man nach der Risikoanalyse gefragt hat. Es wurde aber gemauert und auf das Land und den Bund verwiesen. Klassische Verantwortungsdiffusion, OBWOHL es im Gesetzt steht.

Ein Gesetz alleine schützt also nicht notwendigerweise. Man muss es auch einhalten und durchsetzen wollen. In Schweden wollte man das offensichtlich. In Deutschland wollte man es ganz offensichtlich einfach nicht, denn die Möglichkeit hätte es gegeben.

in der folgenden Stunde begriff ich, dass die Länder verschiedene Kurse eingeschlagen hatten und fast überall die Regierungsebene die Steuerung übernommen hatte. (S. 32)

Tegnell trifft sich auf Seite 34 mit dem italienischen Botschafter Mario Cospito.

Er berichtete vom Druck auf das Gesundheitswesen und dass man gezwungen war, zu priorisieren, vor allem in den am stärksten betroffenen Regionen. Dass das Pflegepersonal krank wurde, dass es die Älteren am härtesten traf. Die Todesfälle gingen bereits in die Hunderte. (S. 35)

Die herkömmliche Definition für eine Pandemie ist klar und deutlich: eine Infektionskrankheit, an der viele Individuen erkranken und die sich in alle Kontinente der Welt verbreitet. Weitere Parameter, etwa wie viele Infizierte es geben muss, sind nicht definiert. Der Zeitpunkt, ab dem eine Epidemie, also ein großer Ausbruch einer Krankheit, zu einer Pandemie geworden ist, wird von der WHO bestimmt. (S. 38)

Und diese Entscheidung, wurde von Jeremy Farrar mit beeinflusst, das jedoch kommt erst in der Analyse zu Jeremy Farrars Buch “Spike: The Virus vs. The People - the Inside Story”. Kleiner Spoiler, der Jeremy arbeitet beim Welcome Trust.

Es ist immer wichtiger, Infizierte zu behandeln, als exakt zu wissen, wie viele Personen sich angesteckt haben. (S. 41)

Daher hat man in Deutschland die Gesundheitsämter sicherheitshalber sehr lange mit sinnloser Fallnachverfolgung personell gelähmt und mit der “Hilfe” der Bundeswehr zusätzlich belastet, als es schon klar, war, das das nichts mehr bringt. Im Dezember 2021 gaben die Gesundheitsämter aus Personalmangel die Nachverfolgung, viel zu spät, endlich auf.

Warum hat man in Schweden Zusammenkünfte nicht so rigoros und sinnlos eingeschränkt wie im restlichen Europa?

Weil es dazu einfach keine Daten gab:

Aber es gab so gut wie keine Forschung darüber, wie sich eine Infektionsausbreitung durch das Einschränken von Zusammenkünften verhindern ließ. (S. 43)

Auch in Schweden waren die Medien mit einer der Treiber der Plandemie.

Zu diesem Zeitpunkt berichteten die Medien intensiv über Covid-19, und wir teilten unseren Wissensstand bei unseren täglichen Pressekonferenzen. (S. 43)

Und das, obwohl Schweden seinen ersten COVID-19 Todesfall erst am 11. März 2020 hatte. (S. 44) Es war nichts los in Schweden und dennoch berichteten die Medien.

Die Medien als Treiber einer Plandemie wird sicherlich noch ein spannendes Forschungsfeld werden.

Was Test angeht, so ging man in Schweden besonnener vor als in Ländern mit zu viel Steuergeld.

Es war von hoher Priorität, nicht viel zu testen, sondern richtig. Qualität statt Quantität war auch schon vorher mein Mantra gewesen – unabhängig von der Testkapazität. (S. 46)

Angeblich hat Schweden auch irgendwann von einfacher PCR auf Multiplex-PCR umgestellt, und damit war die Plandemie schlagartig beendet. Leider habe ich das nur in einem Interview gehört und dazu bisher noch keine belastbaren Quellen.

Ich hatte meine Zweifel, was die Konzentration auf das Testen betraf, aber ich war ziemlich allein mit meiner Skepsis. Außerdem kam der Auftrag von weiter oben. Die Politik hatte nun das Sagen, und diese sah das Testen im großen Stil als Schlüssel in der Pandemiebekämpfung. Eine echte interne Diskussion über diese Frage führten wir in der FHM nie. Ich hätte keine schlagkräftige Argumentation vorzuweisen gehabt, abgesehen davon, dass der Umgang mit einer Pandemie ansonsten nicht so ablief. Laut dem Pandemieplan fährt man die Testungen zurück, sobald die Krankheit sich in der Gesellschaft ausgebreitet hat, da man es ohnehin nicht schafft, die Ergebnisse nachzuverfolgen, womit das Testen beinahe sinnlos ist. Normalerweise gehören Testen und Kontaktnachverfolgung zusammen. Aber nun war plötzlich Testen im maximalen Umfang angesagt, und zwar in allen Phasen. (S. 48)

Auch in Deutschland das “testen, testen, testen” eine politische Entscheidung, die nichts mit einer wissenschaftlichen Logik oder Grundlage zu tun hatte.

Bei der WHO schien das breite Testen sich zum Dogma gefestigt zu haben. Nach dem Aufruf des WHO-Generalsekretärs Tedros Adhanom Ghebreyesus, dass die Länder »testen, testen, testen« sollten, schien es mir nötig, diese Frage mit Johan zu besprechen. War das wirklich vernünftig? Lag die WHO dieses Mal wirklich richtig? Johan meinte, dass wir keine Wahl hätten. (S. 49)

Dieses sinnlose testen war also eine politische Anweisung der WHO. Cui bono?

Dänemark beschloss, seine Schulen zu schließen. Kurz darauf zog Norwegen nach. Dass unsere Nachbarn diesen Kurs dermaßen schnell einschlugen, fand ich extrem. Die Informationen, die uns zu diesem Zeitpunkt vorlagen, deuteten nicht darauf hin, dass Kinder die Beschleuniger der Infektion waren. Sie schienen sich weder selbst in besonderem Maße anzustecken, noch steckten sie viele andere an. (S. 50)

Das blieb auch so. Kinder waren nie Treiber der Pandemie. Warum andere Länder so extrem reagiert haben, weiß ich nicht, in Deutschland wir wohl Drostens Meinung einen großen Einfluss gehabt haben.

„Ich sah tatsächlich am Anfang keinen besonderen Grund für Schulschließungen. Aber dann schrieb mir in der Nacht zum 12. März 2020, um auch genau zu sein, um 00:03 Uhr eine aus Deutschland stammende Epidemiologin, […] und wies mich auf eine Studie hin, bei der der Verlauf der Spanischen Grippe in 43 amerikanischen Großstädten untersucht worden war. Die Studie belegte, dass das Verbot von Versammlungen und die Schließung von Schulen die Ausbreitung des Virus besonders effizient verhindert hatten. Das Papier war aus dem Jahr 2007, aber ich hatte es nicht gelesen. […] Ich benannte die Literaturquelle und gab an, dass Schulschließungen während der Spanischen Grippe ein effektives Mittel zur Eindämmung der Infektionskrankheit gewesen waren. Und ich gab auch den vermuteten Grund an: Dass nämlich Kinder eine besondere Rolle in Übertragungsnetzwerken spielen […]“ (Christian Drosten, "Alles überstanden?” S. 44)

Ich habe dieses Zitat bereits eingehender analysiert und dass Drosten hier die Studien zur Spanischen Grippe, die ihm nicht in den Kram passen, einfach ignoriert.

An dieser Stelle zitiert Christian nur ein Paper zu dem Thema aus dem Jahr 2007.

Es gibt aber 2 weitere Paper aus dem Jahr 2007 zu diesem Thema

Und eine Metastudie aus dem Jahr 2009, in welcher ich diese drei Studien zur Spanischen Grippe als Referenz gefunden habe.

Und wenn der Christian sich für das Thema Spanische Grippe wirklich interessiert hätte, hätte er zu dem Thema auch noch andere Publikationen gelesen und wäre vielleicht auf diese gestoßen, die zu folgendem Schluss kommt:

„Dass die Wohnungsgröße als Indikator für den Wohlstand eines Haushalts neben dem sozialen Status des Wohnorts die einzigen sozioökonomischen Variablen waren, die nach Kontrolle von Alter, Geschlecht und Familienstand einen unabhängigen und signifikanten Einfluss auf die Sterblichkeit hatten.“

Vielleicht war in Deutschland aber auch einfach Bömerman der Grund für da Leiden der Kinder,

Oder um es mit Böhmermann zu sagen: „Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19: Wirtstiere. Ständig infizieren sie sich mit irgendwelchen Viren, und was machen die unverantwortlichen kleinen Halbmenschen dagegen? Nix! Setzen sich jeden Tag in eiskalte Klassenräume.“

Als unsere Nachbarländer ihre Schulen schlossen, wuchs in Schweden die politische Unruhe, mein Chef stand währenddessen in engem Austausch mit der Regierung. Wir hatten den Eindruck, dass man uns im Grunde vertraute. Aber verschiedene Minister riefen Johan persönlich an und wollten wissen, wie man mit den Schulen angesichts der Lage am besten umgehen solle. (S. 50)

Gruppenzwang unter Politikern. Die schwedischen Politiker waren der Behörde gegenüber jedoch nicht weisungsbefugt und konnten so moderiert werden.

Die Situation setzte Johan unter Stress. Wir konnten nicht einschätzen, wie die Politiker auf unsere Haltung reagieren würden, die jüngsten Schüler im wesentlichen weiter in die Schule zu schicken wie bisher. Ob wir das durchbrächten, hing nun von der Glaubwürdigkeit und dem Verhandlungsgeschick meines Chefs ab. Aber auch was mit den Schülern der Oberstufe geschehen soll, durfte man meiner Einschätzung nach nicht aus dem Blick verlieren. Die älteren Kinder konnten ernsthaft erkranken. Bildungsexperten waren der Ansicht, dass es ihnen zuzumuten wäre, von zu Hause aus am Unterricht teilzunehmen. Daher sprachen wir uns gegenüber der Regierung für Distanzunterricht aus. Ich bewertete diese Gangart als Erfolg. Der Infektionsschutz war gegeben. Und die Politiker hatten das Gefühl, etwas im Schulbereich zu unternehmen. Und die jüngsten Kinder konnten weiter wie gewohnt zur Schule gehen. (S. 51)

Es ging also nicht um den Schutz der Schüler, es ging darum, etwas zu unternehmen und mit den Kollegen im Ausland irgendwie gleichzuziehen. Gruppenzwang entgegen aller (nicht vorhandenen) Daten.

Wir kamen zu dem Ergebnis, dass Schulschließungen keine eindeutigen seucheneindämmenden Vorteile hatten. Dagegen gab es eine Anzahl von potenziell negativen Aspekten. (S. 51)

Ein weiterer Risikofaktor war, dass die Eltern mit den Kindern zu Hause blieben, was sich wiederum auf die Kapazität im Gesundheitswesen auswirken würde, falls die dort angestellten Arbeitskräfte nicht zur Arbeit erschienen. Diese Studie hatte ich im Hinterkopf, als Dänemarks Entscheidung bekannt wurde, und ich stellte fest, dass die Pandemie sich im Rekordtempo zu einem politischen Pulverfass entwickelt hatte. Die Welt war in Panik. Diese Angst war in den obersten Entscheidungsebenen spürbar, aber auch an den Orten des Alltags, wie etwa in Supermärkten. (S. 52)

Da man Schweden nicht per Notverordnungen zu etwas zwingen konnte, anders als in Deutschland mit seiner Ermächtigungsgesetzgebung (Infektionsschutzgesetz - (Gesetz zum Schutz der Bevölkerung) ). In Schweden verzichtete man auch darauf, die Gesetze einfach anzupassen, wie es den Politikern gerade in den Kram passte obwohl es durchaus begründete Petitionen dagegen gab.

Solche Gesetze gab es in Schweden nicht.

Mit dieser Gesetzgebung wurde die Plandemie eine rein Politische Angelegenheit, und politischer Willkür war Tür und Tor geöffnet. Der Spitzname des Gesetzes war somit sehr zutreffend.