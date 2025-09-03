Das Kleine Blatt Nr. 219, 8. August 1932, S. 10

“Wie man Arzneiflecken ausputzen kann.

Auch die erfahrenste Hausfrau weiß sich oft nicht zu helfen, wenn sie Arzneiflecken aus Kleidern oder Wäschestücken entfernen soll. Sie kennt ja die Mittel nicht, die die betreffenden Chemikalien zu lösen vermögen. Und so wird es gewiss erwünscht sein, wenn wir einmal die richtige Behandlung der Arzneiflecke — wenigstens der wichtigsten — zur Darstellung bringen.

Ein Mittel, das zu Gurgelwässern, Spülungen und anderen Zwecken häufig verwendet wird, ist das Übermangansaure Kali. Um die intensiven Flecke, die diese Chemikalie hervorruft, zu beseitigen, muss man sie mit einer fünf- bis zehnprozentigen Salzsäurelösung betupfen, nachher wird gründlich mit Wasser nachgewaschen. Statt der Salzsäure kann auch eine fünfprozentige Schwefelammoniumlösung genommen werden, auch in diesem Fall muss aber nachgewaschen werden.

Jodflecke kommen bei der großen Verbreitung und vielfältigen Verwendung der Jodpräparate natürlich besonders häufig vor. Die braungelben Flecke sind aber durch zwei Chemikalien zum Verschwinden zu bingen: Man kann eine zehnprozentige Natriumthiosulfatlösung oder ein zehnprozentiges Ammoniak verwenden.

Das Natriumthiosulfat dient auch zur Nachbehandlung von Silber- oder Höllensteinflecken. Ältere Silberflecke sowie Höllenstein oder Lapisflecke werden dann durch eine zehnprozentige Jodkalilösung leicht weggebracht, doch können durch dieses Mittel nun wieder andere Flecke hervorgerufen werden, gegen die man dann das Natriumthiosulfat anwenden muss. Die Jodkalibehandlung der Silberflecken wird bei der häufigen Anwendung von Silberpräparaten Protargol, Albagin, Argentamin usw.) gegen Hals und Nasenleiden und vor allem gegen den Tripper nicht selten notwendig.

Öl und Fettflecke sind, wenn sie medizinischer Herkunft sind, gewöhnlich nicht anders zu behandeln, als es sonst auch üblich ist. Durch Benzin oder Benzol und Bügeln unter einem ausgebreiteten Filtrierpapier wird das Fett gelöst und ausgezogen. Auf diese Weise können viele Salbenflecke, auch Lanolinflecke entfernt werden. Die Mineralöle, darunter auch die jetzt gern als Darmgleitmittel verwendeten Paraffinpräparate sowie die Vaseline, werden in derselben Art behandelt. Das Leinöl, das auch in dem bekannten Brandliniment enthalten ist, putzt man mit angewärmtem Amylalkohol, dem etwas Kalilauge zugesetzt wurde. Die Flecke, die das Brandliniment hinterlässt, müssen, da das Liniment auch Kalkwasser enthält, manchmal noch mit verdünnter Essigsäure nachbehandelt werden. Gegen das Rizinusöl bewährt sich das Benzin nicht gut, man kann aber die anderen Fettlösungsmittel, Benzol, Chloroform oder Äther (sehr feuergefährlich!), verwenden. Verunreinigungen mit Lebertran sind einfach mit Seife und warmem Wasser auszuwaschen.

Die Salben enthalten nicht selten Teerzusätze. Der Teerfleck wird, falls Seifwaschung nicht hinreicht, mit Terpentinöl geputzt; es muss dann mit Benzin nachgeputzt werden, um den Ölfleck wegzubringen. Das teerähnliche Ychthyol, dass jetzt in Behandlung von Hautleiden so beliebt , macht starke Flecke, die aber unschwer mit warmem Wasser und Seife entfernt werden können.

Stark fleckende Präparate, die in der modernen Medizin immer reichlicher Verwendung finden, sind die Teerfarbstoffe. Diese pflegen sehr arge Verunreinigungen zu erzeugen, auch kleinste Mengen können große Flecke machen. Zu den Teerfarbstoffen gehört zum Beispiel das Methylviolett und das Methylenblau, das jetzt gern zur Behandlung von Erkrankungen Harnblase verordnet wird. Man nimmt es in Pillenform ein, wodurch dann eine Blaufärbung des Urins zustande kommt. Und der gefärbte Urin kann nun selbst starke Farbflecke verursachen. Zur Beseitigung der Teerfarbenflecke werden mehrere Methoden empfohlen: Waschung mit Eau de Javelle (wässrige Lösung von Kaliumhypochlorit (KClO), in einer Mischung mit Kaliumchlorid (KCl)), Waschung mit zwölfprozentiger Salzsäurelösung: in beiden Fällen muss gründlich mit Wasser nachgewaschen werden. Andere Methoden sind komplizierter und sollen hier nicht beschrieben werden.”

Javelwasser gibt es noch bei Kaufland: https://www.kaufland.de/product/507310154/

“Javelwasser wurde ursprünglich nach dem französischen Stadtteil Javelle benannt und ist ein chemisches Mittel zur Bleichung von Textilien. Teilweise wird die Chemikalie auch als Eau de Javelle betitelt.

Die Chemikalie Javelwasser besteht aus Kaliumhypochlorit, das sich in einer wässrigen Lösung befindet. Gemischt wird es zusätzlich mit Kaliumchlorid. Teilweise kommt auch eine Mischung mit Natrium anstelle des Kaliums vor.

Seine Wirkung entfaltet Javelwasser durch seine oxidativen Eigenschaften, es kann also Elektronen aufnehmen. Da es eine Base ist, kann es zudem Bindungen spalten und neue Bindungen eingehen und dadurch Moleküle ändern.

Meist wird Javelwasser als Bleichmittel von Textilien verwendet. Diese Wirkung wurde von Claude-Louis Berthollet entdeckt, der die Anwendung zur Bleichung auch eingeführt hat. Zudem werden auch Stockflecken dadurch entfernt.

Diese Wirkung kommt dadurch zustande, dass Javelwasser besonders Proteine und Fette spalten kann und so die großen Moleküle in Bruchstücke zerteilt werden.

Hinzu kommt seine Funktion als Rohrreiniger. Hierbei kommt aber meistens eine Mischung aus Natrium zum Einsatz und es wird dann als Eau de Labarraque bezeichnet.

Zudem ist Javelwasser antimikrobiotisch und wird deswegen auch zur Desinfektion verwendet. Allerdings nicht zur Händedesinfektion, sondern zur Reinigung von Wasser in Schwimmbädern.

Außerdem wird die Substanz in seltenen Fällen zur Desinfektion von Kork genutzt, welcher zum Verschließen von Weinflaschen genommen wird. Jedoch können hierbei für den Weintrinker unangenehme Gerüche entstehen.

Auch diese Wirkung kommt durch die Zerstörung von Proteinen in Mikroorganismen und Bakterien zustande.”

Laut Focus: Javelwasser: Anwendung, Wirkung und Risiken | FOCUS.de

Man sollte also bei farbigen Textilien an einer Ecke probieren, die man nicht sieht, ob die Farbe gebleicht wird. Bei weißen Textilien deutlich weniger problematisch würde ich vermuten.

Hier hat jemand über die Anwendung bei Textilien berichtet: machwerk: Bleichen mit Eau de Javel

Therapie der Gegenwart Nr. 10 1916 S. 369 “Mitteilung aus einem k. u. k. Mob.-Res.-Spital. Über die Behandlung' der Typhus- und Paratyphus- (A und B) Erkrankungen mit Methylenblau. Von Dr. A. Galambos, k. u. k. Reg.-Arzt i. d. Res.

Albuminurie trat nie auf. Es ist unangenehm, dass die Urethra-und Aftergegend wie auch die Wäsche blaugefärbt werden können. Es ist aber nicht zu vergessen, dass Urin, Stuhl bei diesen Kranken infektiös sind und infolge dessen ist eine jede Verunreinigung der Wäsche schon wegen Infektionsgefahr zu vermeiden. Die blaue Farbe dient höchstens als Indikator für das Vorgehen mit den Kranken und für die Beachtung der hygienischen Maßnahmen mit den infektiösen Entleerungen. Mit besonderer Sorgfalt gelingt es auch, diese Blaufärbung beinahe ganz zu eliminieren. Übrigens lassen sich diese Flecke durch Einlegen der Wäsche in 1% ige Lysollösung (Benzalkoniumchlorid oder Chlorxylenol?) (zweimal je ein Tag) mit nachherigem Kochen in Sodalösung vollständig entfernen. Zusammenfassend kann behauptet werden, dass, wenn auch nach Verabreichung des Methylenblau kritische oder prompte Heilungen so oft wie nach intravenöser Besredka- oder Coli- Injektionen nicht vorkommen, andererseits doch dieser große Vorteil besteht, dass seine Anwendung gefahrlos ist und auch in den schwersten Fällen nicht kontraindiziert ist. Große Reaktionen (Schüttelfrost, Hyperpyrexie, kritischer Temperaturfall) werden ganz vermieden. Es kann auch von dem praktischen Arzte verabreicht werden. Kritische Heilungen traten in zirka 13 %, prompte Wirkungen in zirka 26%, ausgesprochene Beeinflussung in zirka 14% auf. In 47 % war keine Wirkung festgestellt. Schlechte Wirkung trat nie, Komplikationen nur selten auf. Rezidive wurden bisher noch nicht beobachtet. Die Mortalität betrug 3-4%. Indiziert ist ihre Anwendung in der Hand des praktischen Arztes: in jedem mittelschweren, schweren und sehr schweren Falle von Typhus, Paratyphus A und B (in den leichten Fällen wie auch im Stad. Decrementi überflüssig); in der Hand des Spezialarztes: in den schwersten Fällen dieser Erkrankungen, ebenso in Fällen schwerer Komplikationen (Pneum. croup., Myokarditis), bei denen die Reaktion auslösenden intravenösen Injektionen kontraindiziert sind; in jenen Fällen der mittelschweren und schweren Typhus-, Paratyphus-Erkrankungen, bei denen die hervorgegangene intravenöse Vaccinebehandlung wirkungslos blieb. In schwersten Fällen können nebenbei Digitalis, kalte Einpackungen verabfolgt werden. Von anderen Erkrankungen gab ich das Mittel in einzelnen schwereren, hartnäckigeren Fällen von Dysenterie mit gutem Erfolge. Ausführliche Mitteilung folgt demnächst.

Lysol gibt es auch noch in USA: Multi Purpose Cleaner Pours | Lysol US

Online bekommt man es hier: https://www.theamericanstore.de/Lysol-Clean-Fresh-118L oder hier https://drogerieusa.de/search.php?text=Lysol

Ich habe bei Wollteppichen und Baumwollshirts gute Erfahrungen mit Prino Teppichreiniger gemacht. Man muss aber mehrfach Einsprühen, das ist eine längere Prozedur über mehrere Tage.

Spülmaschinen Klarspüler hilft teilweise auch. Frische Flecken mit Klarspüler vorbehandeln und dann die Reste mit dem Prino Teppichreiniger nacharbeiten.

Das hängt etwas vom betroffenen Material ab und ob man “nur” 1% Lösung oder Pulverflecken hat. Pulverflecken sind schwieriger zu entfernen als die 1% Lösung.