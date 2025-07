Nachdem ich nun viele Artikel veröffentlicht habe, die zeigen, wo Methylenblau als nutzbringendes und heilendes Mittel eingesetzt wurde, ein wenig aus der alten Gerüchteküche von damals. Es gab auch schon früher aberwitzige Gerüchte über Methylenblau über die man nur den Kopf schütteln kann. Die Ärzte haben sich sicherlich gefreut, wenn jemand panisch in ihrer Praxis stand, weil sich jemand mit einem Tintenstift gestochen hatte.

Das kleine Volksblatt, 22. September 1943, S. 5

“Tintenstift immer noch gefährlich

Der Tintenstift, der in allen Büros, von allen Geschäftsleuten und auch in vielen Einzelhaushalten gebraucht wird, ist keinesfalls so harmlos wie er aussieht. Die unmittelbare Gefahr beginnt, wenn man sich mit ihm sticht oder wenn irgendwo eine kleine Hautverletzung vorhanden ist, in die Spuren der Tintenstiftsubstanz hineingelangen. Die Kopiermasse enthält Methylenblau, es starkes Zellgift. Sobald es in die Haut eindringt, verbreitet sich das Gift von Zelle zu Zelle und kann schwere Gewebestörungen hervorrufen. Genau so gefährlich ist es, wenn jemand beim Anspitzen eines Kopierstiftes den Staub der Kopiermasse ins Auge bekommt — aus diesem Grunde sollte auch das Ausputzen des Anspitzers streng vermieden werden. Sobald Kopierstaub in das Auge gelangt, beginnt hier nicht nur eine Zersetzung der Hautzellen, sondern es es wird auch eine Verätzung des Auges herbeigeführt. In allen Fällen von Tintenstiftverletzungen sollte deshalb so schnellstens der Arzt zu Rate gezogen werden. Ganz besonders wichtig ist es auch, dass man niemals Kindern einen Kopierstift zum Spielen gibt, der leider auch heute noch genau so giftig ist, wie vor Jahren.“