Für all jene, welche die Entwicklung der Übersterblichkeit und allgemein der Daten der COVID-Produkte auf Telegram und in den alternativen Medien verfolgt haben, alles seit Jahren bekannt.

ABER

Jetzt in zitierfähiger Form.

Man kann vor Gericht keine Substacks einreichen oder Artikel der freien Medien, wenn man diese Daten aber in Form eines peer reviewed Paper einreicht und noch einen unverbrauchten Namen hat, dann ist das entsprechende Paper juristisch verwertbar.

Ein solches Paper wurde nun endlich ohne Bezahlschranke und ohne im Mainstream verbrannte Namen veröffentlicht.

Rhodes P, Parry PI. Pharmaceutical product recall and educated hesitancy towards new drugs and novel vaccines. International Journal of Risk & Safety in Medicine. 2024;0(0). doi:10.1177/09246479241292008 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09246479241292008

SAGE Publications – Wikipedia

Sage Journals: Discover world-class research

Peter Rhodes

Gonville & Caius College, University of Cambridge, Cambridge, UK

Anaesthesia and Intensive Care Medicine, Brisbane, QLD, Australia

https://orcid.org/0009-0000-9946-0434

Peter I Parry

Childrens Health Queensland Clinical Unit, Faculty of Medicine, University of Queensland, South Brisbane, QLD, Australia

Department of Psychiatry, College of Medicine and Public Health, Flinders University, Bedford Park, SA, Australia

https://orcid.org/0000-0003-1086-0138

Wichtig an diesem Paper:

Die COVID-Injektionen werden in den Kontext alter Medikamentenskandale gesetzt, die zumindest teilweise allgemein bekannt sind.

Die hier gelisteten Pharmaskandale sind nicht alle weithin bekannt, aber zumindest einige haben es auch in den Mainstream geschafft.

Cutter Incident

Fitzpatrick M. The Cutter Incident: How America's First Polio Vaccine Led to a Growing Vaccine Crisis. J R Soc Med. 2006 Mar;99(3):156. PMCID: PMC1383764. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1383764/

The tainted polio vaccine that sickened and fatally paralyzed children in 1955. (2020, April 14). Washington Post. Retrieved November 17, 2024, from https://archive.is/1bOd1#selection-975.0-975.78

Swine Flu Vaccine 1976

Fisher, R. (2022, February 24). The fiasco of the 1976 ‘swine flu affair.’ https://www.bbc.com/future/article/20200918-the-fiasco-of-the-us-swine-flu-affair-of-1976

Vioxx

Rofecoxib – Wikipedia

Man vergleicht die COVID-Injektionen mit traditionellen Impfungen

Diese Darstellungen kennen wird meist ähnlich seit Jahren von Telegram und Twitter. Dieser Herkunft ist hier aber in den Bildgenehmigungen “versteckt”. Das Übersterblichkeitsbild ist von Edward Dowd, dessen Namen im Mainstream verbrannt ist, aber wer schaut schon, woher das Bild stammt

Fazit:

Einfache, altbekannte Argumentation mit seit Jahren bekannten Grafiken, teils aus exakten den alten, uns bekannten Quellen ABER seriös und unter unverbranntem Namen veröffentlicht und somit juristisch verwertbar.

Detaillierte Erklärung des Papers

Weitere Paper zu postmarketing Withdrawal

Viel Paper zu diesem Thema scheint es nicht zu geben. Zwei konnte ich aber finden:

Auch die EU hat auch übrigens auch immer mal Medikamente wieder vom Markt genommen und zwar aus anderen Gründen als “nur” Tod.

Lane S, Lynn E, Shakir S. Investigation assessing the publicly available evidence supporting postmarketing withdrawals, revocations and suspensions of marketing authorisations in the EU since 2012. BMJ Open. 2018 Jan 23;8(1):e019759. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019759. PMID: 29362275; PMCID: PMC5786078. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5786078/

Es gibt noch ein weiteres, aktuelleres Paper zu postmarketing withdrawals, jedoch hinter einer Bezahlschranke:

Koole SN, Huisman AH, Timmers L, Westgeest HM, van Breugel E, Sonke GS, van Waalwijk van Doorn-Khosrovani SB. Lessons learned from postmarketing withdrawals of expedited approvals for oncology drug indications. Lancet Oncol. 2024 Mar;25(3):e126-e135. doi: 10.1016/S1470-2045(23)00592-2. Erratum in: Lancet Oncol. 2024 Jun;25(6):e234. doi: 10.1016/S1470-2045(24)00222-5. PMID: 38423058. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38423058/