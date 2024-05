Ben Reich der Herrscher über Monarch Utilities & Resources, einem Großkonzern, steht vor großen finanziellen Problemen. Er bietet seinem größten Gegner dem D'Courtney Cartel an, zu fusionieren. D'Courtney lehnt ab. Reich beschließt daher, seinen Gegner zu töten.

Das Problem ist, dass in dieser Welt Telepathen leben. Die Telepathen sind in einer Gilde organisiert, die ihr Leben kontrolliert. Sie dienen der Gesellschaft und sorgen dafür, dass es keine Morde und keine Gewalt mehr gibt. Wie will man einen Mord planen und nicht erwischt werden, wenn permanent ein Telepath einen auffliegen lassen kann und der Preis für diesen Mord letztendlich Demolition ist?

Reich ersinnt einen komplexen Plan. Schon bald jedoch ist dem Detektiv Lincoln Powell klar, war der Mörder ist. Er muss nur noch beweisen wie und warum und den Zentralcomputer mit seiner Beweisführung zufrieden stellen.

The Demolished Man ist eigentlich eher ein Krimi, der irgendwann in der Zukunft spielt. Die Science Fiction Elemente sind eher zurückhaltend im Setting vorhanden, die Geschichte an sich ist eine klassische Detektivgeschichte der 50er Jahre in entsprechendem Jargon. Dementsprechend ist auch die Darstellung der Frauen in diesem Roman. Klischeehafte weibliche Figuren, wie man sie in fast allen Romanen der 50er Jahre findet. Entweder verrucht, brave Hausfrau und oder braven, soliden, dienenden Jobs. Charakterliche Tiefe sucht man bei ihnen vergeblich.

Was die Geschichte besonders und zu einem Klassiker macht, sind die Telepathen, die hier Espers genannt werden. Sie sind genau in dieser Organisationsform in das Babylon 5 Universum übernommen worden und einer der Psi-Cops der Serie wurde nach dem Autor Alfred Bester benannt.

Weiterhin bemerkenswert ist die Darstellung der telepathischen Kommunikation in Schriftbildern und erste Mischung von Schrift und Symbol wie im heutigen Internetzeitalter in Namen wie @kins. Das war der damaligen Zeit weit voraus.

Da das Setting nur sehr sparsame, fast minimalistische Hinweise auf eine Zukunft gibt, sind diese Elemente auch heute noch nicht antiquiert oder überholt, so dass das Buch selbst heute noch als Sci-Fi zu lesen ist.

Die telling names wie Ben Reich und Lincoln Powell in Kombination mit Symbolismus und Psychologie, machen das Buch auch für anspruchsvolle Leser noch lesenswert. Leider gibt der Autor selber die Interpretation häufig explizit in langen Passagen, was die eigene Interpretation häufig nur bestätigt und ein wenig schade ist. Da hätte man einige Passagen lieber streichen sollen, das hätte dem Buch mehr Tiefe verliehen.