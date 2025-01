Ich bin bei meinen Recherchen auf ein mögliches Problem gestoßen, dass erklären könnte, warum die Kombi aus Grippeimpfung und Corona-Spritze aktuell zu solchen Problemen führt:

https://edition.cnn.com/2023/10/25/health/covid-flu-vaccine-stroke-risk-study

Streng genommen ist das schon im Juli 2022 aufgefallen, hat nur keiner beachtet. Das Problem bestand aber schon letztes Jahr:

Hause AM, Zhang B, Yue X, Marquez P, Myers TR, Parker C, Gee J, Su J, Shimabukuro TT, Shay DK. Reactogenicity of Simultaneous COVID-19 mRNA Booster and Influenza Vaccination in the US. JAMA Netw Open. 2022 Jul 1;5(7):e2222241. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.22241. PMID: 35838667; PMCID: PMC9287747. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35838667/

EN: Findings from this study suggest that simultaneous administration of COVID-19 mRNA booster and influenza vaccines may be associated with increased likelihood of systemic reactions.

DE: Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass die gleichzeitige Verabreichung von COVID-19 mRNA-Booster- und Influenza-Impfstoffen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit von systemischen Reaktionen verbunden sein könnte.

Bei ganz bestimmten Grippeimpfungen steigt das Schlaganfall = Thromboserisiko bei Geschlumpften laut CNN 2023.

Das Problem bestand 2024 weiterhin:

Xu S, Sy L, Hong V, Holmquist K, Qian L, Farrington P, Bruxvoort K, Klein N, Fireman B, Han B, Lewin B Ischemic Stroke After Bivalent COVID-19 Vaccination: Self-Controlled Case Series Study JMIR Public Health Surveill 2024;10:e53807 https://publichealth.jmir.org/2024/1/e53807 DOI: 10.2196/53807

Der Mechanismus könnte sehr einfach und logisch sein.

Schritt 1: Viele Impfungen enthalten Polysorbat 80

Polysorbat 80 ist ein Wirkverstärker in ­Influenzaimpfstoffen wie Fluad® (https://www.pharmazeutische-zeitung.de/ausgabe-132017/booster-fuer-die-impfung/) oder Influsplit Terta 2023/2024 (https://www.haushaltsabteilung.hu-berlin.de/de/haushaltundpersonal/themen-a-z/03a-fachinformation-gsk-influsplit-tetra-2023-2024-1.pdf/view)

Schritt 2: Novavax nutzt Polysorbat 80 zur Bildung von virus like particles (VLP)

Die Spike-Protein in Novovax ordnen sich an und um das Polysorbat 80 zu Rosetten an, das ist das belegte Grundprinzip, auf welchem Nuvaxovid basiert.

Das Bild zeigt das Adjuvans Matrix Matrix-M™ im weißen Kreis und die virusartigen Partikel aus Spike-Proteinen im gelben Kreis. (https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.07.040).

Man hat sogar eine Vermutung, wie und wo das Spike-Protein an das Polysorbat 80 bindet:

EN: PS 80 detergent (blue) binding within the N-terminal domain (NTD) with potential hydrogen bonding with R190 and H207. The interacting residues are shown in orange. Adjacent protomers are shown in yellow and gray in (A), (C), and (D). H, His.

DE: Bindung des Detergens Polysorbat 80 (blau) innerhalb der N-terminalen Domäne (NTD) mit potenzieller Wasserstoffbrückenbindung mit R190 und H207. Die interagierenden Reste sind in orange dargestellt. Benachbarte Protomere sind in (A), (C) und (D) gelb und grau dargestellt. H, His.

(DOI: 10.1126/science.abe1502)

Ich schätze mal, diese Aminosäuren sind auch bei den Spike-Proteinen der anderen Schlumpfungen noch vorhanden.

Schritt 3 Menschen mit hohem Spike-Titer, lassen sich Polysorbat 80 spritzen

Wenn Menschen, mit (hohem) Titer an freien Spike Proteinen sich mit einem Stoff, der Polysorbat 80 enthält spritzen lassen, werden sich dann auch VLP bilden wie in Nuvaxovid?

Wenn das Produkt Nuvaxovid um Polysorbat 80 spontan zu VLP aggregiert, was spricht dagegen, dass das auch im Blut der Geschlumpften passiert?

Wenn man dann noch eine weitere Dosis der Plörre nimmt und die Spike Titer hochtreibt hat man somit theoretisch 3 Produkte bekommen:

1. modRNA Plörre

2. Eine Impfung gegen Influenza

3. Eine Nuvaxovid ähnliches Produkt, das sich aus dem Produkt von Plörre + Impfung gegen Influenza zu einem Nuvaxovid ähnlichen VLP spontan im Blut zusammensetzen könnte.

DAS könnte die teils unschönen Probleme erklären, die einige mir bekannte Ärzte nach der Influenzaimpfung dieses Jahr beobachten.

DAS könnte noch ganz andere Dinge nach sich ziehen, wie man sie von Schlumpfungen oder von Nuvaxovid kennt, selbst wenn man nur eine Grippeimpfung bekommen hat.

Schritt 4: Fazit

Ich kann diese Hypothese nicht ohne Elektronenmikroskopie beweisen. Man müsste das Serum mit Spike eines Geschlumpften in Kontakt mit Polysorbat 80 bringen und im Elektronenmikroskop schauen, ob sich diese VLP wie in Nuvaxovid ausbilden. Wäre das der Fall, dann müssten diese Menschen jeglichen Polysorbat 80 Kontakt meiden wie die Pest, so lange sie Spike im Blut haben.