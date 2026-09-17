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Sep 18

Die Realität war laut RKI-Files www.rki-transparenzbericht.de vom 28.09.2020 schon schlimm und bekannt. Proximal Origin, Corman-Drosten, EMA-Leak, TGA-FOIA usw. sind auch nicht neu. Wenn man heute nur mehr darüber weiß, wie sehr seit mindestens mehr als hundert Jahren verhöhnt und vergiftet wurde (Startpunkt Flexner-Report, kann man gerne um 1000 Jahre und Vernichtung der Wicca und Druiden verlängern), wird die Realität nicht schlimmer, nur das Wissen darüber. Erinnert Ösis an Ostbahn-Kurti und 'I wüs gar ned wissen, ned so genau..."

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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Sep 17

Da gibt's noch ganz andere Details : https://welcometheeagle.substack.com/p/vaers-backlog-of-70000-reports-is?utm_source=share&utm_medium=android&r=31oy60

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