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Maxstirner
7d

Die Banalität des Bösen wie

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HaJo Kremer
Oct 15

Schade .. aber höchstwahrscheinlich volle Absicht, dass diese Protokolle erst ab Mai 2020 starten.

Viel spannender hätte ich die Protokolle ("minutes") zu den 3 "Scientific Advice Meetings (SAM)" mit dem PEI von Februar und März 2020 gefunden.

Ich hab meine Erwartung dazu oft zum Besten gegeben, hier nochmal:

Ich gehe davon aus, dass die PEI-Beamten im Februar 2020 nach den SAM Probleme mit ihrer Wirbelsäule bekommen haben: Vom vielen Kopfschütteln oder vom vielen (Aus-)Lachen. Für mich undenkbar, dass so was sich nicht in den Minutes widerspiegele sollte.

Ende April 2020 gab Cichutek dann grünes Licht für die erste klinische Studie mit der modRNA. Völlig entgegen der Gesetzeslage! Damals lag keinerlei Tox vor! Seit Contergan (Thalidomid) undenkbar, aber hier geschehen!

Daher erst Protokolle für die Zeit danach, als Cichutek bereits offen korrumpiert war und die meisten seiner Beamten, wenn nicht alle, das auch genau so wahrgenommen haben dürften.

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