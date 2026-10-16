Teil 1-8

Entscheidungen, die den Daten widersprachen

In Teil 3 geht um Stellen, an denen eine Entscheidung oder Empfehlung von dem abwich, was die Fachleute nach der Akte als Datenlage festgestellt hatten.

Zwei Stellen betreffen nicht Daten, sondern den Umgang mit Kritik. Bei der EMA fiel das Argument, mehr Inspektionen von Impfstoffstudien „könnte Impfgegnern Munition geben“. Der PEI Mitarbeiter, der das berichtete, schrieb dazu: „dieses Argument verstehe ich nicht“. Und im November 2020 plante das PEI einen Austausch mit der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft, „um emotionaler Kritik aus Fachkreisen vorzubeugen“.

Muster 1: Die Politik ignorierte Warnungen der eigenen Fachbehörden

Muster 1 (Die Politik ignorierte Warnungen der eigenen Fachbehörden.) bestätigt sich vor allem in der Boosterphase Ende 2021.

Für 2020 trifft eher Muster 2 zu (Die Politik trieb die Fachbehörden vor sich her, und die Regulierung wurde nachträglich passend gemacht), denn die Warnungen wurden dort nicht überhört, sondern die Verfahren wurden um sie herum beschleunigt.

Für AstraZeneca im März 2021 und die Zweitimpfung im Januar 2021 gilt Muster 1 nicht.

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Muster 2: Die Politik trieb die Fachbehörden vor sich her, und die Regulierung wurde nachträglich passend gemacht

Muster 2 ist damit der stärkere Befund der PEI Akte.

Er zeigt sich in drei Formen. Erstens schuf die Politik Sonderwege wie die MedBVSV, deren erster Entwurf wissenschaftliche Abstriche ausdrücklich vorsah.

Zweitens setzte sie Termine, an die die PEI Leitung die eigene Prüfpraxis anpasste.

Drittens entstanden Empfehlungen vor der Zulassung, und die Zulassung folgte nachträglich mit Ausnahmeformeln.

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Die Rolle des PEI selbst

Die Akte erlaubt keine einfache Erzählung von der guten Fachbehörde und der bösen Politik. Es gab im PEI drei Ebenen.

Die Fachebene warnte durchgehend, oft deutlich und schriftlich.

Die Leitung bewegte sich zwischen beiden Seiten. Im November 2020 hielt das Protokoll fest: „Eine komplette und seriöse Prüfung ist die Funktion des PEI.“ Dazu die Erinnerung an das Versprechen „sicher und schnell“. Cichutek war es aber auch, der im Mai 2020 erklärte: „Das PEI muss daher über die EMA hinausdenken.“ Und er war es, der im November 2020 das Nachziehen von Validierung und Zertifizierung anordnete. Im April 2022 wollte er die Länder zunächst informieren, „dass die Charge i.O. ist“, und Abteilungsleiter Müller aus dem BMG stimmte zu: „unmittelbare Gefährdung nicht ableiten. Daher einverstanden“.

Die Rechtsabteilung schuf die Spielräume, etwa mit der Einschätzung, eine Chargenprüfung sei bei Bundesbeschaffung „nie erforderlich“, oder mit dem Vorschlag, auf eine förmliche Anhörung zu verzichten.

Zugleich stellte sie in Frage, warum die Verordnung dem PEI so weitreichende Befugnisse ohne Zustimmung des BMG gab.

Auch Ressourcenmangel spielte eine Rolle. Die Personallage in der Nebenwirkungsüberwachung war im November 2020 „eher schlecht“, es fehlten Mediziner mit Erfahrung in Impfstoffen. Im November 2021 gingen täglich rund 400 Verdachtsmeldungen ein.

Mangelnde Kapazität ist kein politischer Einfluss, sie macht eine Behörde aber anfälliger für Termindruck.

Teil 4 behandelt allgemein juristisch auffällige Stellen in den PEI-Protokollen

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