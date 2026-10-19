Teil 1-8

Das Paul Ehrlich Institut (PEI) hat die Unterlagen seines Externen Krisenstabs aus den Jahren 2020 bis 2022 veröffentlicht. Dieser Artikel vergleicht die Protokolle des PEI mit vier weitere Aktenbeständen.

Die Tabellen zeigen für jedes Thema, was jeder Bestand dazu enthält. Darunter steht eine Erklärung, wo das Ergebnis nicht für sich spricht.

Kurzfassung

1. Die Bestände stützen sich meist gegenseitig.

In 19 von 22 Themen bestätigen oder ergänzen die anderen Akten den Befund aus der PEI Akte.

2. Bei der Auffrischungsimpfung ist das Muster der nachträglich passend gemachten Regulierung am deutlichsten.

Das PEI fand keine Daten für einen Abstand unter sechs Monaten. Das RKI nannte einen Abstand von drei Monaten „nicht zulassungskonform“ und vermerkte, dass die Impfverordnung angepasst werde.

3. Zum Schutz vor Ansteckung sagen PEI und RKI dasselbe.

Das RKI hielt im Januar 2022 fest, die Verminderung der Übertragung durch Impfung sei bei Omikron „gering“. Das PEI erwartete im Juni 2022 eine „Reduktion im Schutz vor Infektion“.

4. Die EU Verträge verlagern Haftung und Rückruf auf die Mitgliedstaaten.

Der Janssen Vertrag legt die Anwendung in die „sole responsibility“ der Staaten und den Rückruf in ihre Durchführung. Das passt zur PEI Notiz, der Rückruf von XD955 liege beim BMG „als Inverkehrbringer“.

5. Beim Myokarditis Risiko von Spikevax zeigt die Zusammenschau eine Spannung.

Das BMG war am 07.10.2021 bei einem Treffen dabei, in dem es um ein viermal höheres Myokarditis Risiko nach Moderna als nach BioNTech ging. Im November 2021 sollte für Arztpraxen BioNTech begrenzt werden, Moderna aber nicht.

6. Bei AstraZeneca im März 2021 widersprechen sich RKI und PEI nicht.

Die RKI Notiz „war zu erwarten“ betraf 11 Verdachtsfälle von Thromboembolien insgesamt und entstand vor der gezielten PEI Auswertung der Sinusvenenthrombosen.

Die Bestände

Ergebnis in der letzten Spalte:

· bestätigt: Ein anderer Bestand belegt denselben Sachverhalt.

· ergänzt: Ein anderer Bestand fügt eine neue Seite hinzu.

· Spannung: Die Bestände passen nicht ohne Erklärung zusammen.

· Lücke: Kein Bestand beantwortet die offene Frage.

Beschaffung, Haftung und Zulassung 2020

Haftung: Die Bestände regeln zwei verschiedene Ebenen. Die MedBVSV betrifft die Haftung gegenüber Geschädigten. Die EU Verträge regeln, wer dem Hersteller Schäden ersetzt. Die EU Kommission hielt im Juli 2020 fest, die Freistellung wirke, wenn die Impfung auf Basis einer Zulassung erfolgt. Bei einer vorläufigen nationalen Genehmigung werde das Produkt „not put into circulation following the intention of the producer“.17 Damit passt die EU Akte zur PEI Analyse. Ein Inverkehrbringen vor der Zulassung hätte die Verantwortung zum Staat verschoben. Offen bleibt, wie die Freistellung nach den Verträgen mit der Haftung nach § 84 AMG zusammenwirkt.

Zulassungstermin: Die RKI Protokolle zeigen, dass die Fachebene im Dezember 2020 mit einer Zulassung Ende Dezember rechnete.22 Der 10.12.2020 war ein Wunschtermin der Politik für Inspektionsergebnisse.20 Die EMA erteilte die Empfehlung am 21.12.2020. Die RKI Erwartung lag also näher an der tatsächlichen Entwicklung als der politische Termin.

Daten, Dosen und Altersgruppen 2021

Sinusvenenthrombosen: Die RKI Notiz vom 12.03.2021 lässt sich leicht so lesen, als habe das RKI die Aussetzung von AstraZeneca fachlich nicht für nötig gehalten. Das trägt der Wortlaut nicht. Das RKI bezog sich auf 11 Verdachtsfälle von Thromboembolien insgesamt und schrieb „Wird geprüft“.10 Das PEI wertete mit Stichtag 12.03.2021 gezielt die seltenen Sinusvenenthrombosen aus und kam auf ein Vielfaches der erwarteten Zahl.11 Beide Aussagen betreffen verschiedene Fallgruppen und verschiedene Zeitpunkte.

Meldungen aus Arztpraxen: Hier liegt ein Beleg für das Muster der übergangenen Warnung vor. Das RKI sah im Februar 2021 voraus, dass Impfungen in Praxen kaum Rückmeldungen über die Geimpften liefern würden.36 Im November 2021 hielt das PEI genau diese Lücke für die Auffrischungsimpfungen fest.35

Auffrischung und Myokarditis 2021

Auffrischung: Die drei Bestände ergeben zusammen eine Abfolge. Im August 2021 ordnete das BMG die Auffrischung selbst als bestimmungsgemäßen Gebrauch ein, noch bevor die Zulassung geändert war.39 Im November 2021 fragte das BMG beim PEI nach fünf Monaten. Das PEI fand dafür keine Studiendaten.1 Am 13.12.2021 notierte das RKI, die EMA Produktinformation sehe frühestens sechs Monate vor. Am 17.12.2021 nannte das RKI drei Monate „nicht zulassungskonform“. Die STIKO könne außerhalb der Zulassung empfehlen, und das Ministerium passe die Impfverordnung an, damit dies abgedeckt sei. Laut Protokoll hatte sich die EMA mündlich für eine Änderung ausgesprochen, ein Antrag des Herstellers stand noch aus.2 Das entspricht dem zweiten Muster: Die Regel folgte der politischen Entscheidung.

Myokarditis: Das RKI Protokoll belegt, dass das BMG am 07.10.2021 über das höhere Risiko nach Spikevax informiert war.8 Laut Ärzteblatt sollten Praxen ab Ende November 2021 höchstens 30 BioNTech Dosen pro Woche bestellen, Moderna aber ohne Grenze.9 Am 15.10.2021 hielt das RKI vermehrte Myokarditiden bei jungen Männern unter 30 Jahren nach Moderna fest. Am 29.10.2021 bereitete die STIKO laut RKI eine Einschränkung von Spikevax auf Menschen ab 30 Jahren vor. Die Akten zeigen nicht, wie das BMG das Risiko bei dieser Entscheidung abgewogen hat. Das ist eine Lücke für Anfragen.

Infektionsschutz, angepasste Impfstoffe und Rückruf 2022

Schutz vor Ansteckung: Ab dem 12.12.2021 regelte § 20a IfSG eine Nachweispflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Das Bundesverfassungsgericht stützte die Regel im April 2022 auf den Drittschutz durch ein „reduziertes Transmissionsrisiko“. PEI und RKI hielten intern schon ab Ende 2021 fest, dass dieser Schutz bei Omikron schnell nachließ.47,3 Die RKI Notiz vom Januar 2022 fiel in eine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht.

Rückruf XD955: Der Janssen Vertrag sieht vor, dass ein Rückruf „promptly implemented and administered by Participating Member State“ wird.6 Das erklärt, warum das PEI das BMG als verantwortlich nannte.7 Die Akte zeigt außerdem, dass der Rückruf auf den Wegfall des französischen Freigabezertifikats folgte und nicht auf eine eigene Risikobewertung des PEI.

Was die Bestände zu den zwei Mustern zeigen

Fußnoten

Abkürzungen: PEI Akte = Datei „PEI-Unterlagen-Externer-Krisenstab-mit-Erlauterungen.pdf“, PDF Seite. RKI 2020 bis RKI 2023 = Dateien „RKI_Protokolle_2020_gesamt.pdf“ bis „RKI_Protokolle_2023_gesamt.pdf“, PDF Seite. EU FOI = Datei aus dem EMA FOI Bestand zur Impfstoffbeschaffung, PDF Seite. BMG Dok. = Dokumentnummer der BMG IFG Freigabe zur Kommunikation mit BioNTech.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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