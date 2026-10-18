Teil 1-8

Pharmakovigilanz ist die Überwachung der Sicherheit eines Arzneimittels nach der Zulassung. Ärztinnen, Ärzte, Hersteller und Geimpfte melden Verdachtsfälle von Nebenwirkungen. Die Behörde prüft die Meldungen, vergleicht sie mit der Zahl, die ohne Impfung zu erwarten wäre, und erkennt so Signale. Dafür braucht sie dreierlei: vollständige Meldungen, die Zahl der Geimpften als Bezugsgröße und genug Fachpersonal. In Deutschland ist für Impfstoffe das Paul Ehrlich Institut (PEI) zuständig.

Dieser Artikel sammelt alle Stellen der PEI Krisenstabsakten, die Probleme dieser Überwachung belegen. Ergänzend stehen Stellen aus den Protokollen des RKI Krisenstabs, wo sie das PEI betreffen.

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&pos=8

Auch in diesem Fall reichen die PEI-Protokolle alleine nicht. Die Brisanz ergibt sich erst aus der Verknüpfung mit dem RKI-Files.

Kurzfassung

1. Die Regeln fehlten für den Fall der Bundesbeschaffung.

Im August 2020 hielt das PEI fest, bei einer zentralen Beschaffung durch den Bund „fehlen zudem entsprechende Regelungen zu Pharmakovigilanzmeldungen“.

Das BMG sollte klären, wie Hersteller zur Meldung an das PEI verpflichtet werden.

2. Das Personal reichte schon vor dem Start nicht.

Im November 2020 nannte das PEI die Personallage in der Pharmakovigilanz „eher schlecht“. Es fehle an Medizinern mit Erfahrung bei Impfstoffen und Studien nach der Zulassung.

3. Im Frühjahr 2021 kam das PEI mit den Meldungen nicht hinterher.

Laut RKI Protokoll hatte das PEI an einem Montag im März 1.600 Meldungen zu bearbeiten, „PEI/Pharmakovigilanzstellen kommen nicht gut hinterher“.

Im Mai 2021 waren es 45.000 Meldungen in wenigen Wochen.

4. Die Bezugsgröße fehlte teilweise.

Im November 2021 waren Auffrischungen in Hausarztpraxen nicht gemeldet. Das erschwerte die Bewertung der Verdachtsfälle.

Das RKI hatte diese Lücke im Februar 2021 vorausgesagt.

5. Hersteller meldeten nicht immer fristgerecht.

Im Oktober 2020 war ein schwerer unerwarteter Verdachtsfall aus der AstraZeneca Studie nach Ablauf der Frist von 15 Tagen nicht in der EU Datenbank.

6. Seltene Risiken lassen sich nur nach der Zulassung erkennen.

Das PEI schrieb selbst, sehr seltene Nebenwirkungen wie Myokarditis „können in klinischen Prüfungen nicht erkannt werden“.

Umso wichtiger wäre eine voll ausgestattete Überwachung gewesen.

7. Für acht Monate fehlen Sitzungen.

Zwischen dem 15.03.2021 und dem 15.11.2021 enthält die Akte keine Sitzung. In diese Zeit fallen die Myokarditis Fälle nach mRNA Impfung.

Die Befunde im Einzelnen

Erklärungen

Rechtliche Lücke: Die Rechtsabteilung des PEI sah im August 2020 ein Problem für den Fall, dass der Bund Impfstoffe selbst beschafft und in Verkehr bringt. Dann wäre nicht geregelt, wer Verdachtsfälle an das PEI meldet. Das PEI schlug vor, das BMG solle einen Vertrag mit dem Hersteller über die Meldepflicht entwerfen.1 Ob es einen solchen Vertrag gab, zeigt die Akte nicht. Für die später EU weit zugelassenen Impfstoffe galten die regulären Pflichten der Zulassungsinhaber. Die Lücke betraf vor allem den damals erwogenen Einsatz vor der Zulassung.

Personal und Überlastung: Die PEI Akte und die RKI Protokolle ergeben ein zusammenhängendes Bild. Im November 2020 fehlten Fachleute. PEI Präsident Cichutek wollte notfalls Personal aus anderen Bereichen des Hauses holen.3 Im März 2021, als die Sinusvenenthrombosen nach AstraZeneca auftraten, kam das PEI laut RKI mit den Meldungen nicht nach.4 Im Mai 2021 lag die Herausforderung darin, Myokarditis und Sinusvenenthrombosen aus Zehntausenden meist harmloser Meldungen herauszufiltern.5

Bezugsgröße: Eine Melderate ist nur so gut wie die Zahl, auf die sie sich bezieht. Wenn Impfungen in Praxen nicht vollständig erfasst werden, lässt sich nicht sicher sagen, wie häufig eine Nebenwirkung pro Impfung gemeldet wird. Das PEI hielt genau das im November 2021 fest.6 Im Februar 2022 stützte das PEI eine Zulassungserweiterung für Jugendliche unter anderem darauf, dass nach der Auffrischung weniger Nebenwirkungen gemeldet würden.9 Weniger Meldungen können auch daher kommen, dass weniger gemeldet wird. Die Akte zeigt nicht, ob das PEI diese Möglichkeit geprüft hat.

Meldungen aus Studien: Eine Fachperson des PEI stellte im Oktober 2020 fest, dass ein schwerer unerwarteter Verdachtsfall aus einer AstraZeneca Studie nicht innerhalb der Frist von 15 Tagen gemeldet war. Sie vermutete, dass weitere Fälle vom Prüfarzt nicht als solche eingestuft und deshalb nicht gemeldet wurden.8 Das betrifft die Meldepflicht des Herstellers, nicht des PEI. Es zeigt aber, dass das PEI sich auf die Meldungen der Hersteller nicht vollständig verlassen konnte.

Lücke in der Akte: Die Sammlung springt vom Expertentreffen zu den Sinusvenenthrombosen am 15.03.2021 zur Sitzung am 15.11.2021.10 Laut RKI traf sich das PEI am 07.10.2021 mit STIKO und BMG zu Myokarditis nach Moderna. Unterlagen dazu enthält die PEI Akte nicht. Das PEI nennt für den gesamten Zeitraum 15 Sitzungen und Sondersitzungen, zwei ad hoc Sitzungen und eine Expertenanhörung. Diese Zahl stimmt mit den Terminen in der Akte überein.10 Der Externe Krisenstab tagte in diesen acht Monaten also offenbar nicht. Die Myokarditis wurde in anderen Runden besprochen, deren Unterlagen nicht zu dieser Akte gehören.

Was gegen eine Dysfunktion spricht

Einordnung: Die Akten belegen Engpässe bei Personal, Technik und Daten sowie eine Regelungslücke für den Fall der Bundesbeschaffung. Sie belegen nicht, dass das PEI ein konkretes Signal übersehen hat. Beim Signal zu AstraZeneca arbeitete das PEI schnell und methodisch nachvollziehbar. Die größte Schwäche liegt bei der Bezugsgröße. Ohne vollständige Erfassung der Impfungen ließen sich Melderaten, vor allem für Auffrischungen, nur eingeschränkt bewerten. Gerade diese Melderaten nutzte das PEI aber 2022 als Argument.

Fußnoten

Abkürzungen: PEI Akte = Datei „PEI-Unterlagen-Externer-Krisenstab-mit-Erlauterungen.pdf“, 244 PDF Seiten. RKI 2020 und RKI 2021 = Dateien „RKI_Protokolle_2020_gesamt.pdf“ und „RKI_Protokolle_2021_gesamt.pdf“. Alle Seitenangaben sind PDF Seiten.

Unterstützungsmöglichkeiten:

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