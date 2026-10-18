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Pray With Your Legs
Oct 18

“For this, they need three things: complete reports, the number of vaccinated individuals as a reference value, and enough qualified personnel.”

Seemingly, in an effort to save millions of German lives from a pandemic that happens once a century we can all understand “everyone” was doing the best they could.

In the immortal words of Hilary Clinton when asked to account for the many irregularities associated with the Benghazi deaths of our Ambassador and staff, “ what difference does it make now?”

I prompted Gemini AI with the question how many lives would have been saved if C-19’s infectivity (furin) had not been enhanced by man and it resoonded thusly:

“Natural bat SARS-like viruses without a furin cleavage site typically replicate poorly in the upper human respiratory tract. (700-900 million cases avoided & tens of millions still alive).”

I am of the opinion that by the time we complete our public health autopsies the Great Reset Superclass and its many tentacles will have moved on to the next pandemic/cyber crisis (foretold by Bill Gates who is currently funding both) while they are doing a controlled burn of Paris etc.

AN OUNCE OF PREVENTION IS WORTH A POUND OF CURE.

So, I offer the following as my ounce of prevention.

Welcome to America’s Favorite Game Show: THE PRICE IS RIGHT ELECTION!”

The lights flash, the music swells, and an average American family making $80,000 a year—let’s call them the Millers—stands under the studio lights. They brought their budget binder, expecting to guess the prices of dishwashers, sedans, and groceries.

Instead, the host steps up to the podium, smiles, and says:

"Forget the price of gas, folks! Today, you aren't bidding on appliances—you are bidding on the Civilizational Architecture that will govern your life, your wallet, your children, and your home. Let’s reveal your three options!"

Door #1: The Technocratic Great Reset

The Host's Pitch: "Behind Door #1 is a sleek, hyper-efficient, algorithmically optimized future! No more messy politics, no more market crashes, and no more climate anxiety!"

Motivating Philosophy: Effective Altruism (EA)—a utilitarian calculus where elite planners optimize resources for the global "greater good."

Organizational Structure: Global Technocracy—governed by international NGOs, central bank digital networks, AI models, and corporate stakeholder panels.

What the $80k Family Gets:

Property: "You'll own nothing and be happy." You subscription-lease your electric car, rent your suburban home from an institutional fund, and stream your appliances as services.

Money: Central Bank Digital Currencies (CBDCs) linked to a Digital ID. Your money is programmable—meaning it carries expiration dates, carbon usage quotas, or geographic spending limits to ensure your lifestyle meets global climate targets.

Governance: Unelected boards of experts adjust your resource access based on real-time data telemetry. If your personal carbon footprint runs high, your thermostat adjusts automatically, or your travel allowance is restricted.

The Actual "Price": Your Individual Sovereignty and Private Ownership. You trade personal agency for algorithmic convenience and managed security.

Door #2: The Global Caliphate

The Host's Pitch: "Behind Door #2 is total moral clarity, absolute social order, and an unwavering community anchored in divine law!"

Motivating Philosophy: The Quran & Hadith—a complete theological, legal, and socio-economic doctrine intended to encompass all aspects of public and private life.

Organizational Structure: The Global Caliphate—a unified, transnational Islamic state operating strictly under Sharia law.

What the $80k Family Gets:

Property & Economics: Traditional usury (Riba) and speculative debt markets are banned. Financial contracts must be asset-backed or structured under risk-sharing (Mudharabah). Non-Muslims pay a dedicated protection tax (Jizya).

Law & Culture: Secular legislation is replaced by religious jurisprudence. Family law, speech boundaries, dietary standards, banking rules, and public morality are codified strictly according to divine text rather than legislative debates or popular votes.

Governance: Authority flows downward from a supreme religious leader (Caliph) and a council of Islamic scholars (Ulema), creating a fixed, non-negotiable legal framework over all territories.

The Actual "Price": Your Secular Liberties, Pluralism, and Constitutional Rights. Individual choice gives way to total submission to a single, non-negotiable divine law.

Door #3: Constitutional Self-Government

The Host's Pitch: "Behind Door #3 is the high-friction, high-responsibility system you inherited—imperfect, messy, but completely yours!"

Motivating Philosophy: Judeo-Christian Values—the belief that individual human dignity, conscience, and natural rights are endowed by the Creator, not granted by government or algorithms.

Organizational Structure: Subsidiarity & Sovereign Nation-States—the principle that power belongs at the lowest possible local level (the individual, family, town, state) before escalating to the national government.

What the $80k Family Gets:

Property: Unconditional Private Ownership. You hold real title to your home, land, and capital. Your savings are held in decentralized, non-programmable currency that cannot be turned off by remote administrators.

Money & Local Control: You vote on your local school board, your town’s property tax rates, and your state’s laws. If your local town government acts poorly, you can run for office or move one town over.

Governance: The nation-state maintains defined borders, rule of law, and a constitutional division of powers designed to prevent centralized elite capture.

The Actual "Price": Continuous Personal Responsibility and Eternal Vigilance. There is no automated safety net, no elite panel making hard decisions for you, and no guarantee of comfort—only the freedom to succeed or fail on your own terms.

The Big Reveal

The host turns back to the Millers:

"Here is your wake-up call: You came onto the show thinking you were choosing between a candidate who raises taxes by 2% or a candidate who lowers them by 2%. But while you were focused on that, Doors #1 and #2 were already being built around your house."

"If you don't actively protect and maintain Door #3 (TRUMP AND THE REPUBLICANS), the default trajectory of modern technology and global finance automatically walks you straight through Door #1—and if that system collapses under its own fragility, Door #2 is waiting to fill the vacuum."

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