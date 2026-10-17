Teil 1-8
240 Seiten der nicht existierenden Protokolle des PEI (Teil 1) - Das Wichtigste in Kürze
·
240 Seiten der nicht existierenden Protokolle des PEI (Teil 2) - Einfluss der Politik auf die Wissenschaft(TM)
·
240 Seiten der nicht existierenden Protokolle des PEI (Teil 3) - Entscheidung der Politik, die von Empfehlungen der Fachleute abwichen
·
240 Seiten der nicht existierenden Protokolle des PEI (Teil 4) - Juristisch und politisch relevante Fundstellen
·
240 Seiten der nicht existierenden Protokolle des PEI (Teil 5) - Probleme der Arzneimittelsicherheit in den Krisenstabsakten des PEI
·
240 Seiten der nicht existierenden Protokolle des PEI (Teil 8) - Sind die PEI Protokolle vollständig?
·
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&pos=8
Teil 4 behandelt allgemein juristisch auffällige Stellen in den PEI-Protokollen.
Die Brisanz wird teils erst offenbar, wenn man den erweiterten (internationalen) Kontext zu den Ereignissen hinzufügt und nicht alleine aufgrund der Protokolle selbst.