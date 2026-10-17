Teil 1-8

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&pos=8

Teil 4 behandelt allgemein juristisch auffällige Stellen in den PEI-Protokollen.

Die Brisanz wird teils erst offenbar, wenn man den erweiterten (internationalen) Kontext zu den Ereignissen hinzufügt und nicht alleine aufgrund der Protokolle selbst.

Das Wichti…