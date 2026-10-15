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Dr Juergen Ott (“Doc Jerry”)'s avatar
Dr Juergen Ott (“Doc Jerry”)
Oct 15Edited

Danke für die immense Fleissarbeit !

Und - es ist schon geil, diese Cover-my-Ass Taktiken.

Da arbeiteten ganze Stäbe an einer Massenvernichtungswaffe, und deren einzige Sorgen waren:

- diese möglichst rasch unter die Leute zu bringen, und

- selber möglichst die Hände in Unschuld wie Immunität zu waschen.

Widerliche Bande !

Was meine (eh seit langem angewiderte) Meinung über Government workers nur wieder bestärkt -> ALLE abschaffen, es wäre nur zum Nutzen und Benefit der Menschheit !

Und wie immer führen alle Wege zu Spahn und seine Kumpane von der EMA sowie aus den Top-Management Ebenen der Giftspritzenhersteller.

Spahn & Co. gehörten längst auf den elektrischen Stuhl - u. zwar weltweit öffentlich gestreamt (wie in USA jüngst beabsichtigt).

Nur, ich habe es bereits einmal berichtet: lt. den Vedischen Prognosen wird das zu deren Lebzeiten wohl nie geschehen; eine Aufarbeitung starte erst ab 2050 ff.

Schade um die Fleissarbeit. Aber vielleicht ist sie ja einmal historisch von Nutzem 🙏

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HaJo Kremer's avatar
HaJo Kremer
Oct 15

Puh, richtig viel Stoff.

Ich sehe mich in der Befürchtung bestätigt, dass niemand wusste, wie eigentlich auf Identität und Integrität der RNA-Sequenz geprüft werden könnte. Vermutlich funktioniert das bis heute nicht verlässlich.

Jemand namens Vieths steckte die Finger in eine der wichtigsten Wunden:;

„Eine Reinheit von [geschwärzt] intakter RNA und Unklarheit über die Menge an truncated RNA ist suboptimal.

Gibt es Tests zur Expression des Proteins"?

Beide Sätze adressieren das o.g. Befürchtung.

Bislang habe ich noch nirgends vernommen, dass dies doch zuverlässig zu testen wäre.

Next Generation Sequencing (NGS) dürfte da unzuverlässig sein, einerseits wegen der modRNA (mit der ja nicht nur die RNAsen nicht klar kommen, sondern ebenso die Ribosomen; höchstwahrscheinlich auch nicht reverse Transkriptasen; andererseits weil die Software kaum auf eine Qualitätsprüfung ausgelegt sein dürfte, d.h. die fehlenden Stücke könnte "Nach Phantasie" des Programms ergänzt werden.

Proteinexpression wird auch nicht zuverlässig funktionieren, eben weil Ribosomen auch nicht zuverlässig mit der modRNA umgehen können.

Die Bedeutung ist:

Die konnten dem Volk alles unterjubeln, wenn es nur einigermaßen die versprochene Kettenlänge hatte.

Vermutlich haben Sie das genauso auch gemacht. Gut möglich, dass das genau so auch der Plan war.

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1 reply by DrBines verbales Vitriol
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