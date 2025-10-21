DrBine’s Newsletter

Isabella Arrada
5h

Es ist bedrückend, wenn man genau hinschaut, was so alles in Impfungen drin ist.

Ich habe die Arbeit von Dr. Antonietta Gatti und Dr. Stefano Montanari (Italien) schon lange verfolgt. Ihre Homepage konnte ich nicht mehr finden, aber das Folgende:

https://www.bmj.com/content/356/bmj.j596/rr-5

Ursprünglich waren die beiden im Gebiet der Umweltmedizin tätig. Durch die Publikation ihrer Befunde zu Impfstoffen kamen sie schon lange vor der Plandemie unter die Räder und wurden nach Strich und Faden fertig gemacht und finanziell ruiniert.

Pierre Brangére
25m

Halllo !

duper interessant, vielen Dank !

Frage: wäre es möglich - analog zu dem thread vom 24.07.2024 (RKI-Files von ChatGPT analysiert) die aktuellen RKI-II file von Aya Velasquez vom 17.10.2025 dem ChatGPT zu unterziehen ? wegen diesen ganzen krassen Angriffen auf die Menschheit wie zB Zwangsmaßnahmen (Zwangshaft, Zwangshypotheken, Ersatzvornahme, usw) zur Durchsetzung der Corone Impfungen ? Bodo Schiffmann hat dazu auch schon ein Video gemacht auf TG...

Danke !!!

