DNA-Rückstände in klassischen Impfstoffen weit jenseits der Grenzwerte von 10ng/Dosis sind mehrfach publiziert und keinen schert es.

2014

Vielleicht auch, weil dieser Artikel NICHT auf pubmed gelistet ist und er daher nicht gefunden wird?

Zusätzlich zu den in der Packungsbeilage für Meruvax II® (Röteln) aufgeführten Inhaltsstoffen haben wir signifikante Mengen an menschlicher ssDNA (142 ± 8 ng/Ampulle) sowie dsDNA (35 ±10 ng/Ampulle) festgestellt, die in Fragmente mit einer Länge von ~215 Basenpaaren fragmentiert sind. Die Packungsbeilage von MMR II® gibt an, dass menschliche fetale Rückstände vorhanden sind und wie viel Zellsubstrat-dsDNA oder -ssDNA jede Dosis verunreinigt.

In jeder Ampulle Havrix® haben wir sowohl ssDNA (301 ± 153 ng/Ampulle) als auch dsDNA (44 ± 24 ng/Ampulle) unfragmentierte Rest-DNA mit einer Länge von mehr als 48,5 K Basenpaaren nachgewiesen. Die Packungsbeilage von Havrix® gibt das Vorhandensein von menschlichen fetalen Zellresten aus der MRC-5-Zelllinie an, jedoch nicht die spezifischen DNA-Kontaminationswerte.

Der Varivax®-Impfstoff wird unter Verwendung der menschlichen diploiden Zelllinie MRC5 hergestellt und ist mit 2 Mikrogramm doppelsträngiger DNA aus dem Zellsubstrat kontaminiert. Die Werte für einzelsträngige DNA werden im Dokument „Varivax Summary Basis for Approval“ von Merck nicht angegeben, ebenso wenig wie die Länge der DNA-Fragmente, die den Impfstoff kontaminieren (Merck2011).

2015

Kurz darauf erschein ein ähnlicher Artikel, den auch kaum einer kennt, und den Nicholas Hulschers Team gefunden hat.

Dieser zweite Artikel ist zumindest auf pubmed gelistet, das Dokument jedoch ist nicht verlinkt. Daher verlinke ich es in diesem Artikel:

Deisher-article-2-FINAL1.pdf

Auch diese Autoren fanden heraus, dass klassische Impfstoffe massiv mit DNA-Rückständen verunreinigt sind.

Es geht um die gleichen Impfstoffe wie im Artikel von 2014: Meruvax und Havrix.

“Abbildung 2 – Die Größe der menschlichen fötalen DNA-Fragmente in Meruvax®II betrug im Durchschnitt 215 Basenpaare, reichte jedoch von 700 Basenpaaren bis hinunter zu 200 Basenpaaren (2A). Unter identischen Bedingungen wie in 2A bewegten sich die menschlichen fötalen DNA-Fragmente in Havrix® nicht aus der Vertiefung heraus. Es wurden zusätzliche Gele über einen längeren Zeitraum nach der Migration von Lambda-DNA durch die Gele durchgeführt, und dennoch bewegten sich die menschlichen fötalen DNA-Fragmente in Havrix® nicht aus der Vertiefung heraus (2B).”

Die Autoren argumentieren, dass Zellen DNA Fragmente spontan aufnehmen würden und diese Fragmente in der Nähe von Autismus Genen eingebaut würden. Gegen diese Aussage spricht, dass Kevin McKernan autistische Kinder sequenziert hat und keine Auffälligkeiten gefunden hat. Man sucht seit langem nach einem Autismus Gen, hat aber nur Prädispositionen gefunden, die anfälliger machen. Wäre Autismus genetisch, würde es sich nicht so rasend verbreiten.

Er hat aber nicht nach Insertionen gesucht, die durchaus ein Problem sein könnten.

Es bleibt jedoch, dass das Paper massive DNA-Rückstände aus der Zellkultur nachgewiesen hat, die nicht da sein dürften und dass DNA Rückstände durchaus insertieren können.

Mögliche Probleme

Die Folgen möglicher DNA-Rückstände in klassischen Impfstoffen habe ich bereits in früheren Artikeln beschrieben.

Frauen dürften gegenüber fremder DNA unempfindlicher sein, weil sie in der Schwangerschaft Zellen jedes ihrer Kinder in sich tragen und so von Natur aus dafür vorgesehen sind Chimären zu sein.

Klassische Impfstoffe jedoch sind bereits ineffiziente Gentherapien, weil das Aluminium als Transfektionsmittel funktioniert:

Science stuff Funktionieren Adjuvantien als Transfektionsmittel? DrBines verbales Vitriol · October 19, 2024 In meinem Biologiestudium hatte ich Immunbiologie als Nebenfach am Max Plank Institut für Immunbiologie in Freiburg. Ich kann mich noch erinnern, wie man damals ca. 1994 bei Thema Impfungen erwähnte, dass man nicht wüsste, wie Adjuvantien funktionieren. Die Identifikation von Adjuvantien beruhe auf Versuch und Irrtum. Read full story

Die Konsequenzen fremder, freier DNA im Organismus sind unerforscht und vielfältiger als gedacht. Zudem können diese genetischen Informationen an die Nachkommen weitergegeben werden und das weiß man seit den 1960er Jahren.